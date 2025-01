Kedy obnovia dáta katastra? Systém spôsobuje občanom aj naďalej problémy. Opozícia žiada hlavu šéfa úradu

Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR ani Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v súčasnosti nevedia povedať, kedy budú dáta katastra obnovené. Po neformálnej diskusii s predsedom ÚGKK SR Jurajom Cellerom a riaditeľom NBÚ Romanom Konečným to vyhlásili predstavitelia opozície. Poslanci mali pôvodne rokovať na zasadnutí výboru na kontrolu NBÚ, no ten nebol uznášaniaschopný, keďže koaliční členovia na ňom chýbali.

„Dobrou správou je, že ÚGKK má viacnásobné zálohy, že má štyri zálohy, z ktorých iba jedna bola napadnutá, kompromitovaná a jednoducho porovnaním týchto databáz sa dá zaručiť, že budeme mať obnovené funkčné dáta,“ uviedol poslanec Národnej rady Ján Horecký (KDH). Hekeri si podľa neho zároveň pýtali za odblokovanie dát výkupné 12 miliónov dolárov, ktoré štát nezaplatil.

Poslanec Ján Hargaš (PS) dodal, že aktuálne neexistuje záruka, že neverejné dáta občanov neboli zneužité. Uviedol tiež, že najnovšie zálohy sú k piatku 3. januára, a teda nemusia byť úplné, pretože k útoku došlo 5. januára. Hargaš upozornil, že katastre na okresných úradoch, ktoré sú podľa rezortu vnútra opäť spustené, naplno nefungujú.

Obnovené prevádzky Od 13. januára: Malacky, Skalica, Trnava, Nitra, Topoľčany, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Zvolen, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Bardejov, Kežmarok, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, Gelnica, Košice-okolie – Moldava nad Bodvou, Michalovce, Michalovce – Veľké Kapušany, Spišská Nová Ves, Trebišov.

Malacky, Skalica, Trnava, Nitra, Topoľčany, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Zvolen, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Bardejov, Kežmarok, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, Gelnica, Košice-okolie – Moldava nad Bodvou, Michalovce, Michalovce – Veľké Kapušany, Spišská Nová Ves, Trebišov. Od 14. januára: Partizánske, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Krupina, Banská Štiavnica, Lučenec. Zdroj: MV SR, ÚGKK

Predseda Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ Roman Mikulec (Slovensko) poukázal, že štát zatiaľ nevie povedať, kto je za kybernetickým útokom. „Nevieme zatiaľ povedať, kto útočil, nevieme povedať, akým spôsobom sa ten útok presne udial alebo teda cez aké miesto,“ uviedol.

Pre útok na počítačové systémy úradu geodézie chce opozičné KDH iniciovať mimoriadne zasadnutie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. „Iniciujem mimoriadny pôdohospodársky výbor, pretože sú podozrenia z neoprávneného zásahu do systému katastra nehnuteľností. Ochromenie katastra po kybernetickom útoku ovplyvnilo množstvo občanov, podnikateľov a inštitúcií,“ uviedol člen výboru Marián Čaučík (KDH). Na rokovanie výboru by podľa neho mali prísť situáciu vysvetliť Celler, Konečný aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer). KDH trvá na poslaneckom prieskume na úrade geodézie.

Žiadajú odvolať šéfa úradu

Opozičná strana SaS vyzvala vládu, aby pre kybernetický útok a nezvládnutú komunikáciu s verejnosťou okamžite odvolala šéfa katastra Cellera.

„Kataster stále nie je úplne funkčný a komplikuje situáciu nielen občanom, ale aj samosprávam. Navyše členovia vlády dávajú ruky preč od zodpovednosti a tvária sa, že s kybernetickým útokom nič nemajú. Bol to pritom minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorý navrhol vymenovanie riaditeľa katastra Juraja Cellera. Za bezpečnosť občanov zodpovedá zasa minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Obaja zhodne obviňujú opozíciu a vyviňujú sa zo zodpovednosti," uviedol poslanec Alojz Hlina (SaS).

Poslanec po stretnutí so šéfmi ÚGKK a NBÚ podotkol, že útok sa stal ešte 5. januára ráno a 7. januára Celler prišiel do roboty. „Viete, mne keby zmizol úrad, tak by som za 48 hodín vedel prísť aj zo Sydney," podotkol Hlina.

Riaditeľ katastra Celler, ktorý sa na stretnutí zúčastnil, uviedol, že dôvody na svoje odstúpenie nevidí. „Ja som urobil, čo som mal,“ povedal novinárom po stretnutí s poslancami. Podľa riaditeľa NBÚ Konečného je predčasné hovoriť, či úrad geodézie zlyhal v kybernetickom zabezpečení svojich systémov.

„Úrad vie postihnúť kataster, ale na to, aby sme ho postihli, my tam musíme poslať kontrolu, ktorá normálne procesne zaistí tieto informácie, a môžeme aj nariadiť audit, ale dnes by sme nemali čo auditovať, keďže táto infraštruktúra momentálne na katastri nie je použiteľná,“ vysvetlil Konečný.

Problémy pretrvávajú

Katastre nehnuteľností začínajú postupne fungovať, aj keď poskytujú iba papierové potvrdenia na lokálnej úrovni. V pondelok kataster obnovil svoju prevádzku v 24 okresoch, v utorok v ďalších šiestich. Slovenská sporiteľňa mohla v utorok uvoľniť prvým klientom peniaze z hypotéky.

„Z okresného katastrálneho úradu nám priniesli papierové potvrdenie o Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností s číslom konania (nestačí iba písmeno V, musí za ním byť uvedené aj číslo) a originál listu vlastníctva. Oba dokumenty musia byť aktuálne a s pečiatkou úradu," priblížila hovorkyňa banky Marta Cesnaková. Tieto dokumenty sporiteľňa porovnáva s poslednými dostupnými online dátami. „Ak nám aj ďalší klienti donesú takto potvrdené dokumenty z katastra nehnuteľností, sme pripravení odsúhlasiť im čerpanie úveru,“ doplnila Cesnaková.

Slovenská banková asociácia upozornila, že pre nefunkčnosť katastra nie je možné vykonávať kľúčové úkony, ako sú prevody vlastníckych práv, zápisy a výmazy záložných práv alebo zriadenie a zrušenie vecných bremien. „Tým je značne obmedzená schopnosť bánk poskytovať kľúčové bankové úverové produkty, ako sú hypotekárne úvery a iné komerčné produkty zabezpečené nehnuteľnosťami. Tento stav postihuje klientov bánk, ktorí tak nemôžu realizovať svoje majetkové a finančné transakcie,“ zdôraznila asociácia.

Pracoviská katastrálnych odborov boli v uplynulých dňoch dočasne zatvorené pre rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Ten zasiahol informačný systém ÚGKK SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov.