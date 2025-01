Fica na výbore nahnevali Šimečkove slová: Moja cesta do Moskvy bola transparentná, uzavrime to ako cirkusové predstavenie

Prečo letel do Moskvy? Ako letel, ak nepoužil vládny špeciál? Aký charakter mala cesta a o čom rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom? Aj to sú otázky, ktoré sa opozícia chcela pýtať na výbore pre európske záležitosti premiéra Roberta Fica (Smer). Podľa predsedu vlády však jeho cesta netransparentná nebola, naznačil aj to, ako do Moskvy letel. Na rokovanie si vyhradil 90 minút, v závere ho nahnevali otázky lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku, ktorý výbor označil miestami za „frašku“.

Zvolanie výboru pre európske záležitosti iniciovala opozícia, ktorá Fica kritizovala za predvianočnú návštevu Moskvy. Okrem toho žiadali aj informácie o ďalších krokoch Slovenska vyplývajúcich zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu.

Fico na výbore: Robím len to, na čo mi dali mandát ľudia. Však vyhrajte voľby a robte si to podľa seba Video Zdroj: TV Pravda

O ceste vraj vedeli všetci, no Pellegrini nie

Fico v úvode povedal, že by bol rád, keby rokovanie prebehlo v „neformálne atmosfére“, a že nechce, aby to vyzeralo ako jeho vypočutie. „Prišiel som dobrovoľne,“ povedal. O stretnutí s Putinom podľa jeho slov informoval aj predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú. „Máme takú dohodu, že pokiaľ budeme navštevovať krajiny, ktoré sú z pohľadu Európskej únie mimoriadne dôležité, či už je to Čína, Brazília, Ruská federácia, Vietnam, alebo ktorákoľvek iná nečlenská krajina, budeme si poskytovať informácie. Pretože niekedy je dobré, keď sa na takýchto stretnutiach okrem bilaterálnych vecí riešia aj záležitosti Európskej únie,“ zdôvodnil.

Z tohto istého dôvodu podľa vlastných slov telefonoval aj s predsedom Európskej rady Antoniom Costom a pýtal sa ho, či má nejaké posolstvá, ktoré by mal v mene Európskej rady posunúť ďalej na stretnutí s Putinom. Prezident Peter Pellegrini však o ceste do Moskvy informovaní nebol. „Nemal som čas sa s ním ešte rozprávať, ale budem sa ho pýtať,“ povedal v piatok v Nemeckej.

Šimečka: Miestami to bola fraška. Fico neodpovedal, čo vyrokoval. Čo z toho majú ľudia na Slovensku? Nič Video Zdroj: TV Pravda

Predseda vlády zároveň odmietol tvrdenia o tom, že jeho cesta do Moskvy mala byť netransparentná. „Bola transparentná, otvorená a všetci o nej vedeli, ktorí o nej mali vedieť,“ povedal. Na margo stretnutia s Putinom uviedol, že riešili najmä dodávky plynu. Aktuálne na Slovensko netečie žiadny plyn, ideme zo zásobníku a máme diverzifikačné zmluvy, povedal Fico. Putinovi podľa svojich slov pripomínal, že „je zmluva medzi nami a Gazpromom, ktorá hovorí, že nám musia nejako doručiť ten plyn“.

„Druhou témou boli mierové iniciatívy. Ja som požiadal prezidenta o prímerie, že či je možné o tom hovoriť minimálne cez sviatky,“ povedal. Hovorili aj o možnosti organizovania mierového samitu na Slovensku. Fico následne sám začal rozvíjať otázku okolo medzinárodného zatykača, ktorý je na Putina vydaný. Priamo sa pritom obrátil na Šimečku a povedal, že opozícia by okamžite žiadala Putinovo zatknutie, ale nežiada zatknutie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorého pozval poľský prezident na spomienku k výročiu oslobodenia vyhladzovacieho tábora v Osviečnime. „Máte dvojaký meter,“ povedal a lídra PS sa spýtal, či by po Putinovi kričal, že ho treba zatknúť.

„Keď moja návšteva v Moskve mala byť porušením, ohrozením a najväčšou katastrofou, čo budete hovoriť na prezidenta Macrona, ktorý tam ide. To znamená, že francúzsky prezident tam môže ísť, nemecký kancelár s ním môže telefonovať každý druhý deň, ale keď je problém s plynom a ja tam idem, tak pácham vlastizradu,“ sťažoval sa na výbore.

Čítajte viac Fico „roztlieskava“ voličov, no narazil na Pellegriniho. Vedie Slovensko preč z Európy? Hlas nepodporí nič, čo vybočuje

Zopakoval, že Smer považuje použitie vojenskej sily na Ukrajine za porušenie medzinárodného práva. „Ale dodali sme, že tu boli nejaké dôvody na toto porušenie. Prečo ste teraz ticho, keď novozvolený americký prezident Donald Trump verejne obvinil Joea Bidena, že vyprovokoval Rusko použiť silu voči Ukrajine? Lebo to je v Amerike?“ hovoril. „To, čo sme hovorili od samého začiatku, potvrdzujú slová najvyšších predstaviteľov americkej administratívy,“ uviedol.

Premiér: Však už vyhrajte voľby a robte to podľa seba

Jeho zahraničné návštevy sú podľa neho orientované na ekonomickú dimenziu zahraničnej politiky a hľadanie príležitostí. Opozíciu vyzval, aby nestrašila ľudí so zmenou zahraničnopolitickej orientácie Slovenska a podpredsedníčku eurovýboru Beátu Jurík (PS) ubezpečil, že zahraničnopolitická orientácia Slovenska je jasne daná – jej základom je naše členstvo v Európskej únii a NATO.

„Urobíme všetko pre to, aby sa vzťahy s Ruskom normalizovali a robili politiku na všetky štyri svetové strany,“ hovoril premiér. Orientáciu Slovenska podľa svojich slov rešpektuje, len si myslí, že v rámci tejto orientácie musí byť Slovensko podstatne sebavedomejšie a suverénnejšie. „Z toho vyplývajú aj naše iniciatívy mimo EÚ a mimo NATO. Na toto ja mám absolútne právo,“ vyhlásil Fico.

Fico sa odvolával na mandát, ktorý vo voľbách dostal od ľudí. „Nemôžete nás obviňovať, že robíme niečo, čo nebolo dohodnuté. Vyhrali sme parlamentné voľby, zostavili sme vládnu koalíciu a táto koalícia zostavila PVV, v ktorom sme definovali, že budeme robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri strany s plným rešpektovaním, že životný priestor SR je v EÚ a NATO,“ uviedol.

„Však už konečne vyhrajte voľby, konečne nás porazte, zostavte vládu a robte to podľa seba. Hlavne to robte tak, aby ste neškodili tejto krajine,“ dodal. „Som presvedčený, že Robert Fico v skutočnosti nerieši žiadny plyn, lebo by postupoval úplne inak. Robil by to už rok. Jemu ide iba čisto o domácu politiku, o to, aby odvrátil pozornosť od svojich zlyhaní a svoje schopnosti,“ reagoval líder PS po výbore.

Okrem iného naznačil, ako pred Vianocami letel do Moskvy, keďže nevyužil vládny špeciál. „Vy ste schopní urobiť tému z toho, ako som letel do Moskvy. Ráno sadnete vo Viedni do lietadla a idete do Istanbulu a z Istanbulu letíte do Moskvy,“ vyhlásil premiér a ako ďalšie možnosti menoval Fico let z azerbajdžanského Baku či zo Srbska.

Foto: TASR, Jaroslav Novák SR Bratislava Výbor NR SR pre Európske záležitosti BAX Na snímke tretí zľava člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Marián Kéry (Smer) a štvrtý zľava člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) počas Výboru NR SR pre európske záležitosti v Bratislave 10. januára 2025.

Úrad vlády informoval, že šlo o súkromnú cestu, no Fico na nej rokoval o pracovných veciach. Šimečka to označil za netransparentnú komunikáciu. „Nebolo jasné, či ide o pracovnú, alebo súkromnú cestu. Raz to nazýva tak, druhýkrát tak. Teraz som si prečítal vyjadrenie prezidenta republiky, ktorý je zodpovedný za právomoci v oblasti zahraničnej politiky, že on o tej ceste nebol informovaný. Tak čo tu to už predseda vlády Robert Fico svojvoľne rieši zahraničnú politiku, ako keby bol nejaký cár alebo nejaký monarcha? On sa zodpovedá parlamentu,“ uviedol.

Premiér zároveň ocenil, že aktuálne sa chystá do Ruska parlamentná delegácia a je mu ľúto, že opozícia sa do nej nepridala. Poslanci Smeru na výbore opakovali stanoviská svojho predsedu. Do Ruska tento víkend smeruje delegácia koaličných poslancov na čele s lídrom SNS Andrejom Dankom. Na druhej strane štyria poslanci Hlasu okolo Samuela Migaľa sa budúci týždeň chystajú na Ukrajinu.

Fica dráždil Šimečka

V prvej hodine sa však premiéra otázky pýtali len koaliční poslanci Marián Kéry, Tibor Gašpar, Zuzana Plevíková či Michal Stuška, ktorý sa ho zastávali. „Čo môže byť transparentnejšie, ako keď predseda vlády informoval premiérov členských krajín EÚ?“ pýtal sa rečnícky Kéry. „Vľúdneho slova sa človek dočká na svojom pohrebe,“ zareagoval na slová svojich kolegov zo Smeru Fico.

Fico a Saková o rokovaniach v Bruseli o plyne Video Zdroj: TASR

Predseda výboru Ján Ferenčák (Hlas) povedal, že najprv dostanú slovo členovia vedenia parlamentu, potom poslanci z výboru podľa volebných výsledkov, následne europoslanci. „Naštrbuje dôveru našich spojencov v EÚ a NATO a kazí dobré meno Slovenska zahraničí,“ povedala poslankyňa Jurík o Ficovej ceste do Moskvy. Opozičným politikom sa nepáčilo, že sa na začiatok dostali k otázkam len členovia Smeru k slovu sa dostali až po viac ako hodine. „To vyzerá tak, že chcete zdržovať, aby sa k slovu nedostala opozícia,“ ozvala sa poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS). Predseda PS Michal Šimečka sa premiéra Roberta Fica spýtal, čo konkrétne majú občania Slovenska „z jeho výletu do Moskvy“ a čo vyrokoval v Bruseli.

„Ani kompenzácie, ani šancu na obnovenie tranzitu plynu,“ povedal líder PS. „Máte strašne veľa rečí, ale nič z toho nie je. Koho záujmy hájite? Ak nie záujmy občanov Slovenska, nie sú to náhodou záujmy imperiálnej mocnosti?“ spýtal sa predseda PS. Fico na Šimečku zaútočil. „Mám z vás hrôzu,“ povedal a odmietol, že by za zastavenie tranzitu plynu mohlo Rusko. „Počúvajte,“ poučoval Fico predsedu PS. „Zachovajte si súdnosť a nehovorte, že za zastavenie plynu môže krajina, ktorá nám chce dodávať plyn, len nemá ako,“ povedal premiér.

Eurovýbor sa končil pomerne emotívne, keď Šimečka Ficovi povedal, že eurokomisia mu diplomatickým spôsobom naznačila, že jeho kroky k obnoveniu tranzitu plynu sú zbytočné. „Čo iné je vytvorenie pracovnej skupiny?“ pýtal sa. Fica to viditeľne nahnevalo. „Ja som tam sedel, alebo vy? Uzatvorte tento výbor tak, že sme urobili cirkusové predstavenie,“ navrhol predsedovi eurovýboru Ferenčákovi. Opoziční poslanci premiéra v diskusii upozorňovali, že Ukrajina nepredĺžila zmluvu na tranzit plynu aj preto, lebo si ruský Gazprom stanovil také podmienky, ktoré Ukrajina nemohla prijať, lebo by okrem iného fakticky akceptovala anexiu Krymu.

Fico znova kritizoval aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Ja tu nie som na to, aby som išiel po ruke prezidentovi Zelenskému. Priznám sa, že ho mám niekedy plné zuby. Chodí po Európe a žobre. Ak nás Ukrajina oklame, ako nás oklamala v roku 2008, a bude nás poškodzovať, ako prvé zastavíme akúkoľvek humanitárnu pomoc,“ vyhlásil Fico. O možnom zastavení dodávok elektrickej energie v prípadne havarijných situácií povedal, že „ho v tomto nebudú obmedzovať ani koaliční partneri“. Opäť pohrozil aj zastavením finančnej pomoci na európskej úrovni.

„Európsky výbor je jediné miesto, kde sa môže opozícia premiéra pýtať na jeho zahraničné cesty. Premiér sa však zrejme bojí otázok opozície. Podľa mňa je to tak preto, lebo klame. Klame opakovane,“ reagovala poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková po výbore.