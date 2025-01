Najväčší útok v dejinách Slovenska. Šutaj Eštok sa pre kataster vyhráža opozícii a ukazuje na Ukrajinu

Takáč a Šutaj Eštok o kybernetickom útoku, ktorý zasiahol kataster Video Zdroj: TASR

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) uviedol, že najväčší kybernetický útok v histórii Slovenska neovplyvní majetky bežných ľudí. Katastre podľa jeho slov nestratili žiadne dáta a občania neprídu o majetky. Budúci týždeň by mohli postupne spustiť svoju prevádzku fyzické katastrálne odbory na okresných úradoch. Podľa Takáča a aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) spravodajské informácie naznačujú, že podobnému útoku čelila aj Ruská federácia.

„Obdobný kybernetický veľký útok bol realizovaný v stredu (8. 1.) a vo štvrtok (9. 1.) v Ruskej federácii na takúto istú infraštruktúru a sú veľké indície a podozrenia o tom, že pravdepodobne takéto útoky išli zo strany Ukrajiny. Takže sme v situácii, keď sú takéto kybernetické útoky štandardom v rámci celého sveta,“ skonštatoval Takáč. Minister si myslí, že bolo správne nevykričať všetky informácie do sveta a súhlasí s postupom šéfa ÚGKK Juraja Cellera. Minister pôdohospodárstva tak reagoval na otázku, či sa neuvažuje nad Cellerovým odvolaním.

Informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené.

Štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pre informatizáciu (MIRRI) Ivan Ivančin na tlačovej konferencii po zasadnutí Bezpečnostnej rady ubezpečil verejnosť, že všetky informácie z katastra má ÚGKK v zálohách. Nebudú podľa neho prepisované, sú celistvé a nedôjde k žiadnym zmenám v informáciách o vlastníctve Slovákov. „Bohužiaľ, žijeme v dobách, kde sa s kybernetickými útokmi stretávame naprieč celým svetom,“ uviedol. Autority podľa neho pracujú na tom, aby útok obmedzili a napadnuté služby sfunkčnili.

Opozícia v prípade vyjadrení o možných podvodoch s katastrálnymi dátami po kybernetickom útoku šírila poplašné správy, dodal minister vnútra Šutaj Eštok. Uviedol tiež, že vyjadreniami opozície sa budú zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní (OČTK).

„Môžem potvrdiť, že ako člen Bezpečnostnej rady som bol o útoku informovaný. Tento útok je bezprecedentný a v takej miere inde v Európe vykonaný nebol,“ uviedol. Orgány činné v trestnom konaní podľa ministra konajú od momentu, ako boli informované o útoku. „Ministerstvo vnútra poskytlo maximálnu možnú súčinnosť,“ doplnil.

Zároveň sa podľa neho prijali opatrenia, aby rezort mohol poskytovať súčinnosť aj v budúcnosti. V súčasnosti dochádza k odstraňovaniu všetkých následkov, hovoril minister. Verí, že v nasledujúcich dňoch už úrady získajú prístup k systémom, čo bude dôležitý krok k tomu, aby sa sprístupnili aj pre občanov.

Štátny tajomník MIRRI Ivanič uviedol, že ÚGKK vykonával všetky činnosti v súlade s odporúčaniami rezortu. Ministerstvo si podľa neho plní kompetencie, bolo súčinné a postup autorít obhajuje tým, že si naplnili svoje úlohy. Priamo nereagoval na otázku, či minulý audit neodhalil diery v bezpečnostnom systéme úradu.

Zložky si podľa Šutaja Eštoka robia svoju prácu

Šutaj Eštok si myslí, že monitorovacia činnosť kybernetických útokov je na Slovensku na vysokej úrovni. „Pokiaľ sa pýtate na funkčnosť našich spravodajských zložiek, tie si robia svoju prácu tak, ako majú.“

„Útok bol mierený na infraštruktúru a máme prístup k dátam, ktoré boli v danej chvíli na serveroch. Dáta sú prístupné, korektné a čisté, no infraštruktúra, na ktorú útočník útočil, znemožnila funkčnosť systému. Dáta teda máme a máme aj zálohy,“ doplnil Ivan Ivanič. Vysvetlil, že to môže deklarovať vďaka skutočnosti, že štát má dáta kontrolované na viacerých úrovniach.

Po kybernetických útokoch z nedele 5. januára sa dovedna vyplo 75 katastrálnych odborov na okresných úradoch, aby sa situácia zabezpečila, vysvetlil v závere tlačovej konferencie Takáč. Od budúceho týždňa by však už prevádzky mali postupne začať fungovať ako samostatné jednotky. Znamená to, že zatiaľ sa neprepoja s centrálou, no fyzicky sa už bude dať katastrálny odbor navštíviť a podávať do podateľne potrebné dokumenty. K otázke, aké vysoké výkupné útočníci požadovali, sa ministri nevyjadrili.