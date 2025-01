Lídri opozície chcú pád Ficovej vlády: Akú majú šancu? Premiér má jasný odkaz pre Hlas a SNS, migaľovci zrejme povolia

Poslanci v utorok ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu, na ktorej chcela opozícia potvrdiť zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska. Ďalší pokus bude v stredu, no koalícia už od začiatku avizovala, že schôdzu neotvorí. Aj rebeli z Hlasu sa vyjadrili, že uznesenie nepodporia z princípu – lebo je opozičné.

Situáciu si do Národnej rady SR (NR SR) prišiel v rýchlosti overiť aj premiér Robert Fico (Smer). Obzrel si zloženie v pléne, poslancom zamával a odišiel. Opozícia sa napokon rozhodla vyslať verejnosti iný signál. Zástupcovia všetkých piatich opozičných strán prvýkrát spoločne oznámili, že podávajú návrh na odvolanie Ficovej vlády. Akú majú šancu? Fico už navrhol dátum, povedal, že príde a má aj jasný odkaz koaličným partnerom.

Situácia v koalícii totiž stále nie je vyriešená a 76 hlasov poslancov nie je ani zďaleka istých. V kuloároch sa dokonca špekuluje o možnosti, že zvolaná nebude ani februárová schôdza, no zatiaľ je to nepravdepodobné.

Opozícia sa prvýkrát spojila a všetky strany podajú spoločný návrh na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica Video Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Z mimoriadky formalita, chceme odvolať Fica

Poslanci sa v parlamentných laviciach zišli krátko pred desiatou. Neotvorenie schôdze nebolo žiadnym prekvapením. Za otvorenie hlasovalo len 66 poslancov opozície, z koaličných poslancov chýbali takmer všetci s výnimkou Vladimíra Baláža zo Smeru a niekoľkých poslancov Hlasu vrátane Michala Barteka či Igora Šimka. Z SNS bola prítomná Dagmar Kramplová a Milan Garaj. Ani jeden z nich sa neprezentoval. „Neprezentoval som sa preto, lebo sa nehodlám podieľať na cirkusoch opozície,“ komentoval Bartek s tým, že v NR SR má svoj pracovný program a mimoriadnu schôdzu nepovažuje za potrebnú.

Líder SaS Branislav Gröhling to považuje za hanbu Hlasu a najmä rebelujúcej štvorice poslancov okolo Samuela Migaľa. „Toto bolo miesto, kedy mohli jasne povedať, na ktorej strane vnímania zahraničnej politiky stoja. Mohli prísť, pomôcť otvoriť schôdzu a hlasovať za uznesenie. Netreba chodiť do Kyjeva a robiť prázdne gestá, to gesto mohli spraviť dnes,“ povedal.

Šimečka zdôraznil, že s novým memorandom alebo stanoviskom nesúhlasia ani štyria poslanci Hlasu a ani prezident Peter Pellegrini. V uznesení podľa šéfa liberálov nie je nič iné, len to, čo hovoria aj oni. Štvorica rebelujúcich poslancov Hlasu napriek odloženej pracovnej ceste do Kyjeva neprišla v utorok do parlamentu. „Strana Hlas jasne deklarovala, že SR je pevne ukotvená v rámci štruktúr NATO aj EÚ a na tom sa nič nemení. To nám nebráni v tom, aby sme sa pozerali na všetky štyri svetové strany, lebo svet nie je čiernobiely,“ hovoril Bartek.

Šimečka o možných rokovaniach s koaličnými poslancami: Nebudem hovoriť, čo sa bude diať mimo kamier, cieľom je pád vlády Video Zdroj: TV Pravda

Situáciu si prišiel do parlamentu skontrolovať sám premiér Fico. Nakrátko vošiel do pléna, obzrel si, koľko poslancov je prítomných, napokon im spolu s ministrom zahraničných vecí zamával a odišiel. „Fico bol v parlamente, bol si skontrolovať, kto sedí v NR SR, bol si pozrieť, kto z vládnej koalície si prišiel podporiť opozičné návrhy a potichučky odišiel. Čiže Robert Fico bude reagovať a bude sa chcieť vyviniť zo všetkých obvinení,“ uviedol Majerský.

Pravda štvoricu oslovila, no do uzávierky nereagovali na to, prečo na schôdzu neprišli. Opozícia však s týmto scenárom rátala a už ráno bolo jasné, že téma sa od mimoriadnej schôdze posunie inde. Po dvoch neúspešných pokusoch o otvorenie mimoriadnej schôdze, ktorú presunul poverený predseda NR SR Peter Žiga (Hlas) na stredu ráno, sa vedľa seba prvýkrát postavili zástupcovia všetkých piatich opozičných subjektov – líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, predseda SaS Branislav Gröhling, predseda KDH Milan Majerský, šéf poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš a člen predsedníctva strany Demokrati Ľubomír Galko.

Pridala sa aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, zástupca Kresťanskej únie Richard Vašečka a aj zatiaľ nezaradená poslankyňa Martina Bajo Holečková. „My ako opozícia a všetky opozičné strany budeme podávať návrh na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica. Pokiaľ ide o dôvody, je ich za 14 rokov, čo mal Robert Fico zodpovednosť za vládnutie na Slovensku, naozaj veľa,“ oznámil Šimečka.

Opozičná „päťka“ bola zatiaľ jednorazovkou

„Napáchal toľko škody, že sa to nedá vymenovať ani za niekoľko hodín,“ pokračoval. „No dôvod, prečo sme tu dnes a podávame návrh, je zjavný a pomenoval ho aj prezident. Robert Fico opúšťa Slovensko. Namiesto toho, aby bol v našej vlasti a venoval sa riešeniu problémov, ktoré ľudí trápia, lieta po svete, klania sa diktátorom, užíva si luxus vo Vietname, uráža našich susedov a partnerov a rezignoval na vládnutie, ktoré sa má diať na Slovensku,“ zdôraznil líder PS.

Majerský: Fico bol dnes v parlamente, aby si pozrel, kto z vládnej koalície prišiel podporiť opozičné návrhy Video Zdroj: TV Pravda

Bok po boku stáli ako opozícia vôbec prvýkrát a aj za prítomnosti šéfa hnutia Slovensko Igora Matoviča, aj keď stál spolu s ďalšími predstaviteľmi vzadu. Za tým, že miesto neho stál po boku Šimečku Šipoš, však netreba nič hľadať. „Michal Šipoš ako predseda nášho poslaneckého klubu viac ako rok presviedčal PS a SaS, aby „neblbli“, a aby sme konečne začali spoločne ako jedna opozícia bojovať proti molochu, ktorý nám vládne. A keď ich konečne presvedčil, bolo by odo mňa škaredé, aby som sa mu tam strčil a zlízol smotanu. Je to jeho zásluha, on to odrobil,“ povedal novinárom.

Spoluprácu ocenili všetci. „Naše strany sú v mnohom odlišné – hodnotami, prioritami, štýlom politiky. Sú to strany konzervatívnejšie, liberálnejšie, menšie, väčšie, strany, ktoré vládli, ale aj tie, ktoré ešte nevládli,“ povedal Šimečka. „Ak ide o budúcnosť Slovenska ako demokratickej krajiny v slobodnej Európe, musíme konať jednotne. Ako predseda najsilnejšej opozičnej strany som hrdý, že sa nám to v tomto kritickom momente podarilo,“ povedal na margo spoločnej tlačovky.

„Nedovolíme Robertovi Ficovi uniesť Slovensko na východ a pripraviť si pôdu na jeho vyvedenie z Európy,“ povedal na margo mimoriadnej schôdze líder PS. „Sú medzi nami rozdiely, sú veľké, ale sú univerzálne hodnoty, ktoré nás spájajú. Ako celá opozícia, ktorá chce povedať jasne a zreteľne, že vláda Roberta Fica škodí občanom SR a Slovensku,“ povedal Majerský. „Je to veľký signál, že keď ide o Slovensko, dokážeme nájsť spoločnú reč, spojiť sa a konať,“ hovoril Gröhling.

„Konečne sme spolu, zjednotení a ideme do odvolávania Roberta Fica. Symbol, že tu stojíme všetci, je jasným signálom, že len spolu dokážeme poraziť zlo, ktoré nám tu vládne,“ uviedol Šipoš. „Pevne verím, že to, že tu dnes stojíme spolu, je len začiatok spolupráce a že sa v budúcnosti stretneme pri ďalších dôležitých témach či na námestiach. Som presvedčený, že ľudia si túto spoluprácu želajú,“ dodal Galko.

Šimečka však pripustil, že ide o „jednorazovú záležitosť pre túto chvíľu“. Na dlhodobú intenzívnu spoluprácu či spoločné masové protesty to teda zatiaľ medzi opozíciou vrátane hnutia Slovensko či Demokratov nevyzerá. „Je to výnimočná udalosť, nie je bežné, že sa všetky politické strany stretávajú na jednom vyhlásení. To neznamená, že odteraz sa všetko bude robiť spoločne,“ povedal Šimečka, pre ktorého naďalej zostávajú najbližšími partnermi SaS a KDH.

Akú má opozícia šancu? Fico už povedal, že príde

Špekulácie o tom, kedy sa bude schôdza na odvolanie vlády, a či vôbec, konať, vyvrátil v utorok podvečer premiér Fico. Informoval, že ho čaká program v Turecku a na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. „Za týchto okolností je preto najvhodnejším termínom mimoriadnej schôdze NR SR o vyslovení nedôvery vláde, ktorú chce iniciovať opozícia, utorok 21. januára 2025,“ napísal Fico prostredníctvom Úradu vlády SR. Mimoriadnu schôdzu na odvolanie vlády musí predseda NR SR zvolať do 30 dní, v prípade, že o to požiadajú poslanci, tak o sedem. Opozícia to v návrhu požadovať bude.

Šipoš: Našou úlohou je, aby sme konfrontovali ministrov aj Fica, ako prekrýva témy tým, že sa chodí klaňať Vladimirovi Putinovi Video Zdroj: TV Pravda

Zároveň potvrdil, že sa tejto schôdze zúčastní. „Budem odporúčať poslancom vládnej koalície, aby zabezpečili uznášaniaschopnosť NR SR. Ako povedal jeden slávny maršal pred vojenskou bitkou: A budet bordel!“ dodal. Líder SNS Andrej Danko na margo odvolávania uviedol, že je to politicky zneužitá téma na PR a politický cirkus. „Je to ich právo, ale nemyslím si, že ich aktivita bude úspešná,“ povedal médiám v Moskve. Prezident Pellegrini považuje podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde opozíciou za legitímne. Ani on však neočakáva, že vládu sa podarí odvolať.

„Neočakávam, že sú dnes pomery v parlamente také, ktoré by mohli pri návrhu alebo pri samotnom konečnom hlasovaní povaliť vládu, ktorá je dnes pri moci. Preto úprimne ako človek, ktorý v politike strávil viac ako dve desaťročia, a človek, ktorý aj v parlamentných laviciach odsedel či už v opozícii alebo v koalícii pár rokov, si dnes na základe tejto výzvy nechystám žiadny scenár, pretože nepredpokladám, že nejaký budem po hlasovaní na tejto schôdzi potrebovať,“ vyhlásil. Pellegrini si myslí, že je legitímne, že opozícia dokázala vyzbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu vládneho kabinetu. Ide podľa jeho slov o štandardnú parlamentnú prácu opozície. „Robila to aj terajšia vládna koalícia, keď bola v opozícii, a teraz to robí táto opozícia voči vládnej koalícii,“ povedal.

Je otázne, ako sa táto schôdza vyvinie, no aj podľa politológov je nepravdepodobné, že by sa k opozícii pridali štyria rebeli z Hlasu, pričom by potrebovali ešte jedného poslanca. Navyše, poslanec Hlasu Roman Malatinec povedal, že premiéra podporí. Štyria poslanci majú v pláne spoločné stanovisko. Na odvolanie je potrebná väčšina všetkých poslancov – teda 76 hlasov. Stále je pravdepodobnejšie, že 76 poslancov bude mať koaličný tábor, keďže poslanci sú viazaní koaličnou zmluvou. Známe nie je ani to, či sa premiér dohodol s poslancami okolo Rudolfa Huliaka, ktorí požadovali ministerstvo a niekoľkokrát sa neprezentovali. Napriek tomu deklarovali podporu Ficovej vláde.

Ak si koalícia nebude hlasmi istá, môže to vyriešiť tým, že bude parlament neuznášaniaschopný, keďže koalícia musí schôdzu na odvolávanie otvoriť, a presunúť ju na riadnu schôdzu vo februári ako posledný bod. V tom prípade by mohli prakticky odvolávanie odkladať, kým si nebudú istí. Koaličné problémy totiž stále nie sú vyriešené. V kuloároch sa dokonca hovorí o tom, že februárová schôdza by vôbec nemusela byť. V tom prípade nie je potrebné dohadovať spoločný postup a schvaľovať odklad schôdze. Pozvánka na schôdzu jednoducho nepríde.

Pravdepodobnejšia verzia však je, že schôdza bude zvolaná najmä kvôli zdravotníckym zákonom, fungovať sa bude zo dňa na deň a bude sa zháňať 76 poslancov. To môže viesť k chaosu a presúvaniu bodov, čo sme videli aj v decembri. Sporné zákony ako personálne voľby, eurovýbor, vládne športové zákony, voľba predsedu NR SR a ďalšie sa budú aj naďalej odkladať. Koalícia tak môže schváliť potrebné minimum a presunúť zvyšné body na ďalšiu schôdzu. Pravdepodobnejší je odklad sporných bodov než to, že sa schôdza nebude konať.

Prezident: Témou roka 2025 má byť stabilizácia politickej situácie Video Zdroj: TASR

Či bude opozícia s poslancami koalície rokovať, je otázne. „Plánujeme urobiť všetko preto a venovať maximálne úsilie tomu, aby padla vláda Roberta Fica. Nebudem hovoriť, čo sa bude diať mimo kamier,“ reagoval Šimečka na to, či budú hovoriť aj s poslancami koalície. Šipoš uviedol, že chcú v prvom rade dostať do NR SR koaličných poslancov, ktorí sa parlamentu vyhýbajú ako „čert krížu“ a poukázať na to, ako Fico prekrýva témy tým, že sa chodí klaňať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

„Aby celý národ videl aj koaličných poslancov, či súhlasia s tým, čo tu predvádza Robert Fico. My sa nebudeme zaoberať vládnymi poslancami, kto ako zahlasuje. Chceme sa sústrediť na to, aby sme ľuďom na Slovensku ukázali, že za zlyhanie štátu a Slovenska môže Robert Fico a potom uvidíme, ako sa zachovajú rebelujúci poslanci v Hlase,“ uviedol predseda klubu hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ. Zdôraznil, že nespokojní poslanci Hlasu nesúhlasia s niektorými krokmi vlády, problém mali s tlakom na lekárov a niektorí, ako napríklad Ján Ferenčák, hlasovali proti svojej vôli, aby zabránili rozpadu koalície.

Podľa politológa z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslava Řádeka je šanca na vyslovenie nedôvery vláde nateraz nízka. „Menšie vládne politické strany síce majú problémy so svojimi poslancami, ale tak odídení poslanci z klubu SNS, ako aj „hlasní rebeli“ zatiaľ deklarujú vláde svoju lojalitu. Vopred sa síce nedajú vylúčiť rôzne technické okolnosti, pre ktoré by sa hlasovania nezúčastnil dostatok vládnych poslancov, ako sa to stalo na koncoročných poslaneckých schôdzach s uznášaniaschopnosťou parlamentu, ale predpokladám, že im vládna koalícia bude chcieť predísť,“ uviedol.

Ani politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč si nemyslí, že má opozícia šancu. „Možno, ak by sa k nim pridali nespokojní poslanci koalície, resp. svojím vystúpením, správou o stave republiky v parlamente prezident, možno by existovala šanca na odvolanie vlády. K tomu by však musela mať opozícia záujem komunikovať s časťou koalície a mať všetkými akceptovateľný plán,“ povedal.