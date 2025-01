Prečo útočník zabíjal v riaditeľni? Psychiater: Vnímal sa ako výnimočnejší. Vysoký intelekt a výsledky nejdú ruka v ruke s emočnou výbavou

Obeťami útočníka zo Spišskej Starej Vsi sa stali tri ženy. Dve tragédiu na gymnáziu neprežili, tretia skončila v nemocnici s vážnymi zraneniami. Incident natrvalo zmení život len 18-ročnému mladíkovi s povesťou školského premianta a nadaného študenta, ktorý mal však problémy so zákonom už v minulosti. Psychiater Miroslav Čerňan sa domnieva, že hoci sa Samuel S. vnímal ako výnimočnejší, možno sa chcel presadiť tam, kde to už nebolo možné. Ako sa pozerá na prípad zo Zamaguria vysvetlil v rozhovore.

Vyjadrenie primátora a obyvateľov k tragédii v Spišskej Starej Vsi Video Zdroj: TV Pravda

Čerňan v rozhovore hovorí:

čo môže naznačovať útok v riaditeľni,

ako súvisí intelekt a sklony k násiliu,

či idú ruka v ruke výborné výsledky a emočná výbava,

či išlo len o agresiu zamerané na ženy,

ako pristupovať k dieťaťu, ktoré je od mala agresívne,

čomu čelia preživší po útoku.

Aké psychologické faktory mohli prispieť k tomu, že študent s veľmi dobrými až výbornými akademickými výsledkami mal opakovane sklony k násiliu?

Pozadie sklonov k násiliu študenta s kvalitnými výsledkami v psychologických faktoroch sa za daného ne/poznania okolností dajú nachádzať len v strohých informáciách a z týchto si niečo odvodiť. V prvom rade nevieme nič o rodinnom prostredí študenta a vzťahu tohto prostredia k nemu ako k formujúcej sa osobnosti. Z prostredia školy sú k dispozícii iba významne kladné vyhodnotenia daného študenta.

Fyzický útok v riaditeľni školy môže naznačovať nejaký vzťahový – subjektívne /študentom/ vnímaný frustrujúci podklad, pred tým však malo ísť aj agresiu z jeho strany zameranú aj na spolužiakov (?). V škole bol vyhodnocovaný významne kladne za svoje reprezentujúce (školu) výsledky. Takže prostredie školy ako negatívne psychologickým predpolím sklonov k násiliu s konečnou tragickou realizáciou by „teoreticky“ nemalo byť. Nie je známe, prečo mal tento študent individuálny študijný plán. Viedli k tomu dôvody „komplikovaných“ vzťahových interakcii študenta v rovesníckom kolektíve (na agresiu zameranú na spolužiakov bolo stručne poukázané z minulosti), s pedagogickým zborom (tomu nasvedčuje miesto, kde došlo k smrteľnému útoku – riaditeľňa – pokiaľ som dobre rozumel takto zverejnenému údaju, resp., „pohyb útočníka“ v priestoroch školy nebol viac spresnený)?

Podľa polície Samuel S. sa už v minulosti vyhrážal svojim spolužiakom či ľuďom v okolí. Akú úlohu mohla táto skutočnosť zohrať pri predchádzaní tragédii?

Nadviažem na vyššie (psychologické faktory), ktoré tkvejú v premenných prostredia rodiny, ale aj spoločnosti a prostredia školy – čo sa objektívne ponúka, ale na pozadí možno samotným študentom neuspokojených jeho potrieb, očakávaní, bol prostredníctvom vysokého sebahodnotenia dominantnejší, možno sa chcel presadiť tam, kde to „už nebolo možné“, vnímal sa ako výnimočnejší, než mu to bolo dávané najavo nepostačujúcim – podľa jeho očakávania – podrobovaním sa „jemu“ zo strany okolia v jeho názoroch, postojoch…

Výborné akademické výsledky nejdú ruka v ruke s emočnou výbavou osobnosti (vyššie city – predovšetkým sociálne, či kontrola v prejavovaní emócií a s projekciou do agresie – nemusia kopírovať vysoký intelekt) a naviac ešte u nezrelej osobnosti (aj keď „geniálnej“). Veľmi prispeje k vysvetleniu, „pochopeniu“, čo sa stalo, aj to, už zmienené vyššie, prečo mal tento študent individuálny študijný plán… Počas celého (tohto polročného štúdia – pokiaľ tomu správne rozumiem, bol väčšiu časť času štúdia doma… mal online kontakt so školou s pedagógmi…? Bol s niekým, resp. s rodinou, s inými blízkymi… v kontakte? Ako bol hodnotený? Bol tlačený ešte k väčším výkonom? Mal stres zmierňujúci oddych, musím spomenúť aj únik prostredníctvom drog (omamných látok so stimulačným účinkom) – v súčasnosti o tomto vedomosť nemáme a nie je takéto správanie vylúčené ani u jedincov s vyšším intelektom, obzvlášť, ak mal/pociťoval tlak na výkon.

Vyjadrenie psychologičky k tragédii v Spišskej Starej Vsi Video Zdroj: TV Pravda

Keď sa pozrieme napríklad na útoky v Prahe, Zámockej ulici v Bratislave či na tragédiu na Gymnáziu Teplická v Bratislave, tak podobne ako pri poslednom útoku v Spišskej Starej Vsi sa týchto činov dopustili nadaní študenti. Často sa pri nich hovorí o vyššej inteligencii. Ako je možné, že sa títo ľudia dopúšťajú takýchto činov?

Už som naznačil vyššie, vyšší intelekt nezaručuje, že sa vyššie citovaných tragických udalostí nemohli dopustiť, resp. dopustili nadaní študenti. Inteligencia je zložitejší (psychologický) pojem, ktorý zahŕňa aj napr. schopnosti riešiť problémy, prispôsobovať sa novému prostrediu… Tieto činy boli, teda výsledkom nesúladu uvedeného, ale tento nesúlad mohol byť spôsobený aj reaktívnymi na psychiku pôsobiacimi činiteľmi (významný stres, momentálny neúspech, podložie výchovného – spoločensko-politického vplyvu), ktorým sa nevyhne ani vysoko intelektovo vybavený jedinec, či jedinec s „kompaktným“ /vyváženým/ intelektom (čo je naviac aj raritné). Otázkou ostáva pôvod bezhlavej eskalujúcej agresie.

Obeťami útoku na gymnáziu sa stali tri ženy. Predtým v deviatom ročníku na základnej škole podľa primátora Kežmarku Jána Ferenčáka napadol Samuel S. spolužiačku a zaoberala sa tým kriminálna polícia. Môže to znamenať, že mal podozrivý sklony k nejakej forme poškodzovania opačného pohlavia?

Obeťami útokov sa stali tri ženy, jedna z nich bola predstaviteľka vedenia školy, o čom som už písal – ako možný mechanizmus „subjektívneho nevysporiadania sa so školou“. Prečo ďalšie dve ženy, nie je jasné, či sa vyskytli mladé obete v útočnej trajektórii študenta náhodou a útočník (študent) agresiu nožom premiestnil aj na „náhodné“ obete, sa musí preskúmať. Nedá sa z poznaného uviesť, že išlo len o agresiu zacielenú na ženy (aj keď je tu „príklad napadnutej spolužiačky“), ak sa to skúmaním preukáže, môže ísť o faktor v podmienkach vývoja osobnosti študenta a to znevažujúci postoj k ženám zo strany osôb, ktoré jeho vývoj determinovali („určovali“).

Čítajte viac Mária milovala bežky a prírodu, Alenka hviezdila na olympiádach. Bývalý študent: Bola mi ako druhá mama

Čo môže spôsobovať a sprevádzať násilie u chlapcov voči dievčatám?

Pocit silnejšieho „chlapca nad dievčaťom“, opäť prebratie akého si negatívneho „vzoru“. Nie som detský psychiater, takže sa viem k tomu vyjadriť len takto všeobecne.

Ide o hypotetickú otázku, ale čo môže vyformovať život mladého človeka až do takej miery, že sa jedného dňa uchýli k takémuto kroku? Podľa primátora Kežmarku Ferenčáka bol podozrivý Samuel S. problematický už v materskej škole.

Čisto hypoteticky: Môžeme byť konfrontovaní aj s vývojom do antisociálnej (poruchy) osobnosti v prípade študenta – útočníka. Chýbajú u takejto osobnosti – prispôsobenie sa normám spoločnosti, manipulovanie druhými pre dosiahnutie vlastných cieľov, arogancia, egocentrizmus, časté problémy so zákonom, agresivita, nepriateľskosť, deficit empatie…

Ako sa má správne pristupovať k prípadom, keď dieťa už malom veku javí náklonnosť k agresivite?

Včasné podchytenie, opatrný prístup, nie úplná izolácia „za trest“, venovanie pozornosti, snaha o vysvetlenie si „prečo agresivita“, práca s rodinou.

Akým procesom si teraz musia prejsť preživší, ako študenti tak aj učitelia?

Veľmi pravdepodobne sa bude jednať o príznaky postraumatickej poruchy u preživších, ktoré si vyžadujú komplexné psychologické a psychiatrické liečebné postupy.

Vyjadrenie obyvateľa k tragédii v Spišskej Starej Vsi Video Zdroj: TV Pravda

Aké obranné mechanizmy si deti a študenti majú následne po takýchto zážitkoch vytvárať?

Skôr by som to nazval „preventívnymi prostriedkami“, čo sú zároveň obranné mechanizmy: všímať si a nepodceňovať akékoľvek náznaky agresie, nielen sa im vyhnúť, ale o týchto prejavoch nebyť ticho, pokúsiť sa počínajúce agresívne prejavy správania vykomunikovať, najlepšie v kolektíve a privolať si na pomoc učiteľa, človeka ktorému dôveruje ten, kto bol exponovaný náznakom agresie, či agresiou. Skúšať nerozvíjať témy, ktoré by mohli vyústiť v agresívne prejavy.

Aký vplyv môže mať na celú situáciu šírenie dezinformácií, klamstiev, ktoré sa už po sociálnych sieťach o podozrivom zdieľajú?

Jednoduchá, a zložitá zároveň, odpoveď (v jej riešení): vplyv je vo zvýšení, dnes obľúbeného slova: polarizácie spoločnosti – avšak len málokto túto zmierňuje.

V súčasnosti sme frustrovaní z klamstva, ktoré obzvlášť mladí ľudia veľmi citlivo vnímajú, sú skôr ako dospelí zranení klamaním. Keď nenájdu oporu, alebo aspoň niekoho, kto ich počúva a neodbije, rastie v nich frustrácia. Nevysporiadanie sa s danou frustráciou s okamžitým „nájdením východiska v agresii“ môže byť násobne priamo úmerné obsahu a dĺžke trvania tejto frustrácie.