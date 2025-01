Mestečko deň po útoku: Trauma, strach a návrat útočníka. Niečo také sme nezažili 30 rokov, hovoria obyvatelia

Obyvatelia Spišskej Starej Vsi ešte dlho nezabudnú na traumatizujúci vražedný útok, ktorý narušil inak pokojný chod tretieho najmenšieho mesta na Slovensku. Posledný incident si miestna obyvateľka pamätá spred tridsiatich rokov. Len 18-ročný Samuel S. vo štvrtok na obed nožom dobodal zástupkyňu riaditeľa Máriu, svoju spolužiačku Alenka, ktoré zraneniam podľahli. Ďalšia študentka leží v nemocnici. Motívom mala byť údajne pomsta za to, že sa na neho študentky sťažovali a riešiť to mala práve Mária. Nešlo totiž o bezproblémového študenta. Aj keď bol premiantom, v minulosti ho už riešila polícia a dostal aj zákaz priblíženia sa. V niečo vyše dvojtisícovom mestečku bolo cítiť strach a smútok, najmä keď sa Samuel do mesta vrátil, aby svoj ohavný čin opísal policajtom.

Vyjadrenie primátora a obyvateľov k tragédii v Spišskej Starej Vsi Video Zdroj: TV Pravda

Ráno po ohavnom skutku, keď 18-ročný mladík nožom v miestnom gymnáziu zavraždil dve ženy, pôsobí Spišská Stará Ves ľudoprázdnym dojmom. Veľká väčšina ľudí, ktorých oslovíme sa k hroznému činu mladíka nechce vyjadriť. Nájde sa však pár výnimiek.

Desiatky rokov bol pokoj

„Musíme to prijať,“ skonštatovala obyvateľka mestečka Mária Grichová. Myslí si, že keby útočník dostal včas pomoc, nemuselo k tragédii dôjsť. Študentku Alenku nepoznala, ale učiteľku Máriu áno, pretože miestne gymnázium navštevovali aj jej deti. „Poznala som aj jej rodičov, poznali sme sa. Matiašovce sú tu blízko,“ opísala s tým, pedagogička rada chodila bežkovať. „Mne je to samej ľúto,“ povedala.

Ako sa ďalej vyjadrila, ľudia sa v dnešnej dobe nevedia pochopiť. „Sme jeden voči druhému veľmi zlí,“ podotkla. Na pietne miesto nepôjde, ale ako dodala, je veriaca a modlila sa za obete už aj v deň útoku v kostole. „Hneď, ako sa to stalo poobede, som povedala – odpočinutie večné daj im. Ako im inak pomôžete,“ dodala.

V Spišskej Starej Vsi je život podľa jej slov pokojný. Výnimkou je iba incident spred zhruba 30 rokov. „Jeden pán vtedy zavraždil mladé deväťročné dievčatko,“ zaspomínala si obyvateľka. Ako to v takýchto prípadoch býva, o udalosti sa v meste začali šíriť aj polopravdy či rovno fámy. „Viacerí hovorili, že keď sem cestoval autobusom, mal pri sebe vraj samopal. Je to hlúposť, ale našťastie, že ho nemal,“ zdôrazňuje čašníčka v miestnej reštaurácii.

V meste cítiť smútok

Cestou do Spišskej Starej Vsi sme sa zastavili v obci Matiašovce, ktorá je od nej vzdialená niečo vyše troch kilometrov. Práve v tejto dedinke na Zamagurí žila zosnulá učiteľka Mária. Pravda oslovila aj tamojšieho starostu Mariána Štefaňáka, ktorý však situáciu odmietol komentovať, so zástupkyňou Máriou si totiž boli blízki.

Do Spišskej Novej Vsi sme sa dostali krátko po ôsmej hodine ráno. Už z diaľky sme si všimli niekoľko policajných áut, ktoré parkovali pred mestským úradom a gymnáziom, kde došlo k útoku. Na budovách základnej školy, gymnázia i mestského úradu viali čierne zástavy a pri škole medzičasom domáci zriadili pietne miesto, kde zapaľovali sviečky za Máriu a Alenku.

Na mieste bolo aj množstvo zástupcov nielen domácich, ale aj zahraničných médií. Keď sme sa blížili k budove škole, ulica bola takmer prázdna. Spoza záclon dvoch rodinných domov však vykúkali ľudia, ktorých zaujímal ruch v ich inak pokojnom mestečku na hranici s Poľskom.

Vyjadrenie obyvateľa k tragédii v Spišskej Starej Vsi Video Zdroj: TV Pravda

Dvakrát stíhaný Samuel dobil spolužiačku, škola o tom nevedela

Útočník nepochádzal zo Spišskej Starej Vsi, ale z Ľubice pri Poprade, kde žil s rodičmi a na gymnázium chodieval len občas na preskúšanie. Ako už vo štvrtok informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas), Samuel mal individuálny plán. Problémy a konflikty mal totiž už pred stredoškolským štúdiom, ktoré napokon začal pomerne ďaleko od domova – na gymnáziu v Lučenci, kde žije jeho stará mama. Zhruba rok tam študoval v prvom ročníku.

Prvý prehrešok mal už ako deviatak na základnej škole v Kežmarku. Dopustil sa násilného konania voči svojej spolužiačke, informovali Aktuality. Ďalší problém mal pred dvoma rokmi.

„Dňa 3. februára 2022 v čase okolo 07:45 (…) fyzicky napadol poškodenú, a to takým spôsobom, že ju udieral zovretými dlaňami oboch rúk do bočných oblasti tváre, načo poškodená spadla na zem, pričom neustále kričala, nech prestane, že čo robí, pričom ako spadla na zem, tak ju začal kopať nohami do celého tela a kopol ju aj do zadnej časti hlavy a poškodenej spôsobil zranenia vyžadujúce si jednorazové lekárske ošetrenie, bez určenej doby liečenia,“ píše sa v rozsudku Okresného súdu Kežmarok z júna 2022.

Súd ho odsúdil za prečin výtržníctva na podmienečný trest odňatia slobody na štyri mesiace so skúšobnou dobou 18 mesiacov s dohľadom probačného úradníka. Zároveň mu súd uložil zákaz priblíženia sa k poškodenej spolužiačke na vzdialenosť menšiu ako päť metrov, ako aj zákaz zdržiavať sa v blízkosti jej obydlia.

Súd ho odsúdil aj za prečin nebezpečného vyhrážania sa, ktorého sa tiež dopustil voči spolužiačke. „Obžalovaný inému sa vyhrážal smrťou a ťažkou ujmou na zdraví takým spôsobom, že to vzbudilo dôvodnú obavu,“ píše sa v ďalšom rozsudku z novembra 2022 s tým, že dotyčný pri elektronickej komunikácii so spolužiačkami uviedol, „že ich všetky dobije a kľudne aj zabije, že jemu je to jedno“. Od uloženia trestu však súd upustil vzhľadom na potrestanie Samuela v predošlom súdnom konaní.

Vedenie školy však jeho pôsobenie na lučeneckom gymnáziu nechce komentovať. „Nebudem k tomu poskytovať médiám žiadne vyjadrenia,“ odkázala nám po sekretárke riaditeľka Jarmila Muchová. Z Lučenca prestúpil na gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Podľa našich informácií na škole o mladíkovej minulosti plnej konfliktov nevedeli, inak by ho prijali. Pre verbálne útoky na spolužiačky mu škola napokon navrhla individuálny študijný plán a komisionálne skúšky. Šlo o návrh zosnulej zástupkyne, s ktorým matka súhlasila.

Na škole nielenže nevedeli o Samuelovej pestrej minulosti, ale problémovým sa nejavil ani na základe správania voči pedagógom. Podľa našich informácií, Samuel vedel veľmi kultivovane vystupovať a rozprávať. Primátor Kežmarka Ján Ferenčák (Hlas) vo štvrtok pre Pravdu uviedol, že mladý muž trpel poruchou osobnosti. „Správanie útočníka, ktorý bol zo susednej obce pri Kežmarku, bolo problematické už v materskej škôlke, odkiaľ ho vylúčili, a pokračovalo aj na základnej škole, kde ako deviatak napadol spolužiačku, čím sa zaoberala aj polícia,“ povedal s tým, že podľa jeho informácií mal poruchu osobnosti a správania a bol v reedukačnom centre.

Solák, Drucker, Šutaj Eštok a Žilinka o útoku žiaka v Spišskej Starej Vsi Video Zdroj: ta3

Útek, naháňačka a noc v cele, obvinenie zatiaľ nepadlo

Komisionálne skúšky na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi prvýkrát absolvoval v decembri 2023, druhé preskúšanie absolvoval minulý týždeň a tretie mal práve v deň osudného útoku. Ku skúškam sa však nakoniec nedostal ani Samuel a ani Mária, ktorá ho mala preskúšavať. V ten deň predtým mala podľa slov jej bývalého žiaka obavy z toho, že to bude nepríjemný zážitok, lebo riešili jeho problémové správanie a konflikty so spolužiačkami. Mladík ešte pred skúškami vošiel do budovy s 15-centrimetrovým nožom. Zástupkyňu Máriu dobodal v riaditeľni, spolužiačku Alenku zo Spišských Hanušoviec na chodbe. Cestou zranil ešte jednu študentku, ktorú previezli do nemocnice v Poprade, a utiekol.

Incident sa stal počas vyučovania v škole plnej ľudí. Podľa svedkyne útočník spôsobil Márii strašné rany. Bol to otrasný pohľad, s ktorým sa museli vyrovnať desiatky žiakov, učiteľov a ďalších zamestnancov. Samuel po útoku utiekol zo školy, ktorá sa nachádza na okraji mesta na ulici SNP, zadným vchodom. Prebehol asi 200 metrov cez zadný dvor a Štúrovu ulicu smerom na kraj mesta. Tam prešiel cez priekopu a zhruba kilometer unikal cez pole k lesu smerom na Matiašovce.

Foto: TASR, Veronika Mihaliková Útok nožom, Spišská Stará Ves Policajti hliadkujú na ceste, ktorá vedie k budove gymnázia (tretia sprava, oranžová farba) po útoku nožom v meste Spišská Stará Ves vo štvrtok 16. januára 2025. Pri útoku prišli o život dve osoby.

Na miesto útoku bola vyslaná policajná hliadka, ktorá sa tam dostavila do troch minút. Dorazili aj záchranárske a hasičské jednotky. Samuel unikal polícii zhruba hodinu cez les. Prezradili ho stopy v snehu. Policajné zložky ho hľadali aj na štvorkolkách, chytili ho krátko pred druhou popoludní. Noc strávil v policajnej cele a v piatok sa s ním policajti vrátili do areálu školy a jeho okolia, o čom v piatok informovala Markíza. Podľa všetkého šlo o rekonštrukciu. Na rukách mal putá, na hlave helmu a policajti ho veľmi prísne strážili. Študenti mali v piatok riaditeľské voľno. Samuel S. je naďalej v policajnej cele predbežného zadržania a zatiaľ nie je obvinený a orgány činné v trestnom konaní zatiaľ ani nepodali návrh na jeho vzatie do väzby.

Čítajte viac Mária milovala bežky a prírodu, Alenka hviezdila na olympiádach. Bývalý študent: Bola mi ako druhá mama

Pomsta ako motív

Podľa Markízy môže byť motívom študenta z Ľubice pomsta, keďže niekoľko dievčat sa na neho údajne sťažovalo zástupkyni, ktorá to mala riešiť. Máriu mnohí obyvatelia Spišskej Starej Vsi poznali. Jedným z nich je Michal Rusnáček, ktorý býva v bytovke oproti budove gymnázia. „Bola to veľmi príjemná žena. Jej manžel mi robí majstra, takže máme osobný vzťah. Ju som stretával, keď som chodieval z roboty a oni šli na obed dole do základnej školy. Aj deti si ju chválili,“ tvrdí.

Rusnáček býva priamo oproti gymnáziu, kde sa útok odohral. „Je to katastrofa. Žijem tu 59 rokov a nikdy tu nič také nebolo. Je to dačo hrozné,“ hovorí s tým, že útočníka treba riadne potrestať. Zástupkyňu pozná aj miestna poštárka, keďže jej syn chodí do rovnakej školy. „Hovoril mi, že tento mladík bol utiahnutý. Možno mal niečo voči ženám, keďže aj na iných školách mal konflikty práve s nimi,“ zamýšľa sa poštárka a dodáva, že v meste teraz nad tým každý rozmýšľa. „Nikto to tu nevie pochopiť, prečo sa to stalo. Prečo to muselo zájsť až tak ďaleko, že musel vraždiť,“ krúti hlavou.

Podľa primátora dvojtisícového mestečka Jána Kurňavu je to pre celý región Zamaguria strašná tragédia. Zhruba desať minút po ohlásení incidentu sa dostal na miesto aj on. „Nebol to pekný pohľad,“ zhrnul. Poďakoval sa všetkým záchranárom, hasičom, policajtom, dobrovoľníkom, ktorí urobili kus dobrej roboty. Na to či sa obete voči útočníkovi bránili, odpovedať nevedel.

„Boli tam svedkovia, spolužiaci, študentky, ktorí to videli. Tie pohľady určite neboli dvakrát príjemné. Ja som prišiel, keď tam útočník už nebol,“ vysvetlil. Obetiam sa snažili pomáhať pracovníčky zariadení sociálnych služieb, hasiči. „Jednoducho asi tie zranenia boli nezlučiteľné so životom,“ pokračoval.

Dvere gymnázia chcú otvoriť už v pondelok. „Budeme robiť všetko preto, aby sme školu otvorili, aj keď to bude nesmierne ťažké a náročné, ale budeme hľadať také riešenia, aby sme to prežili. Nakoľko aj pani zástupkyňa bola učiteľka, aj pani ďalšia profesorka, ktorej dcéra zahynula, je tiež profesorka si bude vyžadovať čas na to, aby sa dala do kopy,“ povedal.

Vyjadrenie psychologičky k tragédii v Spišskej Starej Vsi Video Zdroj: TV Pravda

Pomáhajú psychológovia

Na miesto prišli psychológovia z celého Slovenska. Zo Spišskej Novej Vsi dorazili šiesti, z Kežmarku dvaja, ktorí sú vyškolení krízovou intervenciou pre podporu škôl a jej zamestnancov. Na Zamagurie smerovali aj psychológovia z IPčka a Modrého anjela. Krízová intervencia má pre psychológov presné štandardy, a preto vedia, ako majú postupovať. Na začiatok si rozdelili kompetencie, a to tak, že IPčko poskytuje základnú psychosociálnu a spolu s Modrými anjelmi je zodpovedné za starostlivosť 36 hodín od udalosti. Psychológovia z CCP prišli na miesto skôr, pretože zasiahnutí sú pedagógovia, ktorú musia stabilizovať žiakov a školu.

„Dnes je v pláne stabilizácia pedagogického zboru a učiteľov. Pracujeme s učiteľmi, poskytujeme im krízovú intervenciu a nastavujeme im štandard, ako majú postupovať čo sa týka komunikácie s rodičmi, médiami,“ priblížila psychologička doktorka Gabriela Leskovianska z Centra poradenstva a prevencie (CPP) Spišská Nová Ves.

„Základná krízová intervencia pre všetkých žiakov gymnázia sa bude odohrávať zajtra a bude prebiehať skupinovo po všetkých triedach. Najväčšia pozornosť bude venovaná triede, kde sa odohrala tragická udalosť,“ vysvetlila. Intervencia sa robí, lebo ide podľa nej o najlepšiu prevenciu vzniku posttraumatickej stresovej poruchy a prevencia zachovania duševného zdravia.

Najdôležitejšie je v tejto situácii do 36 hodín zvládnuť silné emócie a nájsť zdroje, ktoré ľudí podporovali v náročných situáciách a posilniť pocit bezpečia. Päť týždňov po udalosti sa na miesto vrátia a pomôžu deťom a zasiahnutým pedagógom, ktorí to budú potrebovať.

Na otázku či budú deti schopné v pondelok schopné si sadnúť späť do lavíc, psychologička uviedla, že cieľom intervencie je nastaviť rutinu školského režimu čo najskôr ako je to možné. „Ak tie deti prídu do školy, je to veľká vec. Určite ten proces nebude vyzerať ako štandardné vyučovanie. Na to je tiež protokol,“ opísala. Návrat do rutiny bude podľa nej pozvoľný.

V sobotu 18. januára bude realizovaná skupinová krízová intervencia so žiakmi gymnázia v čase od 9:00 pre každú triedu gymnázia. Informuje o tom škola s tým, že každej triede bude poskytnutá krízová intervencia samostatne. „Účasť na tejto skupinovej intervencii je odporúčaná v rámci prevencie duševného zdravia a prevencie vzniku posttraumatickej stresovej poruchy, preto povzbudzujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, aby na intervenciu prišli,“ uvádza škola.