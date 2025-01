Poslanec Hlasu kritizuje Šimkovičovú za zrušenie bezplatných vstupov do múzeí

Voľné vstupu do kultúrnych inštitúcií aspoň raz mesačne považuje za významné, a to práve v čase, keď ekonomické zaťaženie dopadá na seniorov, rodiny či študentstvo. Malatinec takto reagoval na rozhodnutie ministerstva kultúry zrušiť bezplatné vstupy do múzeí a galérií v prvé stredy v mesiaci. Podľa ministerstva je cieľom opatrenia optimalizovať prevádzkové náklady a zaistiť udržateľnosť kultúrnych inštitúcií. Malatinec zdôraznil, že rozumie potrebe konsolidovať verejné financie, no zároveň nesúhlasí s tým, aby sa prvé škrty robili v oblasti kultúry.

Machala v Ide o pravdu: Neľutujem, do novej podoby hymny by som sa znovu pustil. Chceme ukázať ľuďom, ako sa na kultúre šafárilo Video

„Ako člen vládnej koalície mám zodpovednosť za politické rozhodnutia, ku ktorým sa hlásim. V tomto prípade však musím otvorene vyjadriť nesúhlas. Zrušenie voľných vstupov pôsobí ako signál, že rezort kultúry nehľadá iné riešenia, ale siaha priamo na to najcitlivejšie – dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť,“ uviedol poslanec. Na rezort kultúry apeloval, aby hľadal iné spôsoby konsolidácie a otvoril diskusiu o zachovaní tohto jedného dňa voľných vstupov v mesiaci. „Kultúra nesmie byť rukojemníkom úsporných opatrení,“ prízvukoval. Avizoval tiež, že so svojimi kolegami Jánom Ferenčákom, Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom pripravia koncepčné riešenie, ktoré by umožnilo vybraným skupinám v určitých časoch navštevovať kultúru bezplatne. Navrhnúť chcú i kompenzačný mechanizmus pre tie kultúrne inštitúcie, ktoré to umožnia.

Čítajte viac Šimkovičová zrušila bezplatné vstupy do múzeí a galérií

Malatincovo stanovisko prišlo z e-mailovej adresy označenej ako Hlas rozumu. Pod e-mailom je podpísaný Marek Bezák, poverený komunikáciou za skupinu poslancov tvorenú Jánom Ferenčákom, Romanom Malatincom, Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom. Ide o štvoricu poslancov strany Hlas-SD, ktorí v uplynulých mesiacoch nepodporili niekoľko vládnych návrhov.