Návšteva Ukrajiny sa odkladá. Skupina poslancov Hlasu do Kyjeva nevycestuje

Termín zahraničnej cesty poslancov Hlasu bol posunutý na základe oficiálneho stanoviska ukrajinskej strany. „Keďže Ukrajina je vo vojne a mesto Kyjev často čelí útokom rakiet a dronov, musíme to rešpektovať, keďže bezpečnosť je vždy na prvom mieste,“ uviedol Ján Ferenčák.

V oficiálnom liste sa uvádza, že sa v posledných dňoch zhoršila bezpečnostná situácia. Do Kyjeva mala trojica poslancov Hlasu vycestovať podľa webu Národnej rady v utorok spoločne s poslankyňou Beátou Jurík (PS). Pracovná cesta bola naplánovaná na stredu a štvrtok.

Cieľom návštevy bolo vyslať signál v čase paralelnej návštevy Moskvy realizovanej inými predstaviteľmi koalície, že poslancom stále záleží na zachovaní jednoznačnej prozápadnej orientácie Slovenska a pokračovanie v pevných vzťahoch s členskými krajinami EÚ, NATO a so susednou Ukrajinou.

„Na tejto ceste do Kyjeva sme chceli jasne prezentovať náš záujem, aby bola Ukrajina bezpečným a stabilným susedom. Aj toto zrušenie cesty z bezpečnostných dôvodov je dôkazom, že situácia u našich susedov má ďaleko do ideálneho stavu,“ ozrejmil ďalej Ferenčák.

Podľa jeho slov nie je vhodné hazardovať s bezpečnosťou delegácie. Témy ako je proces prístupových rokovaní, ekonomická spolupráca a participácia na obnove Ukrajiny, ktoré boli na stole, je podľa Ferenčáka možné diskutovať aj neskôr.

Návšteva sa mala uskutočniť na základe pozvania predsedníctva Verchovnej rady Ukrajiny. V rámci oficiálneho programu sa mali poslanci stretnúť s vrcholnými predstaviteľmi Verchovnej rady, ministrami a ďalšími čelnými osobnosťami Ukrajiny.

„Správa ma zastihla, keď som bol na ceste na východ, odkiaľ sme mali vyrážať na zahraničnú cestu. Je mi to ľúto, ale akceptujem, že riziko bolo asi príliš veľké, keď cestu zrušili na poslednú chvíľu,“ uviedol poslanec Samuel Migaľ.

„Stále však platí, že vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine jednoznačne odsudzujem a stojím za naším susedom, aby mohol žiť v mieri, demokracii a prosperite. Verím, že Slovensko si musí udržať pozíciu dôveryhodného partnera pre krajiny EÚ a NATO. Akékoľvek kroky, ktoré by viedli k strate tejto dôvery, poškodzujú ekonomické aj bezpečnostné záujmy našich občanov,“ doplnil Migaľ.

„Sme presvedčení, že budúcnosť Slovenska je v pevnom a dôveryhodnom spojenectve s našimi európskymi partnermi. Tak ako prezident Pellegrini, ani my nevidíme dôvod na zásadnú zmenu zahraničnopolitického smerovania. Naša cesta časovo kolidovala s mimoriadnou schôdzou parlamentu, ktorá by však nemala dostatok hlasov na otvorenie ani ak by sme sa jej zúčastnili aj s kolegami. Už skôr sme avizovali, že by sme síce v duchu koaličnej zmluvy nehlasovali za opozičné uznesenie, ale s jeho obsahom a hodnotovým rámcom sa stotožňujeme. Je v životnom záujme našej krajiny, aby sme aj naďalej stáli po boku demokratických štátov a pomohli Ukrajine na ceste k spravodlivému mieru.“ uviedol ďalší poslanec Hlasu a člen zahraničného výboru NR SR Radomír Šalitroš.

Podľa Šalitroša nie je premyslený krok diplomaciou nenávisti vylučovať slovenské firmy z budúcej obnovy Ukrajiny, prípadne si sťažiť vyjednávaciu pozíciu pri tvorbe európskeho rozpočtu na nasledujúce obdobie.

„Ak naši európski partneri pochopia, že našim úmyslom nie je pomáhať Ukrajine, nebudú vidieť dôvod alokovať nám miliardy na obnovu nášho suseda, či kompenzácie, ktorá naša ekonomika potrebuje,“ zdôraznil Šalitroš, ktorý je aj členom výboru pre rozpočet.

Poslanci opätovne zdôraznili, že Slovensko musí zostať pevným členom Európskej únie a NATO, plniť si svoje záväzky a zachovávať kontinuálnu a zodpovednú zahraničnú politiku.

Zároveň vyslovili nádej, že prosperita a mier na Ukrajine prispejú aj k rozvoju Slovenska a k stabilite stredoeurópskeho regiónu a že sa bezpečnostná situácia na Ukrajine zmení k lepšiemu čo najskôr, aby mohli absolvovať plánovanú cestu.