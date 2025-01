Čo vieme o vražednom útoku 18-ročného Samuela? Premiant, ktorého vyšetrovala kriminálka. Zástupkyňu dobodal v riaditeľni, spolužiačku na chodbe

Vo štvrtok poobede Slovensko zažilo ďalšiu tragédiu. Osemnásťročný žiak Samuel S. sa rozhodol okolo obeda vojsť do budovy Gymnázia v Spišskej Starej Vsi a nožom zaútočiť na niekoľko osôb. Na miesto okolo jednej hodiny popoludní vyrazili policajti aj záchranári. Pri útoku zomreli dvaja ľudia – išlo o zástupkyňu riaditeľa a študentku. Jednu 18-ročnú študentku previezli do popradskej nemocnice so stredne ťažkými poraneniami, no nemocnica zatiaľ bližšie jej stav nekomentovala.