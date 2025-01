Machala v Ide o pravdu: Neľutujem, do novej podoby hymny by som sa znovu pustil. Chceme ukázať ľuďom, ako sa na kultúre šafárilo

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Lukáša Machalu v relácii Ide o pravdu Video

Nová verzia štátnej hymny vzbudila v spoločnosti silnú debatu plnú emócie. Machala neľutuje, že sa na to dali: „Určite by som sa do novej podoby hymny pustil znovu s Oskarom Rózsom aj s ostatnými kolegami, ktorí na nej pracovali.“

Zverejnenie ďalších verzií hymny, ktoré sa objavili na Rózsovej stránke, považuje Machala za jeho súkromnú aktivitu. „Sme dohodnutí, že zverejňovať sa budú momentálne pre verejnosť len dve verzie… Text hymny sa určite meniť nebude. Na to by sme museli meniť ústavu a zákon o štátnych symboloch, a toto nie je účelom“.

V najbližších dňoch ide ministerstvo vedené Martinou Šimkovičovou vyhlásiť verejné výberové konania na posty vo viacerých štátnych inštitúcií. Čo sa týka výmen na čele kultúrnych inštitúcií, kde ešte neprebehli, nejaké ešte možno budú mať nové vedenie, povedal Machala s tým, že sa to možno týka dvoch alebo troch. „Ešte preverujeme, či to je potrebné,“ povedal.

Podľa Machalu ministerstvo robi správne kroky, a nie nelegálne. Masívna kritika ministerky Šimkovičovej v minulom roku nebola podľa neho postavená na žiadnych racionálnych základoch a dodáva, „že ak bude tento tlak pokračovať, my sme pripravení, pretože aj verejnosť si to zaslúži, komunikovať vážne pochybenia, ktoré sa diali za bývalých ministrov kultúry a ukazovať, prečo je ten veľký krik“. Podotkol, že niektorým ľuďom siahajú na dlhoročné kšefty, preto je tu taký „krik“. Preto si podľa neho dávajú ako jednu z priorít ukázať ľuďom, ako sa tu šafárilo za posledné roky.

