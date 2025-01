Žilinka: Útočník z gymnázia nebol nepopísaný list. Šutaj Eštok vyzýva na zastavenie šírenia nenávisti

Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Policajný prezident Ľubomír Solák dodal, že po útoku bolo viac ľahko zranených osôb. Útočník nie je podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku „nepopísaný list papiera“.

V Spišskej Starej Vsi útočil žiak, zabil dvoch ľudí Video

Šutaj Eštok na tlačovom brífingu vyzval na zastavenie šírenia nenávisti v súvislosti s útokom.

„Teraz nie ako minister, ale ako politik, ale aj ako otec dvoch detí, by som chcel všetkých poprosiť, aby sme neprilievali olej do ohňa, aby sme situáciu ukľudnili. Chcem vyzvať aj všetkých politikov, ktorí už dnes majú zaručené verzie o tom, aký bol motív tohto páchateľa, či už z jednej alebo druhej strany, aby s tým čo najskôr prestali. Myslím si, že pri tejto celospoločenskej tragédii je najvyšší čas na chvíľku zastať, popremýšľať a prestať so šírením nenávisti,“ vyhlásil minister.

Reakcia študentov na útok Video

Potvrdil, že udalosť je predmetom vyšetrovania a vyzdvihol postup polície a orgánov činných v trestnom konaní. „Pri zabezpečovaní aj miesta incidentu, ale aj pri tom samotnom nasadení bol taký, aký mal byť,“ poznamenal. Zároveň deklaroval, že ako minister urobí všetko pre ochranu detí, rodičov i pedagógov a pre elimináciu podobných prípadov do budúcna.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Zranená bola 18-ročná žena, ktorú so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Poprade.

Útočiť nožom na viaceré osoby mal 18-ročný žiak gymnázia. Polícia ho zadržala. V súčasnosti už podľa polície nehrozí bezprostredné ohrozenie. Prípadom sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.