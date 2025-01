Pellegrini: Moja cesta na Ukrajinu neprichádza do úvahy. Dôvodom je stopnutie tranzitu plynu

Cesta prezidenta SR Petra Pellegriniho na Ukrajinu neprichádza podľa jeho slov do úvahy. Prezident to odôvodnil tým, že ukrajinská vláda zastavila dodávky plynu a odmieta ich tranzitovať na Slovensko. Prezident to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.