Neplnoletí mladíci s drogami za volantom. Pri jednom policajti strieľali, je to brat študenta, ktorý nepodal prezidentovi ruku

Mladík uniká pred políciou, v krvi mal drogy. Podľa Plus7dní je to brat študenta, ktorý odmietol podať Pellegrinimu ruku.

Video

Policajti popisujú jeho prípad takto: "V priebehu štvrtkovej noci (09.01.2025) krátko po 23,30 h spozorovala hliadka policajtov Okresného riaditeľstva PZ v Malackách vozidlo zn. Opel Astra, ktoré smerovalo zo Stupavy smerom do Bratislavy, pričom na tomto vozidle neustále svietili brzdové svetlá.

Policajná hliadka chcela zákonným spôsobom vozidlo zastaviť, avšak vodič na svetelné znamenie nereagoval a pokračoval v jazde. Po chvíli prudko zrýchlil a pred hliadkou začať unikať vo vysokej rýchlosti, pri ktorej ohrozoval samotnú policajnú hliadku a tiež aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Jeho jazda bola v smere zo Stupavy, cez Záhorskú Ves, Devínsku Novú Ves, Devínske jazero a naspäť do Stupavy.

Počas jazdy cez poľnú cestu v blízkosti Devínskeho jazera policajti využili svoje zákonné oprávnenie a 4× použili varovný výstrel do vzduchu, avšak ani na toto vodič nereagoval. Vozidlo smerovalo naspäť do mesta Stupava, kde pri autobusovej stanici vodič nezvládol riadenie a narazil do vyvýšeného betónového obrubníka, na ktorom prerazil pneumatiku. Toto sa podarilo zastaviť následne v meste Stupava za pomoci policajnej hliadky štvrtého bratislavského okresu. Tu bolo zistené, že vodičom unikajúceho vozidla bol len 16-ročný mladý muž z okresu Bratislava IV. Tento bol následne podrobený testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok, pričom tento bol s pozitívnym výsledkom na marihuanu, čo potvrdil aj odber biologického materiálu," uviedla polícia.

Za jeho nezodpovednú a riskantnú jazdu mu bola vyvodená zodpovednosť policajtmi Okresného riaditeľstva v Malackách," uviedla polícia.

Ďalšieho mladíka chytili o niekoľko dní neskôr. "Jazda ďalšieho mladistvého vodiča pod vplyvom drog. Bratislavskí policajti pri riešení vodiča za priestupok zostali prekvapení, keď zistili, že je pod vplyvom omamných látok a keby len to, mal len 16 rokov.

Bratislavskí policajti mýtnej polície včera (15.01.2025) okolo 11,00 h zastavili v treťom bratislavskom okrese osobné motorové vozidlo, ktorého vodič na seba upozornil jazdou bez použitia bezpečnostného pásu. Pri tejto kontrole však zistili, že vodič nie je držiteľom vodičského oprávnenia, nakoľko má len 16 rokov. Následne za prítomnosti sociálneho kurátora bol mladistvý podrobený testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok, pričom tento bol s pozitívnym výsledkom na viacero omamných látok. Túto skutočnosť potvrdil aj odber biologického materiálu, ktorému sa mladistvý dobrovoľne podrobil.

Za jeho konanie, ktoré je stále predmetom objasňovania, mu bude vyvodená zodpovednosť správnym orgánom," popísala situáciu polícia Bratislavského kraja.