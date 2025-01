Drucker v Ide o pravdu: Zvýšenie platov v školstve je prvá z priorít. Odborná komisia posúdi, či zaviesť povinnú maturitu z matematiky

Ak by sa mal v školstve zaviesť platový automat, spustíme aj debatu, či ho nepreviazať s výsledkami žiakov v medzinárodných testoch, hovorí minister školstva Tomáš Drucker v relácii Ide o pravdu. Platový automat, čiže zvyšovanie platov v školstve podľa dohodnutého vzorca, by mohol nahradiť pravidelné vyjednávanie miezd s odborármi.

„Zvyšovanie platov učiteľov som označil za prvú prioritu tohto roka. Verím, že do konca januára prídeme k dohode. Bez učiteľov nemôžeme očakávať, že budeme mať lepšie vzdelávanie pre deti,“ uviedol Drucker. Pripomenul však, že na zvýšenie bude treba nájsť peniaze. Ak sa v tomto roku nalejú do platov stovky miliónov, tak sa toto zvýšenie prenesie aj do rozpočtov v ďalších rokoch. Znamená to rozbehnúť o tom debatu, pretože ak pôjde viac do školstva, tak je potrebné určiť, akým spôsobom sa získajú.

Učitelia sa ma pýtajú, ako chceme mať na Slovenku lepšie študijné výsledky, keď neplatíme dobre učiteľov, podotýka Drucker. „Prijímam túto debatu. To znamená, že keď budeme dávať viac peňazí učiteľom, budeme mať lepšie výsledky?“ Je to podľa neho férová otázka. Čo sa týka spustenia platového automatu, máme dva roky na dohodu, či nájdeme riešenie o jeho previazaní s výsledkami, ktoré študenti dosahujú, uviedol minister školstva.

Štát zvažuje opäť zaviesť povinnú maturitu z matematiky. „Ak sa odborná skupina na tom zhodne, v prípade všeobecných stredných škôl by bola povinná maturita z matematiky na dvojstupňovej úrovni. Tá by bola uznávaná ako skúška pre vysoké školy,“ predpokladá Drucker..

