Povinné škôlky aj nový jadrový reaktor. Ministri Hlasu predstavili plány na rok 2025. Prejdú všetky cez Smer a SNS?

Pomoc jednorodičom, investície z Ázie, tablety pre seniorov a k tomu digitálne poukážky na zaplatenie internetu. Aj takto vyzerajú zmeny, ktoré plánujú v roku 2025 ministri koaličného Hlasu. Čo sa však meniť nebude je podľa šéfa rezortu vnútra a predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka zahranično-politické smerovanie Slovenska. „Kým my v Hlase budeme súčasťou tejto vlády, tak na zahraničnom orientovaní našej politiky sa určite nebude nič meniť,“ vyhlásil.

Šutaj Eštok sa postavil v pondelok pred médiá s ministrami Hlasu za chrbtom. Tvrdí, že výsledky ich práce sú vidieť v každodennom živote. Pri Erikovi Tomášovi, ktorý má na starosti rezort práce, vyzdvihol najvyššiu minimálnu mzdu a plnohodnotný 13. dôchodok.

Šutaj Eštok nezabudol ani na dnes už bývalú ministerku Zuzanu Dolinkovú, ktorá z postu odstúpila pre nedostatočnú podporu zo strany premiéra Roberta Fica (Smer), ale aj pre konšpirácie, ktoré šíri splnomocnenec vlády Peter Kotlár. Pri súčasnom vedení na čele s Kamilom Šaškom vyzdvihol obnovu a výstavbu nemocníc. Ministerka Denisa Saková zase podľa neho zabezpečila cenovú stabilitu energií na roky 2024 a 2025.

Ministrovi investícií Richardovi Rašimu sa podľa šéfa strany podarilo zrýchliť čerpanie eurofondov a dostať do regiónov viac peňazí na obnovu budov či ciest. Bývalé vlády obvinil z toho, že samospráva pre nich bola „nepriateľom“. Vicepremiérovi pre plán obnovy Petrovi Kmecovi sa zase podľa Šutaja Eštoka podarilo zachrániť milióny z plánu obnovy.

Šéfa školstva Tomáša Druckera vyzdvihol za revolúciu vzdelávania. Minister vnútra nezabudol ani sám na seba. Tvrdí, že spravil všetko preto, aby zaistil ľuďom bezpečnosť. Pripisuje si body aj za to, že vďaka jeho opatreniam prešlo cez Slovensko až o 99 percent menej migrantov. Svoj rezort prirovnal k sudu s pušným prachom.

Z oblasti zahraničnej politiky spomenul vojnu na Ukrajine. „Chcem jasne garantovať, že naša kraja je a bude pevnou súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, zároveň Slovensko nemôže byť len akýmsi pasívnym členom, ale budeme sa snažiť presadzovať vo vláde sebavedomý štát, ktorý si musí v prvom rade hájiť svoje vlastné postavenie a chrániť svoje národné záujmy,“ vyhlásil. Podotkol, že hoci Slovensko bolo s Ukrajinou od vypuknutia veľkej invázie solidárne, na oplátku sa nám dostáva z Kyjeva zvláštnych postojov.

Veľká časť z programového vyhlásenia vlády je už šéfa Hlasu splnená, no stále je čo robiť. Priniesť chce rámcové návrhy na posilnenie sociálnych práv priamo v ústave, ľuďom vrátiť do rúk moc, posilniť pozíciu regiónov a tiež zmeniť volebný systém. „Toto je jedna z tém, ktorú v krátkom čase určite predstavíme,“ vyhlásil. Na konci mesiaca pripravuje Hlas programovú konferenciu, kde sa budú zaoberať konkrétnymi opatrenia, následne ich preberie so zvyškom koalície.

Nový jadrový reaktor

Saková uviedla, že na rok 2025 má dve priority, jedna je v oblasti energetiky. „V roku 2024 aj v roku 2025 sú pripravené kompenzácie, aby sme ľuďom pomohli s vysokými cenami energií,“ uviedla na začiatok. Výzvou pre tento rok je podľa nej zabezpečiť dostatok energií za stabilné ceny na rok 2026. V aktuálnom roku sú pripravené výzvy na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov vo verejnom alebo súkromnom vlastníctve. „Výzva Zelená podnikom bude spustená čoskoro,“ vyzdvihla.

Okrem toho chce Saková tento rok spustiť verejné obstarávanie na dodávateľa a zhotoviteľa nového jadrového reaktora. Prioritou je aj prílev nových zahraničných investícií z Ázie alebo južnej Ameriky. Tomáš vyhlásil, že napriek konsolidácii sa podarilo udržať všetky benefity, ktoré má v gescii ministerstvo práce s výnimkou úpravy rodičovského dôchodku.

V prípade zníženia daňového bonusu na dieťa sa odvolal na jeho neudržateľnosť. Tento rok chce reformovať financovanie sociálnych služieb, ktoré je naviazané na plán obnovy. Ďalej sa chce zamerať na pomoc jednorodičom a vysporiadať sa s diskrimináciou matiek-senioriek. Štvrtou prioritou je projekt Práca namiesto dávok.

Rozdávať chce digitálne poukážky

Raši zhrnul, že sa chce venovať najmä regiónom priamo v regiónoch, pretože sa im nedá pomáhať z Bratislavy. Druhou prioritou je čerpanie eurofondov, pretože sme sa zaviazali minúť 1,5 miliardy eur z nového programového obdobia. Raši tvrdí, že zdedil „eurofondovú tmu“.

Ďalej chce tento rok otvárať „spoločné úradovne“, ktoré budú pomáhať malým obciam, kde majú často len starostov. Seniorom budú rozdávať tablety a školiť ich. Dostupnosť internetu sa má zlepšovať a ľudia, ktorí si to dovoliť nemôžu, budú dostávať začiatkom roka sociálne digitálne poukážky, aby si internet mohli zaplatiť.

Minister investícií Raši neskôr povedal, že nastúpiť na post predsedu po Petrovi Pellegrinim nie je jednoduché, Šutaja Eštoka všetci podporujú.

Na Slovensko pritečie 2,3 miliardy eur

Kmec sa chce zamerať na plnenie míľnikov z plánu obnovy. Začiatkom roka by tiež malo podľa neho dôjsť k vyplateniu piatej žiadosti o platbu vo výške 600 miliónov eur. Na vyhodnotenie žiadosti má Európska komisia dva mesiace. „V priebehu tohto kalendárneho roka podáme v prvom polroku šiestu žiadosť o platbu vo výške jednej miliardy eur a mala by na jeseň nasledovať siedma žiadosť vo výške 700 miliónov eur,“ vymenoval.

Tento rok počíta s celkovým prísunom financií vo výške 2,3 miliardy eur na investičné projekty po celom Slovensku na výstavbu doplnkových materských a základných škôl, domovov sociálnych služieb, zalesňovanie štátnych lesov a zvyšovanie vlakových súprav. Nový zákon pripravuje v oblasti vedy a výskumu, pritiahnuť chce aj aktívnejšiu časť súkromného sektora a dostať Slovensku z pasce stredného príjmu.

Do škôlky od troch rokov

Šaško má tri ciele a jednu absolútnu prioritou. Po prvé efektivita a financovanie, po druhé stabilizácia a sociálny zmier a po tretie masívne investície. Absolútnou prioritou je dostupná a moderná zdravotná starostlivosť v každom kúte Slovenska.

Dohodu s lekárskymi odborármi považuje za poctivú. Rokovania podľa neho prebiehajú podľa dohody, najbližšie sa majú stretnúť budúci týždeň. V pondelok sa stretá aj so zástupcami ambulantného sektora v súvislosti s katalógom zdravotných výkonov.

Ako posledný vystúpil minister školstva. Medzi kľúčové opatrenia v rezorte zaradil lepšie postavenie zamestnancov v školstve vrátane odmeňovania, povinnú predškolskú dochádzku od troch rokov (najskôr od štyroch, potom od troch rokov), optimalizáciu stredných škôl a oblasť umelej inteligencie.

Z Kyjeva očakáva výsledky

Šutaj Eštok uviedol, že cestu nespokojných poslancov Hlasu do Kyjeva spolu nekonzultovali. Stačí mu, že to bude mať nejaký výsledok pre Slovensko a niečo vyrokujú. Zvolanie mimoriadnej schôdze o zahranično-politickom smerovaní Slovenska nepodporí. Tvrdí, že traja najvyšší ústavní činitelia spolu podpísali memorandum, ktoré smerovanie Slovenska deklaruje. „Kým my v Hlase budeme súčasťou tejto vlády, tak na zahraničnom orientovaní našej politiky sa určite nebude nič meniť,“ zdôraznil minister.

S premiérom Robertom Ficom komunikuje štandardne podľa jeho slov. V súvislosti s ďalším koaličným partnerom, šéfom SNS Andrejom Dankom, ktorý odletel do Moskvy, povedal, že sa nemá čas vyjadrovať na jeho adresu.

Zmenu na poste predsedu poslaneckého klubu šéf vnútra nevylúčil, tému si však vyriešia interne. Na post šéfa parlamentu naďalej podporuje Richarda Rašiho.