Fico chce zobudiť eurokomisára pre energetiku: Slovensko a celá EÚ má sakra veľký miliardový problém

Na konci roka 2024 vypršala platnosť zmluvy o tranzite ruského plynu cez územie Ukrajiny. Kyjev sa rozhodol zmluvu nepredĺžiť. Slovenský premiér v tejto súvislosti avizoval možné prijatie recipročných opatrení v podobe zastavenia dodávok elektrickej energie a krátenia pomoci ukrajinským obyvateľom na našom území.

„Urobím všetko preto, aby som ho zobudil zo sladkého spánku. Lebo máme sakra vážny problém. Problém v desiatkach miliárd eur. Ani Slovensko, ani Európska únia nie sú vo vojne. Nemáme žiadny dôvod tolerovať Zelenského avantúry. A to najmä pri pohľade na pomoc, ktorú Slovensko a Európska únia Ukrajine poskytuje,“ povedal na sociálnej sieti vo videu Fico.

Premiér priznal, že pre zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu cestoval aj za samotným ruským prezidentom Vladimírom Putinom. „Potreboval som zabezpečiť najmä plyn pre domácu spotrebu Slovenska, čo máme zabezpečené. Dokonca bez zvyšovania cien plynu. Rovnako som chcel dostať odpoveď od ruského partnera, či Ruská federácia je pripravená pokračovať v dodávkach plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ. Odpoveď bola kladná. Ruská strana bola nakoniec vždy spoľahlivým dodávateľom energií. V Moskve som riešil to, čo chcem riešiť zajtra (vo štvrtok-poz. red.) v Bruseli,“ povedal Fico.

Slovenský predseda vlády zopakoval, že jednostranné rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zastaviť tranzit akéhokoľvek plynu cez územie Ukrajiny výrazne poškodí Slovensko a celú Európsku úniu. A výrazne pomôže Spojeným štátom, ktoré môžu zvyšovať dovoz plynu do EÚ. „Prezident Zelenský pácha sabotáž na Slovensko a EÚ. V prípade Slovenska sa bavíme o škodách 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch a jednej miliardy eur na vyššej cene za plyn. Celá Európska únia zaplatí za toto Zelenského americké dobrodružstvo okolo 70 miliárd eur,“ povedal Fico.

Podrobnosti o zabezpečenom plyne z Ruska Fico neuviedol. Podľa pološtátnej firmy Eustream, ktorá prevádzkuje prepravnú sieť, po zastavení tranzitu cez Ukrajinu získava krajina plyn cez Maďarsko. Tam plyn z Ruska mieri cez produktovod vedúci do Turecka a na Balkán.

Slovenská parlamentná opozícia podľa neho namiesto toho, aby ponúkla návrhy recipročných opatrení voči Ukrajine a kde nájsť vypadnutých stámiliónov eur zo štátneho rozpočtu, organizuje mimoriadnu schôdzu parlamentu, kde chcú robiť povinné rétorické cvičenie o zahranično-politickej orientácie Slovenska.

"Poslancom Smeru-SSD odporučím, aby sa na tejto nezmyselnej a zbabelej opozičnej iniciatíve nezúčastnili. Ani v Moskve, ani v Bruseli nejde o zahranično-politickú orientáciu Slovenska. Tá je daná, hoci pri pohľade na Európsku úniu sa obávam, že sa rozpadne skôr, ako si vôbec vieme predstaviť,“ konštatoval Fico.

Opozícia by podľa Fica mala prestať otravovať s povinnými rétorickými cvičeniami a zaujať jednoznačný postoj k škodlivým rozhodnutiam prezidenta Zelenského. „To by ale nemohla byť pokakaná, ako je teraz. To by sa musela vymaniť z politiky jediného povinného názoru. Na čo nemá odvahu. To by musela byť suverénna a obhajovať národné záujmy Slovenska, na čo nemá žiadne predpoklady, lebo jej úlohou je obhajovať iné ako slovenské záujmy,“ uzavrel Fico.