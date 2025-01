Šimečka: Fico klamal, Zelenskyj je pripravený rokovať so Slovenskom o plyne a energetike

Rokovanie o tranzite plynu cez Ukrajinu na Slovensko je možné, Ukrajina a jej prezident Volodymyr Zelenskyj sú pripravení o tom so slovenskou stranou rokovať. Ako výsledok piatkových (17. 1.) rozhovorov s predstaviteľmi Ukrajiny to na sobotňajšej tlačovej konferencii uviedli predstavitelia PS. Rokovania progresívcov v Kyjeve podľa predsedu hnutia PS Michala Šimečku dokazujú, že premiér Robert Fico (Smer) klamal.

Delegácia PS na čele so Šimečkom rokovala v Kyjeve s prezidentom Zelenským Video

„Hlavnou témou našich stretnutí a rozhovorov s prezidentom Zelenskym a zástupcami ukrajinskej vlády bol tranzit plynu a možnosti obnovenia tohto tranzitu,“ informoval predseda PS Michal Šimečka. „Je v našom vnútroštátnom záujme, ale aj ekonomickom záujme, aby sme mali dobré vzťahy s Ukrajinou a konštruktívne vyriešiť problém s tranzitom plynu,“ dodal.

Podľa jeho slov prezident Ukrajiny je pripravený rokovať o otázke tranzitu. „Samozrejme, hovoríme o tranzite neruského plynu, ale takéto technické riešenie predpokladali aj medializované návrhy vlády,“ pripomenul Šimečka. Predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer) vyzval, aby začal o konštruktívnej dohode na technickom riešení rokovať. Vyzval ho však na zmenu štýlu komunikácie.

Upozornil zároveň, že z rozhovoru s ukrajinským prezidentom vyplynulo, že to nebola ukrajinská strana, ktorá zmarila už predbežne dohodnuté riešenie, ako to tvrdí premiér. „Áno, rokovalo sa, ale zmaril to pán premiér svojou cestou do Moskvy a výpadmi voči prezidentovi Zelenskému,“ dodal líder opozičného hnutia.

Člen predsedníctva PS Ivan Korčok dodal, že na ukrajinskej strane bolo evidentne cítiť, že si vážia solidaritu a pomoc, ktorú Slovensko v ťažkej situácii poskytlo Ukrajine. „Zároveň sú však sklamaní a rozčarovaní z výpadov a invektív, ktoré od koaličných politikov zaznievajú na adresu Ukrajincov, ktorí sa bránia cudzej agresii,“ dodal. Zároveň skritizoval „obrovskú ekonomickú pasivitu“ súčasnej vlády. „Doteraz nikto z jej predstaviteľov nenavštívil Kyjev,“ upozornil. Zdôraznil, že intenzita a kvalita vzájomných slovensko-ukrajinských vzťahov majú význam pri spolupráci na obnove Ukrajiny po skončení vojenského konfliktu.

Fico v Kremli rokoval s Putinom Video

Predstavitelia PS zároveň popreli slová premiéra Fica, že by v rozhovore s ukrajinskými predstaviteľmi vyjadrili podporu vstupu Ukrajiny do NATO. „O tomto nebola reč, deklarovali sme podporu integračných ambícií Ukrajiny v prípade EÚ, je to aj v našom ekonomickom záujme,“ dodal Šimečka.

PS rokovalo v Kyjeve aj s ministrom energetiky Hermanom Haluščenkom, predsedom ukrajinskej Verchovnej rady Ruslanom Štefančukom a ďalšími poslancami parlamentu. „Otvorili sme Robertovi Ficovi možnosť dohodnúť sa na riešení otázky plynu. Vyzývam ho, aby prestal útočiť na nášho partnera a začal rokovať. Namiesto toho však vidíme, ako predstavitelia Smeru špekulujú o zmenách v základnom zahraničnopolitickom ukotvení Slovenska," vyhlásil Šimečka a podotkol, že nie je náhoda, že podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) krátko po návrate z Ruska pripúšťa vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO.

Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok (PS) doplnil, že v slovensko-ukrajinských vzťahoch je totálna diplomatická pasivita, ktorá sa prejavuje aj tým, že minister zahraničných vecí doposiaľ nenavštívil Kyjev. PS podľa slov Korčoka cestu absolvovalo aj preto, aby prispeli k zlepšeniu vzťahov a vytvorili predpoklady na ekonomické príležitosti pre slovenské firmy. „Dnes totiž vláda svojim nepriateľským postojom voči Ukrajine oberá našich občanov, východné regióny a slovenské firmy o účasť na obnove Ukrajiny. Želáme si pre Ukrajinu mier a v momente, keď na to budú splnené podmienky, sa rozbehne aj biznis. Slovenské firmy pri tom nesmú chýbať a naša cesta prispela k tomu, aby tieto dvere pre nás zostali otvorené,” dodal Korčok.

Poslankyňa Beáta Jurík (PS) podotkla, že delegácia vedená Andrejom Dankom (SNS) a Tiborom Gašparom (Smer) v Moskve navštívila kultúrne podujatia a podávala si ruky s ľuďmi, ktorí sú za vojnu zodpovední. Delegácia PS naopak navštívila Rusmi zbombardovanú detskú nemocnicu Ochmatdyt. „Nikdy tam neboli ošetrovaní vojaci, ale onkologicky choré deti. Keď vidím kolegov z koalície podávať si ruky s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za takéto zverstvá, nerozumiem. Toto nie je politika, to je stratená ľudskosť. O to som radšej, že sme na mnohých rokovaniach mohli ubezpečiť Ukrajinu, že Slovensko nie je Robert Fico. Práve naopak, veľa z nás – tisíce ľudí v uliciach miest na Slovensku, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a ďalších – tú spomínanú ľudskosť stále majú,” uzavrela Jurík.