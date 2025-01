Holečková odmietla dve strany. Po vstupe do SaS očakáva ďalšie posily: Proti súčasnej koalícii sa musíme spojiť

Holečková: Konzumácia alkoholu v parlamente prekročila únosnú hranicu Video

Holečková bola predsedníčkou poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a po odchode pôsobila niekoľko mesiacov v parlamente ako nezaradená poslankyňa. „Naše rady už dlhodobo posilňujú umiernení konzervatívci ako Ondrej Dostál a Alojz Hlina, dnes vstupuje do poslaneckého klubu SaS aj Martina Bajo Holečková. Zatiaľ, čo sa koalícia rozpadá, ja sa teším, že my ako strana SaS posilňujeme a máme nový prírastok do klubu,“ uviedol dnes na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling. Ako dodal, fanúšikom práce Martiny Bajo Holečkovej je už od začiatku. Veľmi sa mu páčila jej práca v sociálnej oblasti, jej boj za rodiny a jednorodičov, ale aj upozorňovanie na korupčné kauzy či konanie a kroky tejto vlády. Poslankyňu a SaS podľa neho spája množstvo vecí, konzistentne bojujú proti súčasnej vláde, upozorňujú na jej škodlivé kroky a chcú, aby sa na Slovensku žilo oveľa lepšie.

Bajo Holečková povedala, že o možnej spolupráci sa rozprávala okrem SaS aj s Progresívnym Slovensko a s Demokratmi, nakoniec si vybrala SaS. Zdôraznila, že na porazenie vládnej koalície v najbližších voľbách bude potrebná spolupráca všetkých opozičných strán. SaS ponúka pre ňu jasnú alternatívu voči súčasnej vláde a je to podľa nej strana plná odborníkov. Spoluprácu s poslancami za SaS si už vyskúšala aj počas svojho pôsobenia ako nezaradená poslankyňa. „Bez silnej SaS žiadna demokratická a proeurópska vláda nevznikne a som rada, že si to okrem mňa a mojich nových kolegov uvedomujú aj ďalší ľudia, ktorí sa, ako verím, čoskoro pridajú k Saske ako nové posily,“ dodala. V SaS sa bude poslankyňa venovať najmä sociálnym témam, ako sú jednorodičovské rodiny, násiliu na ženách, domácemu násiliu či komplexnej reforme dôchodkového systému. Za svoju tému pokladá aj boj proti korupcii.

Čítajte viac PS sa nekoná. Martina Holečková si po odchode z KDH vybrala novú stranu

Martina Bajo Holečková bola do Národnej rady zvolená za KDH v parlamentných voľbách v septembri 2023. Od marca 2023 do júna 2024 pôsobila ako podpredsedníčka Nitrianskeho samosprávneho kraja, pričom poslankyňou kraja je od roku 2017.