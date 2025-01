Otázky a odpovede o útoku na kataster: Čo to spôsobilo bežným ľuďom, kedy problém vyriešia a kto zaň nesie zodpovednosť?

Predseda ÚGKK Celler: K nijakým zásahom do databázy katastra nedochádza Video Zdroj: ta3

Hekerský útok na Elektronický systém katastra nehnuteľností pretrváva a ľudovo prezývaný „Kapor“ nefunguje už piaty deň. Problém sa vyskytol už v nedeľu 5. januára, ale Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) informácie o útoku potvrdil až v stredu. Weby na portáli ESKN spadajúcom pod správu ÚGKK nefungujú už niekoľko dní. Portál má pritom za úlohu poskytovať elektronické údaje katastru nehnuteľností či webovú stránku s katastrálnou mapou.

Preventívne zostávajú zatvorené aj pracoviská katastrálnych úradov, a to až do odstránenia následkov útoku. Podľa medializovaných informácií zamestnanci katastrálnych úradov dokonca dostali zákaz zapínať pracovné počítače. Pravda teda zisťovala, čo štát robí preto, aby kataster znovu sfunkčnil, k akým údajom sa kyberzločinci dostali a či sú tieto dáta ohrozené. Tiež sme sa pýtali expertov, aké problémy spôsobí výpadok katastra bežným občanom.

Foto: Ivan Majerský Kataster, Katastrálny odbor, Rúžová dolina Informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené.

Kedy hekeri zaútočili?

Kataster čelí hekerskému útoku minimálne od nedele 5. januára. ÚGKK ho identifikoval o 8.50 hod, informoval riaditeľ úradu Juraj Celler na tlačovej konferencii. Na odstránení dôsledkov útoku úrad v súčasnosti pracuje a štátne orgány, ktorých sa to týka, s ním pritom spolupracujú. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ako aj rezort vnútra, sa od riešenia kyberútoku dištancujú.

Šéf ministerstva vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) v mediálnom stanovisku zdôraznil, že Úrad geodézie, kartografie a katastra nie je súčasťou rezortu vnútra ani nepodlieha jeho riadeniu. "Minister vnútra nenesie za činnosť úradu žiadnu zodpovednosť,“ uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.

Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa už zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Presnú kvalifikáciu skutku bude podľa Prezídia Policajného zboru možné ustáliť až na základe vykonaných procesných úkonov. V piatok by k tejto téme mala zasadnúť bezpečnostná rada.

Riešenie incidentu koordinuje Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v spolupráci s ministerstvom vnútra, vládnou jednotkou CSIRT, centrom kybernetickej obrany ministerstva obrany a ďalšími relevantnými bezpečnostnými zložkami. „V súčasnosti prebieha kontrola, zabezpečovanie a obnova týchto informačných systémov. Nie je možné ich dať do prevádzky, kým tento proces nie je ukončený, aby nebolo možné systémy opätovne napadnúť. Špecialisti z rôznych zložiek, súkromných firiem, zamestnancov úradu a všetkých podriadených organizácií na tom pracujú,“ informoval riaditeľ ÚGKK Juraj Celler na tlačovke.

Členovia parlamentného výboru na kontrolu činnosti NBÚ sa budú situáciou na katastri nehnuteľností zaoberať na mimoriadnom zasadnutí v utorok (14. 1.), vyplýva z posledných informácií na webe národnej rady. Na výbore by sa mali zúčastniť aj riaditeľ NBÚ Roman Konečný a riaditeľ ÚGKK.

Čo útok znamená pre občanov?

Elektronické služby katastra denne vyzúvajú tisíce občanov. Kolaps systému spôsobil mnohým z nich komplikácie, napríklad pri podaní žiadosti v rámci programu „Obnov dom“. O finančný príspevok od štátu je možne požiadať iba do polovice januára a suma určená na dotácie pre záujemcov sa spravidla vyčerpáva veľmi rýchlo. V súčasnosti sa však pri podávaní žiadosti zaseknete ešte na prvej etape. Problémom je, že záujemcovia potrebujú aj list vlastníctva a ten sa dá získať len na aktuálne nefunkčných weboch katastra nehnuteľností. A ani na zatvorených katastrálnych odboroch pomoc nenájdu.

Čítajte viac Štát poskytne príspevok až 19-tisíc eur na obnovu domov. Kto môže požiadať o peniaze?

Situácia na katastri ovplyvnila aj bratislavský parkovací systém PAAS. „Štátny kataster nehnuteľností v súčasnosti eviduje rozsiahly výpadok na celom Slovensku. Registračný systém PAAS je napojený na štátne registre, vrátane katastra,“ informoval na sociálnej sieti magistrát. Aktuálne tak nie je možné automaticky vydávať nové rezidentské, návštevnícke, bonusové a abonentské parkovacie karty PAAS, ani predlžovať platnosť tých kariet, ktorým už vypršala.

Problém sa pravdepodobne dotkne aj trhu s nehnuteľnosťami. Cez elektronický kataster sa totiž overovali údaje o skutočných majiteľoch predávaných bytov, domov a pozemkov. Túto službu vo veľkom využívajú najmä realitní makléri, ale aj kupujúci. Realitný i hypotekárny trh sú teda ochromené a zrejme to tak zostane, až kým sa situácia nevyrieši.

Čítajte viac Problémy na katastri doľahli najmä na ľudí so schválenou hypotékou. Banky prestali vyplácať peniaze

Kedy problém vyriešia?

Kedy sa podarí napraviť fungovanie katastra, je vo hviezdach. Podľa informácií portálu živé.sk údajne ÚGKK chýbajú komplexné zálohy dát a ich obnova potrvá týždne až mesiace. Aj riaditeľ ÚGKK Celler dnes na tlačovej konferencii potvrdil, že aktuálny stav môže skutočne trvať celé týždne.

Z dostupných verejných informácií nie je zrejmé, o aký bezpečnostný incident presne ide, upozorňuje odborník na IT Ladislav Kovár z organizácie Slovensko.Digital. „Na základe zverejnených informácií sa domnievame, že ide o takzvaný ransomware útok, ktorého následkom je zašifrovanie súborov a strata prístupu k informáciám. Takéto útoky sú časté a úplne vyhnúť sa im nedá,“ skonštatoval expert.

Kovár ale ďalej zdôrazňuje, že každý orgán verejnej moci je povinný pravidelne vykonávať zálohovanie dát aj pre takéto situácie. „Fakt, že ešte nedošlo k obnove dát a prevádzky, naznačuje, že zálohy sa nevykonávali, alebo sa vykonávali s nedostatočnou pravidelnosťou a nebola testovaná obnova zo záloh,“ uviedol odborník z Slovensko.Digital.

Podľa etického hekera Pavla Luptáka ide o vážny útok a kataster nedokáže rýchlym spôsobom obnoviť všetky dáta. „Skupina útočníkov získala prístup k dátam, zašifrovala ich, zmazala tie nešifrované a začala vydierať kataster, požaduje peniaze. Ide vraj až o sedemcifernú sumu v dolároch,“ uviedol. Problém je podľa neho o to vážnejší, že pre chýbajúce aktuálne zálohy sú ohrozené dáta všetkých občanov SR. Zdôraznil, že kataster je vo veľmi nepríjemnej situácii.

Čítajte viac „Kapor“ sa stal terčom útoku hackerov. Za odblokovanie katastra pýtajú 7-miestnu sumu v dolároch

Môžu hekeri zneužiť dáta z katastra?

Šéf ÚGKK Celler na tlačovke tvrdil, že nedochádza k nijakým zásahom do databázy katastra. Inými slovami, ľudia sa podľa neho nemusia obávať, že by pre hekerský útok prišli o nehnuteľnosti, pozemky či iné majetky. Člen tímu ÚGKK na riešenie bezpečnostných incidentov Lukáš Hlavička zdôraznil, že sa netreba obávať ani šíriť poplašné správy. Aj preto bola podľa neho infraštruktúra odpojená z externých sietí a služieb. Dôvodom je, aby sa tento útok nešíril v rámci infraštruktúry a neboli napadnuté tretie strany.

„Vzhľadom na to, že úrad má niekoľkovrstvové zálohy, tak je schopný obnoviť dáta na poskytovanie kritických služieb zo sekundárnych záloh. Tie sa ale v súčasnosti musia zabezpečiť, skontrolovať, identifikovať, či je zabezpečená integrita. Až potom ich bude možné obnoviť a dať do prevádzky,“ skonštatoval Hlavička.

Digital.Slovensko však podotýka, že ÚGKK naďalej úplne zlyháva v komunikácii s občanmi a z rovnakej veci viní aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Stále podľa Kovára nie je jasný rozsah zasiahnutých dát a služieb. Nevie sa, čo funguje a čo nie, ani kde sa to občan dozvie. Autority dôkladne neinformujú ani o potenciálnych dopadoch celého útoku. Organizácia ďalej podotýka, že verejnosť nevie ani len to, kto je hlavným zodpovedným za odstránenie aktuálneho stavu a nápravu vzniknutej situácie.

Čo môže spôsobiť absencia zálohovaných dát?

Kým podľa Cellera občanom po útoku strata majetku nehrozí, Digital.Slovensko podotýka, že stále nie je jasné, ku ktorému dňu vie úrad vykonať obnovu zálohovaných dát, a ani kto by ju mal vykonať. Ako pre Pravdu uviedol odborník na IT a šéfredaktor technologického portálu Touchit.sk Ondrej Macko, z vyjadrení Cellera vyplýva, že došlo k narušeniu všetkých dát v aktívnej databáze ÚGKK.

„Domnievam sa, že sa tak stalo aj v časti záloh, no vyzerá to tak, že tú majú viacvrstvovú. Niektoré veci teda nemuseli byť zasiahnuté. Otázka je, nakoľko sú tieto zálohy aktuálne a či ich netreba dopĺňať o dáta, možno aj prepisovaním z nejakých listov vlastníctva,“ uviedol Macko.

Podotýka, že úrad zrejme dostal ponuku na výkupné, ktorá sa v týchto prípadoch zvykne pohybovať v sedemciferných číslach, no nezareagoval na ňu. To expert považuje za správne. „Je to dosť veľký problém. Dobré ale je, že šéf úradu povedal, že údaje sa obnovia a nedôjde k zmene vlastníckych vzťahov, čo by bol asi najväčší problém. To by ste zrazu prišli na to, že váš rodinný dom už nie je váš,“ dodal. Ak by totiž úrad nemal k dispozícii žiadne zálohy, nevedelo by sa, kto pred útokom vlastnil akú nehnuteľnosť či pozemok.

Slovensko.Digital v súvislosti s útokom žiada kompetentné orgány, aby zmenili prístup a začali verejnosť otvorene informovať. „Občania majú právo vedieť, aké kroky sa podnikajú na ochranu ich údajov o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam,“ uviedla organizácia pre Pravdu s tým, že štátne inštitúcie vyzýva, aby poskytli občanom pravdivé a detailné informácie.

Čítajte viac Slovenský kataster čelí masívnemu kybernetickému útoku: Útočníci žiadajú miliónové výkupné

Čo na to opozícia?

Vládni predstavitelia sa k situácii ani po oslovení ministerstiev rozsiahlo nevyjadrujú. Opoziční poslanci ale uvádzajú, že ide o chybu ministerstva vnútra a ozývajú sa výzvy na odvolanie Matúša Šutaja Eštoka z pozície šéfa rezortu. Nezaradená poslankyňa Martina Bajo Holečková zdôrazňuje, že podľa nej šéf Hlasu „nedokáže zabezpečiť bezpečnosť ľudí na Slovensku a ochrániť ich majetok“.

„Pamätáte si ako minister vnútra Šutaj Eštok tvrdil, že bol riešiť na F1 v Abú Zabí kybernetickú bezpečnosť pilotov F1? No tak už vieme, že nedokáže pred hekermi ochrániť ani kataster. Celá situácia s katastrom je veľmi vážna a ide o ďalší z nespočetných škandálov ministra vnútra Šutaja Eštoka,“ uviedla Holečková a ministrovi odkázala, že zlyhal.

Za aktuálne problémy je Šutaj Eštok zodpovedný aj podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. „Únos katastra je totálny škandál. Za toto zlyhanie je politicky zodpovedný minister vnútra Šutaj Eštok. Ešte dnes vyzveme premiéra Fica, aby ministra vnútra odvolal z funkcie. Zároveň budeme ministra Šutaja Eštoka odvolávať v parlamente. Svoju rolu absolútne nezvláda, odkedy je ministrom, kopí iba jedno zlyhanie za druhým. A doplácajú na to každý deň ľudia po celom Slovensku,“ uviedol vo vyjadrení pre médiá.

Čítajte viac Pre útok na kataster zvolal Fico na piatok bezpečnostnú radu štátu. SaS: Neskoro. PS žiada hlavu Šutaja Eštoka, minister reaguje

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši z Hlasu v stanovisku pre Pravdu uviedol, že štát a všetky ministerstvá aj bezpečnostné zložky robia všetko preto, aby sa situácia vyriešila. „Naša opozícia by mohla aspoň tušiť, že Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je samostatný ústredný orgán štátnej správy, ktorý je plne zodpovedný za svoju prevádzku a za svoju bezpečnosť,“ píše sa v ministrovom stanovisku.