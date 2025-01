Reportáž zo Spišskej Starej Vsi: Čierne vlajky, otrasení ľudia a psychológovia. Ako to na Zamagurí vyzerá deň po útoku?

Vyjadrenie primátora a obyvateľov k tragédii v Spišskej Starej Vsi Video Zdroj: TV Pravda

Podľa primátora dvojtisícového mestečka Spišská Stará Ves Jána Kurňavu, pre celý región Zamaguria je to strašná tragédia. Zhruba desať minút po ohlásení incidentu sa dostal na miesto aj on. „Nebol to pekný pohľad,“ zhrnul. Poďakoval sa všetkým záchranárom, hasičom, policajtom, dobrovoľníkom, ktorí urobili kus dobrej roboty.

Na to či sa obete voči útočníkovi bránili, odpovedať nevedel. „Boli tam svedkovia, spolužiaci, študentky, ktorí to videli. Tie pohľady určite neboli dvakrát príjemné. Ja som prišiel, keď tam útočník už nebol,“ vysvetlil. Obetiam sa snažili pomáhať pracovníčky zariadení sociálnych služieb, hasiči. „jednoducho asi tie zranenia boli nezlučiteľné so životom,“ pokračoval.

Dvere gymnázia chcú otvoriť už v pondelok. „Budeme robiť všetko preto, aby sme školu otvorili, aj keď to bude nesmierne ťažké a náročné, ale budeme hľadať také riešenia, aby sme to prežili. Nakoľko aj pani zástupkyňa bola učiteľka, aj pani, ktorej dcéra zahynula, je tiež profesorka, si bude vyžadovať čas na to, aby sa dala do kopy,“ povedal.

V sobotu prídu do školy

Na miesto prišli psychológovia z celého Slovenska. Zo Spišskej Novej Vsi dorazili šiesti, z Kežmarku dvaja, ktorí sú vyškolení krízovou intervenciou pre podporu škôl a jej zamestnancom. Na Zamagurie smerovali aj psychológovia z IPčka a Modrého anjela. Krízová intervencia má pre psychológov presné štandardy, a preto vedia, ako majú postupovať. Na začiatok si rozdelili kompetencie, a to tak, že IPčko poskytuje základnú psychosociálnu a spolu s Modrými anjelmi je zodpovedné za starostlivosť 36 hodín od udalosti. Psychológovia z CCP prišli na miesto skôr, pretože zasiahnutí sú pedagógovia, ktorú musia stabilizovať žiakov a škôl.

„Dnes je v pláne stabilizácia pedagogického zboru a učiteľov. Pracujeme s učiteľmi, poskytujeme im krízovú intervenciu a nastavujeme im štandard, ako majú postupovať čo sa týka komunikácie s rodičmi, médiami,“ priblížila psychologička doktorka Gabriela Leskovianska z Centra poradenstva a prevencie (CPP) Spišská Nová Ves.

„Základná krízová intervencia pre všetkých žiakov gymnázia sa bude odohrávať zajtra a bude prebiehať skupinovo po všetkých triedach. Najväčšia pozornosť bude venovaná triede, kde sa odohrala tragická udalosť,“ vysvetlila. Intervencia sa robí, lebo ide podľa nej o najlepšiu prevenciu vzniku posttraumatickej stresovej poruchy a prevencia zachovania duševného zdravia.

Najdôležitejšie je v tejto situácii do 36 hodín zvládnuť silné emócie a nájsť zdroje, ktoré ľudí podporovali v náročných situáciách a posilniť pocit bezpečia. Päť týždňov po udalosti sa na miesto vrátia a pomôžu deťom a zasiahnutým pedagógom, ktorí to budú potrebovať.

Na otázku či budú deti schopné v pondelok schopné si sadnúť späť do lavíc, psychologička uviedla, že cieľom intervencie je nastaviť rutinu školského režimu čo najskôr ako je to možné. „Ak tie deti prídu do školy, je to veľká vec. Určite ten proces nebude vyzerať ako štandardné vyučovanie. Na to je tiež protokol,“ opísala. Návrat do rutiny bude podľa nej pozvoľný.

Obyvateľka: Máriu som poznala

„Musíme to prijať,“ skonštatovala obyvateľka mestečka Mária Grichová. Myslí si, že keby útočník dostal včas pomoc, nemuselo k tragédii dôjsť. Študentku Alenku nepoznala, ale učiteľku Máriu áno, pretože miestne gymnázium navštevovali aj jej deti. „Poznala som aj jej rodičov, poznali sme sa. Matiašovce sú tu blízko,“ opísala s tým, že pedagogička sa rada chodila bežkovať. „Mne je to samej ľúto,“ povedala.

Ako sa ďalej vyjadrila, ľudia sa v dnešnej dobe nevedia pochopiť. „Jeden voči druhému je veľmi zlý,“ podotkla. Na pietne miesto nepôjde, ale ako dodala, je veriaca a modlila sa za obete už aj včera v kostole. „Hneď, ako sa to stalo poobede, som povedala – nech im je večné odpočinutie. Ako im inak pomôžete,“ dodala.