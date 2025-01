Čo vieme o víruse hMPV? Je tu už viac ako 20 rokov. „Covid scenár“ nehrozí, riziko pandémie je takmer nulové

Imunológ Peter Sabaka aj virológovia Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) zdôrazňujú, že ide o bežné respiračné ochorenie a vôbec nie je nutné obávať sa žiadneho „covid scenára“.

Čo je to za vírus a ako ho liečiť?

Ľudský metapneumovírus sa vo svete prvýkrát objavil v Holandsku v roku 2001, pričom v ľudskej populácii koloval oveľa skôr. „Prakticky celá populácia sa s týmto vírusom stretla v ranom detstve, pričom dochádza k tvorbe protilátok voči vírusu. Aj keď neskôr prichádza k reinfekciám, priebeh ochorenia je u väčšiny populácie veľmi mierny,“ vysvetľujú virológovia z BMC SAV. Dnes sa vyskytuje prakticky v každej krajine sveta práve v období chrípkovej sezóny, teda na jeseň a v zime spolu s vírusmi chrípky a ďalšími.

hMPV patrí do rovnakej vírusovej rodiny ako respiračný syncytiálny vírus (RSV) a spôsobuje podobné krátkodobé infekcie. „Tento vírus bol opakovane zachytený prakticky vo všetkých krajinách sveta. Nedá sa povedať, že je to vírus, ktorý práve teraz vznikol v Číne a koluje do Maďarska. Je to vírus, ktorý vznikol v rámci celosvetovej populácie každoročne,“ vysvetlil v ta3 imunlóg Peter Sabaka.

Spôsobuje infekciu horných aj dolných dýchacích ciest. „Podobne ako ďalšie vírusy spôsobujúce respiračné ochorenia, hMPV sa šíri kvapôčkami pri kašľaní a kýchaní infikovaného človeka. Prenos je možný aj z povrchov a predmetov, na ktorých sa vírus nachádza,“ hovorí hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Priebeh infekcie je vo väčšine prípadov mierny a príznaky sú podobné chrípke alebo nádche – ide o zvýšenú teplotu, slabosť, bolesť svalov, kĺbov, môže sa pridať plný nos, bolesť dutín, škriabanie v hrdle, kašeľ, kýchanie a pod.

Ľahký priebeh infekcie sa lieči klasickými domácimi receptami – ostať doma, vírus vyležať, čo najmenej sa namáhať fyzicky aj psychicky a horúčku či kašeľ tlmiť na to určenými liekmi. Ohrozenou skupinou sú aj v tomto prípade deti, ľudia s chronickými chorobami dýchacieho systému, seniori s pridruženými chorobami či ľudia s ťažkou poruchou imunity. V týchto skupinách môže ochorenie prerásť do zápalu priedušiek alebo pľúc.

„Chvalabohu, vyskytuje sa to len zriedkakedy a obvykle je to ďaleko menej závažné ako covid,“ hovorí Sabaka. Ak sa preto pri ochorení okrem bežných príznakov vyskytnú vážnejšie problémy najmä s dýchaním, je potrebné vyhľadať lekára. „Ide o pocit, že sa neviem nadýchnuť, rýchlo sa zadýcham alebo mám pocit, že mi dochádza kyslík, to sú alarmujúce symptómy. V takom prípade, ak je postihnutie pľúc závažnejšie, je potrebná liečba v nemocnici. Takýchto prípadov ale nie je veľa,“ povedal imunológ.

Jeden prípad máme aj na Slovensku

Hlavná hygienička Červeňová uviedla, že laboratórnymi vyšetreniami zatiaľ na Slovensku potvrdili jeden prípad. „V laboratóriách úradov verejného zdravotníctva sme v chrípkovej sezóne 2024/2025 do 1. kalendárneho týždňa 2025 laboratórne potvrdili jednu vzorku pozitívnu na hMPV, a to v 40. kalendárnom týždni 2024. V predchádzajúcej chrípkovej sezóne 2023/2024 sme v laboratóriách ÚVZ SR potvrdili tri prípady,“ uviedla. Celkový výskyt vírusu môže byť v populácii vyšší, aj vzhľadom k tomu, že nie všetky infikované osoby sa podrobujú vyšetreniu.

Aká je zatiaľ chrípková sezóna? Od začiatku aktuálnej chrípkovej sezóny 2024/2025 bolo do 1. kalendárneho týždňa 2025 v laboratóriách ÚVZ SR vyšetrených spolu 540 vzoriek. Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 147 pozitívnych: 57 x vírus SARS-CoV-2,

36 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

23 x rhinovirus,

9 x vírus chrípky A/H1pdm09,

5 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

5 x vírus chrípky A/H3,

4 x vírus parachrípky,

4 x adenovírus,

3 x respiračný syncyciálny vírus,

1 x metapneumovírus. Zdroj: ÚVZ SR

„Na základe aktuálne dostupných informácií a súčasného vývoja epidemiologickej situácie nie je predpoklad rizika vzniku novej pandémie. Nárast respiračných infekcií je v tomto ročnom období a v čase chrípkovej sezóny očakávaný,“ dodáva hlavná hygienička. Vírus hMPV sa aktuálne rozšíril v Číne, na vzostupne je vo Veľkej Británii a evidujú ho aj v Maďarsku, kde zavádzajú v nemocniciach preventívne opatrenia. „Situácia v Číne je zložitejšia. Áno, je tam detegovaný veľký nárast infekcií dýchacieho systému, avšak nedá sa to pripísať len tomuto ľudskému metapneumovírusu. Podobne je to aj v Maďarsku,“ uviedol Sabaka.

Čína informovala o náraste počtu prípadov hMPV predovšetkým v severných provinciách, a to hlavne u detí. Podobné to môže byť v prípade nárastu prípadov aj u nás. „Epidémii je viacero – je chrípková epidémia, epidémia RSV vírusu, epidémia čierneho kašľa, epidémia hMPV, epidémia covidu, ktorá tiež prebieha súbežne a ohrozuje najzraniteľnejšie skupiny pacientov. Veľa epidémií vrcholí naraz a prejaví sa to tak, že pacientov s respiračnými infekciami je naozaj veľa, ale našťastie je väčšina z nich nezávažných,“ hovorí imunológ.

Slovenské nemocnice zatiaľ k výraznejším opatreniam nepristúpili. Výnimkou je Fakultná nemocnica v Trnave. „Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie akútnych respiračný infekcií je od 9. 1. 2025 nutné pri návštevách pacientov použiť rúško a pred vstupom na oddelenie vykonať dezinfekciu rúk. Platnosť tohto opatrenia je do odvolania,“ napísala nemocnica na sociálnej sieti.

Imunológ však pripomína, že podobné opatrenia sa zavádzali už koncom minulého roka kvôli zvýšeniu počtu pacientov s chrípkou a covidom. „Boli obmedzené návštevy a nosili sa rúška. Je možné, že sa budú prijímať opatrenia najmä vtedy, keď ochorejú na respiračné ochorenie, ale do nemocnice boli prijatí s inou diagnózou,“ hovorí.

Plošné nosenie rúšok či iné opatrenia ako počas pandémie koronavírusu však nie sú pravdepodobné. „Respirátor a rúško môže nosiť každý, kto sa chce chrániť alebo kto je infikovaný a nemôže ostať doma, vtedy sa rúško odporúča,“ pripomína Sabaka. Očkovanie proti tomuto vírusu zatiaľ neexistuje, no vedci na vakcíne pracujú a prístupná by mohla byť do niekoľkých rokov.

Hrozba vzniku pandémie je takmer nulová

Najväčšie obavy plynú z toho, či môžeme zažiť ďalšiu pandémie. Pri tomto víruse je to však vysoko nepravdepodobné. „Virológovia ubezpečujú verejnosť, že pravdepodobnosť vzniku pandémie spôsobenej ľudským hMPV je veľmi nízka, takmer nulová,“ ubezpečujú verejnosť. Na rozdiel od koronavírusu nie je hMPV nový ľudský vírus. „Vírus SARS-CoV-2 nebol primárne ľudský vírus. Do ľudskej populácie sa dostal v roku 2019 s najväčšou pravdepodobnosťou z netopiera, rýchlo sa rozšíril a spôsoboval veľmi závažné ochorenia,“ vysvetľuje Sabaka.

Ľudia tak proti covidu nemu nemali imunitu, lebo dovtedy v populácii nebol a nebol adaptovaný na šírenie medzi ľuďmi. „Preto tam bola veľmi vysoká úmrtnosť, lebo mechanizmy, ktoré vírusu zabezpečujú prežitie a šírenie neboli adaptované na človeka, ale na zviera. Jeho schopnosť zabíjať a potláčať náš imunitný systém bola príliš silná a premrštená,“ uviedol. Naopak vírus hMPV je tu už dlho a je prispôsobený na šírenie medzi ľuďmi. „Pre vírusy nie je výhodné ľudí zabíjať, ale ich infikovať a prenášať sa ďalej a v tom je ten vírus dobrý. Toto je najzákladnejší rozdiel,“ uviedol.

Najväčšie riziko vzniku novej pandémie hrozí vtedy, pokiaľ sa dostane vírus zo zvieracej populácie na ľudskú. „Vtedy sú vírusy naozaj veľmi smrtiace – to je prípad eboly, marburg vírusu, covidu, SARS alebo MERS. To sú ochorenia, ktoré sa dostali do ľudskej populácie zo zvierat a sú veľmi smrtiace, lebo sa ešte nenaučili evolučne koexistovať s ľudskou populáciou a vtedy je smrtnosť najväčšie,“ vysvetlil imunológ. Čo sa týka covidu, momentálne postihuje najmä ľudí so slabšou imunitou, seniorov a ľudí s pridruženými chorobami. „Drvivá väčšina ľudí prekoná covid-19 ako chrípke podobné ochorenie bez závažnejších komplikácií,“ ozrejmil imunológ.

hMPV je vírus, ktorý časom mutuje a vznikajú nové kmene, no na rozdiel od chrípky nie je považovaný za vírus s pandemickým potenciálom. „Pretože zmeny v jeho genóme sú postupné a vychádzajú z predtým cirkulujúcich kmeňov,“ hovoria virológovia. Sabaka dodáva, že sa nemôže stať, aby hMPV vírus zmutoval napríklad s vírusom chrípky či covidom. „Vírusy sú tak odlišné, že sa nevedia spojiť, poskladať alebo zmutovať tak, aby z toho vzniklo ďalšie nové nebezpečné ochorenie. Toto nám nehrozí,“ dodal.