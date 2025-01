Tento zaujímavý prírodný úkaz nájdete na Slovensku. Tečie tam potok naozaj hore kopcom?

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Zaujímavý potok V Liptovskej Lúžnej Video Zdroj: mReportérka: Janka Chovanová

Liptovská Lúžna je malebná obec na Liptove, známa svojím prírodným bohatstvom a jedinečnými meandrami potoka Lúžňanka. Tento potok preteká cez obec a vytvára nádherné zákruty, ktoré sú príkladom prirodzenej riečnej dynamiky, miestami vytvára ilúziu, že tečie hore kopcom, no čoskoro naberá rýchly spád do doliny. Meandre Lúžňanky sú nielen esteticky pôsobivé, ale aj významné z hľadiska ekológie, keďže poskytujú životné prostredie pre množstvo druhov rastlín a živočíchov. Sú chránenou prírodnou pamiatkou. Okolie potoka je ideálne na prechádzky a objavovanie prírody, pričom návštevníci môžu obdivovať jeho kľukaté koryto a pokojné okolie. Toto miesto je ideálnou destináciou pre milovníkov prírody a fotografov, ktorí hľadajú jedinečné scenérie a pokojné prostredie.

Budova vysielača na Kráľovej holi Video Zdroj: mReportér: Ján Margeta

Vysielač na Kráľovej holi je ikonická stavba umiestnená na najvyššom vrchole východnej časti Nízkych Tatier vo výške 1 946 metrov nad morom. Bol postavený v roku 1960 a dodnes slúži na šírenie televízneho a rozhlasového signálu do okolitých regiónov, vrátane Horehronia a Spiša. Vysielač je charakteristický svojou vysokou oceľovou konštrukciou, ktorá sa týči nad krajinou a je viditeľná z veľkej diaľky. Pre mnohých turistov je Kráľova hoľa nielen symbolom slovenskej prírody, ale aj cieľom, kde si môžu vychutnať úchvatné výhľady na Tatry a okolité pohoria. Táto stavba je nielen technickým, ale aj kultúrnym symbolom spomínaným v ľudovej tvorbe a histórii.

Tatranský ľadový dóm Video Zdroj: mReportérka: Henrieta

Vysoké Tatry, ktoré v uplynulý víkend prekryla štedrá snehová nádielka, ukrývajú aj túto sezónu medzi štítmi majestátny ľadový dóm. Pod snehobielou kupolou sa na Hrebienku nachádzajú do ľadu vytesané dve známe stavby úzko späté so životom najpopulárnejšieho pápeža Jána Pavla II. Autori použili na ich stavbu až 225 ton ľadu. Tatranský dóm venovali tento rok poľského pápežovi Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti 30. výročia jeho návštevy Vysokých Tatier. V bielej kupole, kde by ste čakali skôr tenisový kurt či bar, je zobrazená známa Wawelská katedrála, kde ho vysvätili v roku 1958 za biskupa, a kostol svätého Vojtecha v Krakove, kde zase dlhé roky kázal a modlil sa. Do ľadu je vytesaný aj pápežov portrét v nadživotnej veľkosti.

