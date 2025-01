Danko pre ruskú agentúru vychválil Putina a kritizoval spojencov. Verí, že Putin a Trump ukončia vojnu

Podpredseda slovenského parlamentu Andrej Danko v rozhovore s ruskou štátnou agentúrou TASS v Moskve vychvaľoval ruského prezidenta Vladimira Putina a kritizoval Západ a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Danko, ktorého cestu do ruskej metropoly spolu s ďalšími piatimi vládnymi poslancami ostro kritizuje slovenská opozícia, tiež vyjadril presvedčenie, že Putin a nastupujúci americký prezident Donald Trump tento rok ukončia vojnu na Ukrajine.

Tú Putin rozpútal pred tromi rokmi svojím rozkazom k vpádu ruských vojsk do susednej krajiny. Konflikt, v ktorom Západ podporuje napadnutú Ukrajinu, sa premenil na najkrvavejšiu vojnu v Európe od druhej svetovej vojny.

Slovensko je členom Európskej únie a NATO, ale terajšia vláda Roberta Fica, podobne ako maďarská vláda Viktora Orbána, udržiava styky s Moskvou.

„Žiadny normálny človek ani na Západe, ani tu v Rusku si nemôže želať vojnu. Problém tkvie v tom, že konflikt je istým nástrojom napätia, ktoré prerastá do ozbrojeného konfliktu. Ťažko dokážem odhadnúť, ako sa toto všetko vyvinie. Našťastie na čele Ruska sa nachádza veľmi rozumný, pragmatický človek,“ povedal Danko, ktorý v uplynulých dňoch spolu s ďalšími poslancami vládnych strán navštívil Moskvu, kde sa však s Putinom nestretol.

„V Spojených štátoch sa prezidentom stáva podnikateľ, ktorý otvorene hovorí, že sa bude zaoberať Panamou a Grónskom. Preto je veľmi dôležité, aby sa Trump a Putin dohodli. Bez dohody týchto politikov sa nič nezmení, nič sa nestane,“ vyhlásil Danko, ktorý je predsedom koaličnej Slovenskej národnej strany.

Domnieva sa, že práve spolupráca Putina a Trumpa by mohla tento rok vojnu na Ukrajine ukončiť. „Áno, myslím, že sa tak stane. Modlím sa, aby sa tak stalo, pretože (vojna) je zlá pre nás, pre vás a pre všetkých,“ povedal. „Tento problém môžu vyriešiť len Trump a Putin,“ zdôraznil. Situáciu prirovnal k ukončeniu studenej vojny v ére prezidentov Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova.

Súčasne tvrdil, že konflikty medzi Slovákmi, Čechmi, Poliakmi a Maďarmi vytvára Západ: „Nemci, Francúzi a Američania sa tešia, zarábajú na tom,“ uviedol. Vyhlásil tiež, že mnohé západné krajiny, ktoré mali kolónie, „nezmenili svoj prístup, chcú si uchovať životnú úroveň a chcú, aby za nich pracoval niekto iný“.

Trump, ktorý sa 20. januára vráti do Bieleho domu, deň pred Štedrým dňom vyhlásil, že USA by sa mali z dôvodov národnej bezpečnosti usilovať o získanie kontroly nad Grónskom. O deň skôr naznačil, že by mohol kvôli poplatkom požadovať od Panamy odovzdanie Panamského prieplavu. Začiatkom januára potom nevylúčil použitie vojenského či ekonomického nátlaku na získanie Panamského prieplavu či Grónska.