Matovičovci podali podnet na šéfa SNG Niňaja: Ako konateľ figuruje v troch firmách

Poslanci z hnutia Igora Matoviča tvrdia, že Niňaj si po svojom vymenovaní ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS) nesplnil dve zákonné povinnosti a hovoria o jeho nekompetentnosti viesť takúto významnú kultúrnu inštitúciu. Štatutár na čele SNG by podľa zákona nemal podnikať, no Niňaj v obchodnom registri figuruje ako konateľ troch firiem. „Absurdné je, že ide dokonca o firmy, ktoré sú vyšetrované Ministerstvom kultúry SR vo veci dotačného podvodu,“ tvrdí hnutie Slovensko. Niňaj tiež podľa nich porušil povinnosť podať majetkové priznanie Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií do 30 dní.

„Jaroslav Niňaj sa okrem spomínaných podozrení porušenia zákona preslávil tým, že sa mu na vernisáži v SNG všetci postavili chrbtom, spôsobuje od svojho menovania v galérii absolútny rozvrat a urobil personálne čistky s jemu a ministerke nepohodlnými zamestnancami. Takýto človek nepatrí na čelo žiadnej štátnej inštitúcie,“ myslí si predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš, ktorý podnet na Niňaja podáva. Predsedníčka predmetného výboru Veronika Remišová (predsedníčka strany Za ľudí) tvrdí, že výbor sa podnetom bude zaoberať. Zároveň apelovala na Výbor pre kultúru a médiá, aby kontroloval činnosť rezortu kultúry a personálne nominácie ministerky.

Agentúra SITA sa pokúsi získať stanovisko Jaroslava Niňaja, a o stanovisko požiada aj Ministerstvo kultúry SR.