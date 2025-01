Žiak, ktorý zabíjal na gymnáziu, sa vrátil na miesto činu. Zavraždená učiteľka sa na útočníka údajne sťažovala na polícii

Informoval o tom spravodajský portál tvnoviny. Podozrivý útočník následne v sprievode policajtov smeroval aj na ďalšie miesta, kde sa včera po útoku pohyboval. Osemnásťročného muža prísne strážili, mal na rukách putá, na hlave helmu.

K útoku v škole došlo pred 13.00 hod, podozrivý následne ušiel do blízkych lesov. Polícii sa ho podarilo zadržať asi o hodinu.

Podľa informácií televízie Markíza je možným motívom vrážd pomsta. Viacero študentiek sa naňho chodili sťažovať zástupkyni riaditeľa, ktorá je jednou z obetí útoku. Práve učiteľka mala byť jeho prvou obeťou, zabil ju v riaditeľni. Druhou obeťou má byť jedno z dievčat, ktoré sa na neho sťažovali.

Nôž, ktorým zaútočil, si mal priniesť do školy sám. Podľa televízie mal mať dĺžku viac ako 15 centimetrov.

Zástupkyňa riaditeľa sa na Samuela podľa Markízy mala sťažovať aj na obvodnom policajnom oddelení. Krajská polícia však podľa televízie trestne oznámenie od vedenia školy neregistrovala.

Čo bolo motívom konania 18-ročného študenta nie je známe, no v deň útoku mal mať komisionálne skúšky. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií sa údajne policajti ponúkali, že na komisionálne skúšky prídu do budovy školy. Zástupkyňa to vraj odmietla.

Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Motív páchateľa bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Po štvrtkovom útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi potvrdili dve obete a jednu zranenú študentku. Jej stav je vážny, ale stabilizovaný. Policajný prezident Ľubomír Solák na tlačovom brífingu vo štvrtok uviedol, že po útoku bolo viac ľahko zranených osôb, bližšie však nešpecifikoval ich počet.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zagarantoval zákonnosť procesu objasňovania trestného činu. „Pokiaľ ide o osobu podozrivú, nejde o nepopísaný list papiera, a teraz nemám na mysli jeho vynikajúce študijné výsledky. To bude zohľadňované aj počas celého trestného konania,“ uviedol na brífingu Žilinka.

Zatiaľ podľa neho nie je jasné, aký trest páchateľovi hrozí, keďže právna kvalifikácia skutku zatiaľ nie je definitívne uzavretá.