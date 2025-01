Fico: Úrad vlády nebude poskytovať informácie o mojom súkromnom programe

„Nemôžem ani nechcem vyhovieť našim neprajníkom, ktorí sa dožadujú všetkých informácií o mojom pracovnom a súkromnom programe. Je úplne zrejmé, že opozícia, médiá posúvajú všetky údaje o mojom pohybe a pobyte opozičným aktivistom, aby mali možnosť narušovať priebeh naplánovaných podujatí alebo aby si na mňa mohli zastrieľať, ako sa stalo 15. mája minulý rok v Handlovej,“ skonštatoval.

Predseda vlády hovoril aj o klamstvách, ktoré sa šírili o jeho súkromných pracovných cestách. V tejto súvislosti uviedol, že o nich vždy informuje aj zahraničných partnerov a dostáva od nich ponuky na neformálne súkromné stretnutia. „Na tento účel naši zahraniční partneri zabezpečia dopravnú logistiku, bezpečnosť a miesto na konanie stretnutia, ktoré má vzhľadom na neformálnosť a súkromie stretnutia pravidelne komerčný charakter. Ak je na stole návrh na zverejnenie stretnutia, rešpektujem ho. Ak si partner želá, aby neoficiálne súkromné stretnutie zostalo súkromným, zaväzuje ma to mlčanlivosťou­,“ dodal.

Vyjadril sa aj k úniku nahrávok týkajúcich sa prípadu kauzy poľovníckej chaty. Hovoril o pokuse diskreditácie a nezákonného zásahu do jeho súkromia. Zopakoval, že išlo o nelegálne odpočúvanie založené na nelegálnom trestnom stíhaní. „Čo sme z nahrávok zistili? Nič, žiadnu korupciu, žiadne trestné činy. Niekto by teda mohol povedať, čo sa sťažujem. Sťažujem sa na to, že naši politickí oponenti sú schopní všetkého. Mohli by sme sa správať rovnako, ale neurobíme to, ani nebudeme ráno vykopávať dvere, hoci nás o to naši voliči žiadajú. Spravodlivosť, ak sa jej domáhate v súlade so zákonom, je, bohužiaľ, pomalá,“ povedal.