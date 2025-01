Vrah z gymnázia bol v minulosti dvakrát odsúdený. Spolužiačkam sa vyhrážal smrťou, jednu aj dobil

V Spišskej Starej Vsi útočil žiak, zabil dvoch ľudí Video Zdroj: ta3

„Dňa 3. februára 2022 v čase okolo 07:45 na brehu Ľubického potoka, ulica Ľubická cesta, Kežmarok, smerom na sídlisko Juh v meste Kežmarok, na mieste verejnosti prístupnom fyzicky napadol poškodenú, a to takým spôsobom, že ju udieral zovretými dlaňami oboch rúk do bočných oblasti tváre, načo poškodená spadla na zem, pričom poškodená neustále kričala, nech prestane, že čo robí, pričom ako spadla na zem, tak ju začal kopať nohami do celého tela a kopol ju aj do zadnej časti hlavy a poškodenej spôsobil zranenia vyžadujúce si jednorazové lekárske ošetrenie, bez určenej doby liečenia,“ citovali Aktuality rozsudok Okresného súdu Kežmarok z júna 2022.

Solák, Drucker, Šutaj Eštok a Žilinka informovali o útoku: Určiť motív a trest je predčasné. Ako prebehol útok? Video Zdroj: ta3

Súd dotyčného odsúdil za prečin výtržníctva na podmienečný trest odňatia slobody na štyri mesiace so skúšobnou dobou 18 mesiacov s dohľadom probačného úradníka. Zároveň mu súd uložil zákaz priblíženia sa k poškodenej spolužiačke na vzdialenosť menšiu ako päť metrov, ako aj zákaz zdržiavať sa v blízkosti jej obydlia.

Čítajte aj Fico vyjadril ľútosť a sústrasť po tragédii v Spišskej Starej Vsi. Celý región je v šoku, komentuje starosta

Samuela S. podľa portálu Aktuality.sk odsúdili aj za ďalší delikt, konkrétne prečin nebezpečného vyhrážania sa, ktorého sa tiež dopustil voči spolužiačke. „Obžalovaný inému sa vyhrážal smrťou a ťažkou ujmou na zdraví takým spôsobom, že to vzbudilo dôvodnú obavu, a čin spáchal závažnejším spôsobom konania,“ citoval portál rozsudok Okresného súdu Kežmarok z novembra 2022 s tým, že dotyčný pri elektronickej komunikácii so spolužiačkami uviedol, „že ich všetky dobije a kľudne aj zabije, že jemu je to jedno“. Od uloženia trestu však súd upustil vzhľadom na potrestanie Samuela S. v predošlom súdnom konaní.

Čítajte aj Načo nám je, že niekto nadaný bude na cintoríne alebo v base? Experti vysvetľujú útok nožom na škole

Spravodajský portál cituje aj známych rodiny útočníka, ktorí o ňom hovoria ako o „koncentrovanom zle“ a pripomínajú, že bol agresívny už ako malé dieťa. Údajne bil rovesníkov v materskej škole, z ktorej ho pre agresívne správanie vylúčili.