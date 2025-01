Otáča Fico kormidlo len kvôli Ukrajine? Podľa politológa je to pravdepodobné. Mesežnikov kritizuje aj Hlas

Poukázal na to, že z Ficových vyjadrení nie je jasné, čo presne by chcel zakomponovať do nového stanoviska k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. Nemyslí si však, že premiér by chcel zrušiť naše ukotvenie v Európskej únii a NATO. „To by som nečakal ani od Fica. Vidíme však, že je pre neho problém držať sa línie, ktorá sa vypracovala spoločne v EÚ, a do istej miery aj tej v NATO. Má problém s niektorými trendmi a politikami, ktoré presadzuje Európska únia, respektíve drvivá väčšina členských krajín. Týka sa to najmä Ukrajiny, kde si viem predstaviť, že by chcel presadiť nejaké revizionistické ustanovenia jednoznačnej podpory Ukrajiny,“ povedal Mesežnikov. Zatiaľ čo Európska únia jednoznačne podporuje Ukrajinu, Robert Fico nie, podotkol.

Fico vyhlásil, že nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel, a popieranie základných demokratických pravidiel, ho núti navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom vládnych koaličných strán, aby „vydali v danej situácii spoločné stanovisko definujúce obsah a kvalitu zahraničnopolitickej orientácie Slovenska, a zásady, ktorými sa v zahraničných otázkach riadime“. Podľa Mesežnikova je možné, že to, čo Fico avizoval, sa teraz zaseklo na nesúhlase prezidenta Petra Pellegriniho a strany Hlas. Pellegrini sa totiž vyjadril, že deklarácia o zahraničnej politike Slovenska, ktorú pred štyrmi mesiacmi podpísali traja najvyšší ústavní predstavitelia Slovenskej republiky, poskytuje v súčasnosti dostatočný priestor na výkon každodennej politickej práce. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok v podobnom duchu vyhlásil, že s prijatým memorandom sa ako strana plne stotožňujú a nevidia potrebu meniť jeho základné hodnoty. Mesežnikov na margo toho podotkol, že vyhlásenia sú jedna vec, no Hlas v skutočnosti robí politiku, ktorá Slovensko od tohto ukotvenia vzďaľuje.

Revízia zahraničnej politiky by sa tiež mohla podľa politológa teoreticky týkať vzťahu k niektorým krajinám. „Napríklad Slovensko nepodporilo zavedenie sankcií proti členom gruzínskej vlády. V tejto oblasti by možno mohol Fico do nového stanoviska zaradiť niečo kritizujúce Európsku úniu za to, že zasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín,“ myslí si.

Vyhlásenie Roberta Fica prišlo dva týždne po tom, čo sa v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Obsah ich trojhodinového rozhovoru sa už podľa Mesežnikova zrejme nikto nikdy nedozvie, keďže Fico bol na stretnutí sám. „Premiér sa v poslednom období správa ako advokát Ruska. V tejto oblasti by sa preto dali očakávať nejaké návrhy, napríklad na zrušenie sankcií voči Rusku či normalizáciu vzťahov s Ruskom, prípadne možno aj niečo vo vzťahu s Čínou, ktorú tiež nedávno navštívil,“ domnieva sa. Politológ poukazuje tiež na to, že Fico navštívil v poslednom období samé krajiny, ktoré sú pre Slovensko z viacerých dôvodov problematické – Azerbajdžan, Čínu, Rusko, bol v Belehrade, udržuje osobitné vzťahy s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a bol na súkromnej návšteve vo Vietname. „Aj z tohto sa dajú vyčítať jeho preferencie, a to, kde sa cíti lepšie – či v našich partnerských a spojeneckých krajinách, alebo v štátoch s takýmito režimami,“ skonštatoval Mesežnikov.

Bývalý politik Peter Weiss v komentári na webe www.sita.sk vyslovil domnienku, či nejde o to, aby prezident a koaliční partneri takýmto vyhlásením predsedovi Smeru pomohli elegantnou formou zavŕšiť jeho prechod na pozície krajnej pravice aj v medzinárodnom, resp. európskom rámci a vytvorili tak platformu pre kooperáciu s platformou Patrioti pre Európu. Tú založili Viktor Orbán, Andrej Babiš a čerstvo designovaný kandidát na rakúskeho kancelára Herbert Kickl. „Fico nemôže definovať zahraničnopolitický kurz krajiny s prihliadnutím na nejaké svoje stranícke preferencie. Ale mohol by dať do stanoviska niečo také, že chce podporovať spoluprácu s národne orientovanými stranami,“ myslí si Mesežnikov. Upozornil na to, že europoslanci za Smer hlasujú v Európskom parlamente takmer rovnako ako politici krajnej pravice. Odklon od sociálnej demokracie a príklon ku krajnej pravici je zrejmý, aj keď formálny prechod ešte Fico neuskutočnil, dodal Weiss.