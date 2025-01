Fico hrozí Ukrajine ukončením humanitárnej pomoci a zastavením podpory pre utečencov. Ako Slovensko aktuálne Ukrajincom pomáha?

Fico: Ukrajinu podporíme humanitárne, nie vojensky Video Zdroj: TV Pravda

Premiér sa vyhráža Ukrajine, že jej Slovensko môže pozastaviť dodávky elektriny a všetku humanitárnu pomoc. Išlo by podľa neho o reakciu na rozhodnutie Kyjeva nepredĺžiť tranzitnú zmluvu s Ruskom, vďaka ktorej cez ukrajinské územie prúdil na Slovensko ruský plyn. Zmluva uzavretá na dobu určitú prestala platiť na prelome rokov a Kyjev ju neobnovil v záujme priškrtiť finančné zdroje agresora.

Premiér Robert Fico (Smer) na zasadnutí výboru pre európske záležitosti. Zasadnutie eurovýboru zvolala opozícia, ktorá chce od Fica vysvetlenie stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve a tiež informácie o ďalších krokoch Slovenskej republiky vyplývajúcich zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu.

O možnosti opätovného tranzitu ruského plynu Fico rokoval v Bruseli s predstaviteľmi Európskej komisie. Situáciu ako „vážny problém“ vníma podľa slovenského premiéra aj komisár pre energetiku Dan Jörgensen. Po návrate domov Fico odkázal Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko môže obmedziť dodávky elektriny na Ukrajinu, za čo ho ukrajinský prezident obvinil z otvorenia nového energetického frontu.

Vo štvrtok 9. januára premiér Fico zdôraznil, že ak sa situácia s plynom nevyrieši, Slovensko by okrem zastavenia dodávok elektriny mohlo zastaviť aj všetku humanitárnu pomoc či rozhodnúť o výraznom znížení alebo úplnom odňatí dávok pre ukrajinských vojenských utečencov na Slovensku.

Koľko pomoci Ficova vláda poskytla Ukrajine?

Pravda preto zisťovala, ako Ficova vláda od jej nástupu 25. októbra 2023 vlastne Ukrajine pomáhala. Ako vieme, nový kabinet sa zaviazal, že Slovensko už nebude svojim východným susedom posielať žiadne vojenské vybavenie. Vojenská pomoc z Bratislavy sa skončila na jeseň 2023, keď vláda neschválila štrnásty balík vojenskej pomoci v hodnote 40,3 milióna eur. Návrh na darovanie pripravila ešte úradnícka vláda Ľudovíta Ódora. Od januára 2022 do konca októbra 2023 bola celková vojenská pomoc Slovenska na úrovni 700 miliónov eur.

Humanitárnu pomoc však nová vláda nestopla. Bratislava má najnovšie Kyjevu darovať odmínovacie zariadenia či rôznu techniku používanú pri odstraňovaní následkov vojny. Vláda to odôvodňuje tým, že ide o materiálnu pomoc, ktorá má výhradne nesmrtiaci a humanitárny charakter.

V decembri 2023 minister zahraničia Blanár schválil finančný príspevok vo výške 750-tisíc eur na nákup dvoch kusov odmínovacích systémov Božena 4+. O Ukrajine hovoril ako o najzamínovanejšej krajine sveta, čo predstavuje obrovské nebezpečenstvo pre miestne civilné obyvateľstvo.

Začiatkom minulého roka na základe žiadosti Ukrajiny o poskytnutie humanitárnej pomoci ako aj výzvy Európskej komisie, aby členské štáty nepoľavovali v preukázaní solidarity s civilným obyvateľstvom zasiahnutým vojnovým konfliktom, Slovenská republika ohlásila, že Ukrajine poskytne humanitárnu pomoc v celkovej hodnote 203 492 eur. Ministerstvo vnútra informovalo, že napadnutej krajine posiela elektrocentrály, ohrievače, oblečenie a lekárničky a taktiež potraviny či balenú vodu v celkovej hmotnosti 21 ton.

V druhej polovici januára premiér Fico sám navštívil mesto Užhorod, kde sa stretol s ukrajinským premiérom Denisom Šmyhalom a okrem iného sa chcel dohodnúť na tom, čo presne Ukrajinci od Slovákov potrebujú ako pomoc na zvládnutie zimy.

O pár týždňov neskôr, 13. februára, rezort vnútra informoval, že podpora Ukrajiny pokračuje a v spolupráci so spoločnosťou Transpetrol a S&D Pharma Slovensko ponúklo Ukrajine humanitárnu pomoc vo forme štyroch transformátorov a vitamínov. Celková hodnota nákladu s hmotnosťou 10 ton mala dosiahnuť 157 649 eur.

Následne si dal vládny kabinet pauzu a najbližšiu pomoc ministerstvo vnútra oznámilo 24. októbra. A to vo forme 18 sanitiek. „Tieto sanitky predstavujú viac ako len techniku. Sú prejavom spolupatričnosti a odhodlania pomôcť zmierniť utrpenie ľudí, ktorých zasiahla vojna,“ uviedol vtedy štátny tajomník ministerstva vnútra Patrik Krauspe (Hlas). Išlo o vyradené vozidlá Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave, teda nie sanitky, ktoré by sa na Slovensku aktívne využívali.

Začiatkom decembra 2024 Blanár na rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO prisľúbil, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. „Prezentoval som vo svojom vystúpení, že Slovensko pomáha na komerčnej báze Ukrajine s dodávkami elektrickej energie a budeme v tom pokračovať,“ povedal šéf MZV. Zdôraznil, že Slovensko do konca roka dokončí 14. humanitárny balík pre Ukrajinu, ktorý obsahuje aj elektrické generátory, a chce naďalej pomáhať dodávkami nesmrtiacej vojenskej techniky.

Pred Vianocami, 18. decembra, vláda odobrila aj darovanie piatich kusov odmínovacích kompletov Božena či desať kusov univerzálnych dokončovacích strojov (UDS). Dodávku tvoria tiež radary na diaľkovú detekciu toxických chemických látok i súpravy náhradných dielov k týmto zariadeniam, taktiež cisternových prepravníkov a prívesy či skladacie nosidlá.

„Táto materiálna pomoc má výhradne nesmrtiaci a humanitárny charakter,“ zdôraznil minister obrany Robert Kaliňák (Smer), ktorý návrh na rokovanie predložil. Slovensko by tieto položky malo Ukrajine dodávať postupne v mesiacoch december 2024 až máj 2025.

Posledné Blanárove záväzky voči predstaviteľom NATO však Fico svojimi tvrdeniami podkopal. Slovensko sa teda v decembri zaviazalo pokračovať v humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, čo premiér krajiny v januári začal spochybňovať. Okrem toho hovoril aj o možnom úplnom odňatí dávok pre ukrajinských vojenských utečencov na Slovensku.

Aktuálna pomoc pre utečencov

V prvých týždňoch a mesiacoch ruskej vojenskej agresie Slovensko poskytlo státisícom utečencov z Ukrajiny naozaj masívnu a rozsiahlu pomoc. Podieľala sa na tom nielen vláda, ale aj mnohí bežní Slováci. Hegerova vláda tiež rýchlo schválila takzvaný Lex Ukrajina, ktorý zjednodušoval viaceré byrokratické procesy pre utečencov.

Novelou bol tiež zavedený príspevok za ubytovanie odídencov, ako aj nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Autám s ukrajinskou štátnou poznávacou značkou zároveň odpustili diaľničné známky a od mýtnych poplatkov by mali byť oslobodené humanitárne konvoje.

Utečenci z Ukrajiny demonštrujú proti ruskej agresii (ilustračná snímka je z Bruselu).

Vláda tiež rozhodla, že finančne podporí rodiny, ktoré pre vojnu prišli o strechu nad hlavou a boli nútené utiecť do zahraničia. Cez úrady práce mohli utečenci požiadať o dávku 80 až 160 eur na osobu mesačne, pričom najviac jedna rodina mohla dostať 380 eur. Tieto príspevky sa vyplácali zo štátneho rozpočtu v marci až máji 2022, následne Európska komisia preplatila Slovensku náklady na tieto dávky sumou 200 miliónov eur.

Od mája 2022 príspevky utečencom prúdili nie zo štátneho rozpočtu, ale od medzinárodných a humanitárnych organizácií, ako sú Červený kríž alebo Organizácia Spojených národov. V podstate to znamená, že slovenská vláda o vyplácaní týchto príspevkov rozhodnúť nemôže.

Zo štátneho rozpočtu sa doteraz prepláca úhrada za ubytovanie utečencov z Ukrajiny. Peniaze však dostávajú nie prisťahovalci, ale majitelia nehnuteľností, v ktorých sú ubytovaní. Vlani vláda začala postupne škrtať výdavky na tento druh podpory vojenských utečencov. Najprv sa rozhodlo o znížení výšky príspevku na päť eur za noc ubytovania odídenca. V lete vládny kabinet rozhodol, že príspevok za ubytovanie odídenca sa bude poskytovať len prvých 120 dní od získania dočasného útočiska na Slovensku. Nové podmienky majú zabezpečiť, aby bola podpora pre odídencov dlhodobo udržateľná a čo najviac adresná.

Od 1. marca 2025 bude dĺžka poskytovania príspevku na ubytovanie skrátená na 60 dní, o čom vláda rozhodla na záver roku 2024. Dlhšie bude možné príspevok čerpať len v prípade zraniteľných osôb. Podľa zákona do tejto skupiny patrí člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, osoba so závažným zdravotným postihnutím, senior nad 65 rokov, dieťa do piatich rokov, rodič alebo fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa do piatich rokov.

Na väčšinu druhov štátnej sociálnej podpory vojenskí utečenci ani nemajú nárok, vyplýva z informácií zverejnených na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. „Občania Ukrajiny so statusom dočasného útočiska nemajú nárok na štátne sociálne dávky ako prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, náhradné výživné, príspevok na pohreb či príspevok pri narodení dieťaťa. K týmto štátnym sociálnym dávkam sa vzťahuje podmienka prechodného alebo trvalého pobytu,“ uvádza sa na stránke rezortu.

Jedinou výnimkou sú zraniteľné osoby so statusom dočasného útočiska, ktoré môžu požiadať na úradoch práce o dávku v hmotnej núdzi. Patrí im základná výška dávky, teda suma 86,50 eur mesačne na jednotlivca a najviac 303 eur, ak ide o dvojicu so štyrmi deťmi. Aby dávku získali, musia splniť rovnaké podmienky ako slovenskí občania. To znamená, že príjem týchto utečencov nedosahuje sumu životného minima a nevedia alebo nemôžu si prácou zabezpečiť príjem. Podľa štatistík ministerstva práce túto finančnú podporu od štátu koncom minulého roka dostávalo 5,7 tisíc cudzincov na Slovensku a ich počet postupne klesá, lebo mnohí utečenci buď dokážu si najsť zamestnanie alebo sa vrátia do domovskej krajiny.