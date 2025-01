Mária milovala bežky a prírodu, Alenka hviezdila na olympiádach. Bývalý študent: Bola mi ako druhá mama

Vyjadrenie obyvateľa k tragédii v Spišskej Starej Vsi Video Zdroj: TV Pravda

„Mňa už nič nebolí, ten pokoj mi doprajte, len s láskou a úctou, si na mňa spomínajte,“ píše sa smútočnom oznámení o úmrtí učiteľky Márie. „S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 16. 01. 2025 vo veku nedožitých 52 rokov navždy opustila naša milovaná manželka, mama, krstná mama, švagriná, kamarátka, kolegyňa a učiteľka RNDR. Mária Semančíková,“ uvádza sa v parte.

Milovala bežky

„Moja druhá mama!“ napísal vo štvrtok popoludní na sociálnej sieti bývalý študent gymnázia v Spišskej Starej Vsi Martin Čupka. S pedagogičkou Máriou, ktorá žila v neďalekej obci Matiašovce a vyučovala matematiku a informatiku na spišskostaroveskom gymnáziu, sedel v jednej miestnosti len pár hodín pred tým, ako zomrela. „Ani jeden z nás dnes v riaditeľni a informe nevedel, že sme sa videli naposledy,“ uviedol.

Mária učila Čupku od druhého ročníka informatiku a vo štvrtok sa za ňou zastavil v škole približne okolo desiatej hodiny dopoludnia, kam si prišiel po opis vysvedčenia a zotrval s ňou zhruba do pol jedenástej. Ako uviedol pre Denník N, Máriu čakali ako prísediacu komisionálne skúšky a nemohla s ním v debate dlhšie pokračovať.

Ako ďalej priblížil, asi polovica ich rozhovoru bola o problémovom študentovi. Hoci Mária nechcela Martinovi povedať detaily, lebo sa tým zaoberala polícia, povedala mu, že žiak prišiel z inej školy, kde mal takisto problémy. Spomenula mu aj to, že pri prijímaní na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi o jeho predchádzajúcich problémoch nevedeli.

Foto: Branislav Caban, Pravda Základná škola, Spišská Stará Ves, gymnázium, útok nožom, pietne miesto, sviečky Pietne miesto v Spišskej Starej Vsi.

Mária podľa Martina nezvykla príliš hovoriť o svojich žiakoch, no zo študenta, ktorý k nej neskôr obrátil nôž, bola nervózna. „Povedala mi, že by pre ňu bolo najlepšie, keby ten žiak mal zákaz priblíženia. Aj súdny,“ uviedol Čupka s tým, že keď učiteľka hovorila o Samuelovi, bolo vidieť, že nie je vo svojej koži a nemá z jeho preskúšania dobrý pocit.

Čupka prezradil, že so stredoškolskou pedagogičkou im vydržali kamarátske vzťahy aj po škole a chodili spolu na výlety. Okrem toho veľmi rada šila. Máriu opísal ako aktívnu, ktorá podporovala deti, aby mali dobré výsledky, ale aj v mimoškolských aktivitách, no na matematike bola prísna. Deti však brala ako rovnocenných partnerov. Čupka tiež dodal, že hoci bola postavou drobná žena, poriadok si vedela urobiť aj s dvojmetrovými študentmi. „Nebola to bežná učiteľka,“ povedal o nej.

Poznali ju azda všetci

Z fotografií na jej sociálnej sieti je evidentné, že mala rada prírodu a šport – turistiku, bicykel aj bežky, čo Pravde potvrdil aj Michal Rusnáček, ktorý býva v bytovke oproti budove gymnázia. „Bola to veľmi príjemná žena. Jej manžel mi robí majstra, takže máme osobný vzťah. Ju som stretával, keď som chodieval z roboty a oni šli na obed dole do základnej školy. Aj deti si ju chválili,“ tvrdí.

Rusnáček býva priamo oproti gymnáziu, kde sa útok odohral. „Je to katastrofa. Žijem tu 59 rokov a nikdy tu nič také nebolo. Je to dačo hrozné,“ hovorí.

Ako uviedla ďalšia obyvateľka mestečka, Mária Grichová, myslí si, že keby útočník dostal včas pomoc, nemuselo dôjsť k tragédii. „Musíme to prijať,“ skonštatovala na margo tragédie. Učiteľku Máriu poznala, pretože gymnázium, kde učila, navštevovali aj jej deti. „Poznala som aj jej rodičov, poznali sme sa. Matiašovce sú tu blízko,“ opísala s tým, že pedagogička rada chodila bežkovať. „Mne je to samej ľúto,“ povedala novinárom seniorka.

Zástupkyňu poznala aj miestna poštárka, s ktorou sa Pravda zhovárala. Jej syn navštevuje rovnakú školu. „Hovoril mi, že tento mladík bol utiahnutý. Možno mal niečo voči ženám, keďže aj na iných školách mal konflikty práve s nimi,“ zamýšľa sa poštárka a dodáva, že v meste teraz nad tým každý rozmýšľa. „Nikto to tu nevie pochopiť, prečo sa to stalo. Prečo to muselo zájsť až tak ďaleko, že musel vraždiť,“ krúti hlavou.

Posledná rozlúčka s Máriou bude v pondelok 20.januára v Matiašovciach.

Alenka bola milá a usmievavá

Obeťou útočníka Samuela sa stala aj 18-ročná študentka Alenka. Aj jej mama je učiteľkou na gymnáziu, ako uviedol primátor Ján Kurňava, ktorý sa na miesto činu dostavil zhruba desať minút po ohlásení incidentu. „Nebol to pekný pohľad,“ zhrnul novinárom. Na to či sa obete voči útočníkovi bránili, odpovedať nevedel. „Boli tam svedkovia, spolužiaci, študentky, ktorí to videli. Tie pohľady určite neboli dvakrát príjemné. Ja som prišiel, keď tam útočník už nebol,“ vysvetlil.

Alenka patrila k nadaným žiakom a tí, ktorí ju poznali ju opisovali ako milú a usmievavú. Výrazne uspela na celoslovenskej literárnej súťaži, ktorú vyhlásilo Občianske združenie Prekroč svoj tieň na tému Môj hrdina. Odborná porota vtedy vyberala z vyše sto prác desať najlepších.

„Alenka sa umiestnila na druhom mieste. Slovo dodržali a dňa 10. 4. prišli Alenke odovzdať cenu. Bol to krásny zážitok pre nás vyučujúcich i študentov. Ešte raz Alenke zo srdca blahoželáme a nech sa jej darí v súťažiach aj naďalej,“ uvádza sa na webe gymnázia.

Gymnázium sa pochválilo aj jej úspechom na olympiáde v nemeckom jazyku, kde v roku 2023 zo 14 študentov obsadila štvrté miesto. „Je to dôkaz toho, že svedomitá a poctivá príprava prináša úspechy,“ píše sa v príspevku. Školu reprezentovala aj na olympiáde v nemeckom jazyku.

Čítajte viac Čo vieme o vražednom útoku 18-ročného Samuela? Premiant, ktorého vyšetrovala kriminálka. Zástupkyňu dobodal v riaditeľni, spolužiačku na chodbe

Barborka leží so zraneniami na lôžku

Útočník po sebe zanechali okrem dvoch mŕtvych – matematikárky Márie a šikovnej študentky Alenky, aj viacero zranených. Medzi nimi je aj 18-ročná Barborka, ktorú previezli do popradskej nemocnice so stredne ťažkými zraneniami. Ako uviedli vo štvrtok večer na tlačovej konferencii ministri vnútra a školstva, Matúš Šutaj Eštok a Tomáš Drucker, dievčina je po operácii a jej stav je stabilizovaný.

V piatok navštívil nemocnicu v Poprade minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). Informovať sa chcel u riaditeľa nemocnice aj u ošetrujúcich lekárov o aktuálnom zdravotnom stave.

Záchranári ošetrili po útoku aj ďalších dvoch ľudí. Ako spresnila Danka Capáková z Operačného strediska, išlo o 51-ročného muža a 62-ročnú ženu, ktorí mali akútnu stresovú reakciu.

Foto: Pravda, Branislav Caban Základná škola, Spišská Stará Ves, gymnázium, útok nožom Gymnázium v Spišskej Starej Vsi.

Ľudí, ktorí utrpeli psychickú ujmu však môže byť ďaleko viac. Na mieste podávajú psychologickú pomoc špecialisti z celého Slovenska. Jednak sú na mieste psychológovia z Centra poradenstva a prevencie zo Spišskej Novej Vsi a Kežmarku, a tiež odborníci z organizácie IPčko a Modrý anjel.

Ako spresnila psychologička Gabriela Leskovianska, na začiatok si rozdelili kompetencie. IPčko a Modrý anjel sú zodpovedné za starostlivosť prvých 36 hodín od udalosti. Psychológovia z CCP prišli na miesto skôr, pretože zasiahnutí sú pedagógovia, ktorí musia stabilizovať žiakov. „Základná krízová intervencia pre všetkých žiakov gymnázia sa bude odohrávať zajtra a bude prebiehať skupinovo po všetkých triedach.

Na otázku či si budú deti schopné v pondelok schopné sadnúť späť do lavíc, psychologička uviedla, že cieľom intervencie je nastaviť rutinu školského režimu čo najskôr ako je to možné. „Ak tie deti prídu do školy, je to veľká vec. Určite ten proces nebude vyzerať ako štandardné vyučovanie. Na to je tiež protokol,“ opísala. Návrat do rutiny bude podľa nej pozvoľný.