Vraj silnejú hlasy premenovať Cestu hrdinov SNP. Šutaj Eštok hodil PS do jedného koša s ĽSNS

„Na toto všetko chceme teraz nedajbože zabudnúť?“ spytoval sa poukazujúc na obete povstania. SNP, november v roku 1989 i vznik samostatnej SR v roku 1993 podľa Šutaja Eštoka „jasne odkazujú na dobrú genetickú výbavu Sloveniek a Slovákov, na cit a zmysel pre dôležité rozhodnutia, ktoré v historickom kontexte dokážeme urobiť zodpovedne a múdro“. Apeloval na politikov v celom politickom spektre, aby sa spojili za účelom zachovania Cesty hrdinov SNP a podporili aj organizáciu Post Bellum, ktorá na tento účel zverejnila petíciu. Spoločné dejiny označil za spoločný poklad, ktorý je potrebné strážiť.

„Aj vulgárny progresivizmus, popierajúci v našich podmienkach všetko slovenské, musí mať svoje medze,“ vyjadril sa tiež minister Šutaj Eštok. Vo videu tiež obvinil progresivistov, vrátane tých politických, že sa hanbia za vlastný národ a podľa jeho slov im už začínajú prekážať aj vlastné dejiny. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka minulý rok pri výročí povstania na sociálnej sieti označil SNP za jednu z najvýznamnejších kapitol našich dejín, odkazy SNP ako odmietnutie fašizmu, či boj za slobodu a demokraciu, sú podľa neho stále živé. V minulosti sa voči SNP vymedzovali napríklad viacerí politici zo strany ĽSNS Mariana Kotlebu.

Ministrovo video je reakciou na medializované výroky nového predsedu Klubu slovenských turistov Petra Šveca, ktorý v rozhovore pre Denník N povedal, že jestvujú hlasy, ktoré by chceli odstrániť z názvu Cesta hrdinov SNP časť týkajúcu sa SNP „a ostala by len Cesta hrdinov, že by to bolo plošne atraktívnejšie pre ľudí“. V rozhovore predtým spomenul, že žijeme čudnú dobu, kde je všetko kontroverzné, ľudia sa skupinkujú a vyostrujú svoje názory. Následne sa vyjadril, že SNP je tiež istým spôsobom kontroverzná historická udalosť.

Voči týmto výrokom sa vymedzilo aj Slovenské protifašistické hnutie. „Takže už aj časť slovenských turistov sa pridáva na stranu ľudí, ktorí tu nenápadne podsúvajú, že Slovenské národné povstanie je vraj kontroverzná historická udalosť. Pán Švec síce hovorí, že to nie je aktivita vedenia organizácie, ale ak by sa SNP z názvu najznámejšej turistickej trasy na Slovensku odstránilo, tak by vraj bola plošne atraktívnejšia,“ komentujú vo svojom stanovisku Boris Zala, Stanislav Mičev, Peter Weiss, Jozef Ťažký a Miroslav Seget. Spytujú sa, či je boj proti nacizmu kontroverznou historickou udalosťou, a pre koho je kontroverzný. „Nie je snáď táto turistická trasa tu na pamiatku odvážnym ľuďom, ktorí sa dokázali postaviť proti nedemokratickému systému a jeho slepej spolupráce s nacistickým spojencom až do trpkého konca?“ pýtajú sa ďalej.

Slovenské protifašistické hnutie sa voči tejto aktivite vymedzilo a hovorí jej jasné „nie“. Poukázali na to, že SNP bolo výsledkom konsenzu politických síl naprieč politickým spektrom. Podpísaním Vianočnej dohody odmietli kolaboráciu s nacizmom a prihlásili sa k obnove demokracie a slobody. „Len tak mimochodom, 29. august je štátnym sviatkom Slovenskej republiky. To iniciátorom týchto snáh nič nehovorí?“ spýtali sa členovia protifašistického hnutia na záver.

Proti zmene názvu Cesty hrdinov SNP sa vymedzilo aj občianske združenie Post Bellum. Kritizovalo spochybňovanie odkazu povstania, relativizáciu jeho vojenského a politického významu aj úsilie odstraňovať z verejného priestoru zmienky o ňom. SNP podľa OZ patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie vystúpenia protifašistického odboja počas 2. svetovej vojny v Európe, pripomenulo, že vďaka nemu sme sa po vojne zaradili medzi víťazné krajiny. Za zachovanie názvu trasy v jej pôvodnej podobe pripravili aj verejnú výzvu.