Šimkovičová pri odvolanom šéfovi SLC argumentuje exčlenstvom v PS, konšpirátora Murína obhajuje

Ako ďalej uviedla na sociálnej sieti, cieľom bolo zaistiť efektívne riadenie SLC. Šéfka rezortu kultúry tak reagovala na kritiku časti literárnej obce, ktorá sa vymedzila voči Sybilovmu odvolaniu a jeho nahradeniu Gustávom Murínom a požadovala tiež transparentné výberové konanie. „Odmietam, aby vedenia našich inštitúcií boli vyberané úzkou skupinou ideologicky orientovaných jednotlivcov. Základom musí byť dôvera medzi ministrom kultúry a štatutármi, odbornosť a schopnosť efektívne pracovať pre rozvoj kultúry,“ uviedla Šimkovičová. Vyjadrila sa tiež, že Sybilovo odvolanie sprevádzajú „klamstvá aktivistov a ideologicky orientovaných jednotlivcov“.

Ministerka poukázala na to, že Sybila je bývalý člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko (v súčasnosti najväčší opozičný subjekt v NR SR), a tiež na fakt, že ho do funkcie menovalo bývalé vedenie ministerstva kultúry. „Kde vtedy zostala ich nestrannosť a transparentnosť? Nie je paradoxné, že tí, ktorí využívali politické väzby na obsadzovanie funkcií, teraz kritizujú rozhodnutia, ktoré sú založené na vzájomnej dôvere a odbornosti?“ spytuje sa Šimkovičová. Obhajovala tiež menovanie Murína na post riaditeľa SLC, uviedla, že ide o dlhoročného odborníka v oblasti literatúry, a to ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Jeho prínos v oblasti literatúry je podľa ministerky nespochybniteľný.

„Počas svojej kariéry sa intenzívne venoval organizovaniu literárnych podujatí a konferencií doma i v zahraničí, významne prispel k propagácii slovenskej literatúry v medzinárodnom kontexte. Jeho tvorba získala uznanie po celom svete, je autorom 74 kníh a za svoju prácu získal množstvo prestížnych ocenení,“ uviedla. Predstavitelia literárnej obce vo svojom vyhlásení Murínovo vymenovanie kritizovali, podľa nich šíri konšpiračné naratívy a poukázali aj na to, že v minulosti útočil na ľudskoprávne iniciatívy, napríklad na kampaň o domácom násilí. Poukázali aj na to, že Sybila svojho nástupcu včas menoval, a teda kontinuita bola zabezpečená.

Vo vyhlásení, ktoré podpísali viac než tri desiatky literárnych organizácií a desiatky jednotlivcov, tiež signatári žiadali zdôvodnenie Sybilovho odvolania a vymenovanie jeho kvalifikovanej náhrady na základe výberového konania s verejným vypočutím. Šimkovičová na sociálnej sieti avizovala, že jej rezort v blízkej budúcnosti vypíše transparentné výberové konania na riadiace pozície v kultúrnych inštitúciách, kde sa menilo vedenie. „Každý kvalifikovaný odborník bude mať možnosť uchádzať sa o tieto funkcie na základe svojich schopností a skúseností, nie na základe politickej príslušnosti alebo ideológie,“ uzavrela ministerka.