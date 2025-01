Vrútky, Nováky aj Spišská Stará Ves. Útok žiaka v škole sa nestal prvý raz. Kde doteraz došlo k incidentom?

Útok študenta na pôde školy nie je v našich končinách bežný, no je zriedkavý. K tragickému prípadu, keď žiak usmrtil učiteľa, došlo zhruba pred piatimi rokmi vo Vrútkach, keď sa do školy dobýjal 22-ročný Ivan. Jeho obeťou sa stal zástupca riaditeľa. Známy je plánovaný útok sekerou v Mníšku nad Hnilcom, keď chcel študent odstrániť dve učiteľky a spolužiakov.

16. január 2025

Osemnásťročný žiak Samuel S. sa rozhodol okolo obeda vojsť do budovy Gymnázia v Spišskej Starej Vsi a nožom zaútočiť na niekoľko osôb. Na miesto okolo jednej hodiny popoludní vyrazili policajti aj záchranári. Pri útoku zomreli dvaja ľudia – išlo o zástupkyňu riaditeľa a študentku. Jednu 18-ročnú študentku previezli do popradskej nemocnice so stredne ťažkými poraneniami, no nemocnica zatiaľ bližšie jej stav nekomentovala.

Podozrivý páchateľ po útoku zo školy utiekol a policajti ho po hodinovej naháňačke ako z akčného filmu zadržali. Išlo o nadaného študenta, ktorý však mal v minulosti problémy a mal sa aj vyhrážať spolužiakom. Na miesto nešťastia ihneď smerovali aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas), minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) spolu s policajným prezidentom Ľubomírom Solákom.

3. novembra 2022 – Nováky

Na Strednej odbornej škole v Novákoch útočil pred pár rokmi 14-ročný tínedžer Alex P. a zranil vtedy dve osoby. Na začiatku vyučovania začal behať po škole so sekerou v ruke. Policajtom sa snažil utiecť, no spolu so psovodmi ho chytili v neďalekom poli vzdialenom 500 metrov.

14. októbra 2022 – Mníšek nad Hnilcom

Zaútočiť na viacerých spolužiakov a pedagógov základnej školy plánoval v obci Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica 14-ročný Alex. Za zámer zavraždiť viacerých spolužiakov a dve učiteľky sekerou dostal trest 11 mesiacov väzenia, ktorý si má odpykať v ústave pre mladistvých. Rozhodol o tom senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pričom mu zároveň uložil aj ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou.

10. októbra 2022 – Majcichov

Na základnej škole v Majcichove pri Trnave napadli starší žiaci deväťročného integrovaného tretiaka. Po incidente skončil chlapec v nemocnici. Počas prestávky na školskom dvore ho staršia dvojica a ich spolužiačka zatiahli bokom a rukami ho udierali do brucha. Pred bitkou im mal údajne nadávať.

11. júna 2020 – Vrútky

K útoku došlo aj v Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach. Páchateľa, ktorým bol 22-ročný Martinčan Ivan, polícia zneškodnila. Išlo o bývalého žiaka školy. Pri incidente zomrel zástupca riaditeľa školy, ktorý sa snažil útočníka s nožom zastaviť. Ako uviedol vtedy primátor Vrútok Branislav Zacharides, nešlo o problémového žiaka. Vtrhol vtedy do školy a rozbil dvere. Zamestnanci školy sa mu snažili brániť v tom, aby ostatným spôsobil zranenia. Jedného z nich to stálo život. Hliadka, ktorá dorazila na miesto činu, mladíka pri pokuse o zadržanie zastrelila.

VIDEO: Elena Repková, riaditeľka Spojenej školy vo Vrútkach a Ingrid Ivaničová, psychologička o návrate detí do školy. Video Zdroj: TV Pravda

27. februára 2019 – Spišská Nová Ves

V jednej zo základných škôl v Spišskej Novej Vsi sa strieľalo. Chlapec vystrelil na svojho spolužiaka zo strelnej zbrane, maloletého pacienta so zranením hlavy previezli po prvotnom ošetrení do miestnej nemocnice. K incidentu došlo na streleckom krúžku. Výstrel zo vzduchovky poranil 13-ročného žiaka. Riaditeľ školy vtedy ubezpečoval, že nedošlo k žiadnej cielenej streľbe. Chlapcovi mal zostať v rane vystrelený náboj, čo lekári zistili až po vyšetrení na CT prístroji, a musel podstúpiť neurochirurgický zákrok.

5. októbra 2015 – Michalovce

Na štyri školáčky vo veku 12 a 13 rokov pri jednej z michalovských škôl počkala skupinka chlapcov vo veku 11 a 12 rokov a ohrozovala ich nožom.

VIDEO: Jaroslav Budz, posledná rozlúčka. Zahynul, keď bránil deti pred útočníkom. (19.6.2020) Video Zdroj: TV Pravda

21. októbra 2010 – Plavecký Štvrtok

Rezné poranenie príborovým nožom spôsobil 12-ročný školák svojmu spolužiakovi v Základnej škole v Plaveckom Štvrtku. Incident sa odohral na chodbe školy. Poranenie si vyžiadalo prevoz maloletého do nemocnice, odkiaľ ho po ošetrení prepustili. Mal otvorené poranenie predlaktia.