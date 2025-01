Gašpar vysvetlil svoj výrok o členstve Slovenska v EÚ a v NATO, opozícia žiada zakotviť členstvo do ústavy

Gašpar vysvetlil svoj výrok o členstve Slovenska v EÚ a v NATO Video

„Vysvetlil som, že pokiaľ sme do EÚ vstúpili cez referendum, tak aj o prípadnom vystúpení sa musí rozhodovať len a len formou referenda,“ uviedol Gašpar s tým, že občania sa musia sami rozhodnúť, kde chcú žiť a ako chcú žiť, nie politici.

„Moje názory na členstvo v EÚ a NATO sú konzistentné a budem naďalej aj kritikom takých krokov EÚ a NATO, ktoré nebudú na prospech národnoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov,“ uzavrel podpredseda parlamentu.

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer) pre STVR uviedol, že strana Smer nateraz nemá vystúpenie z EÚ ani NATO ako prioritu. „Ale obdive tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali, a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ vyhlásil Gašpar.

Opozičné strany výrok Gašpara kritizovali a odmietli. Strana Sloboda a Solidarita (Sas) žiada zakotviť členstvo Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii do ústavy. Sas by chcela, aby o návrhu príslušného ústavného zákona rokoval slovenský parlament vo februári. Pre obštrukciu vládnych poslancov sa však menšinovej opozícii nepodarilo v uplynulých dňoch presadiť, aby parlament rokoval o proeurópskej orientácii krajiny, alebo o návrhu na odvolanie Ficovej vlády. Tento návrh zrejme príde na rad na budúci týždeň v utorok, opozícia však nemá dostatok hlasov ani na odvolanie vlády, ktorá nastúpila do úradu predvlani v októbri, ani na zmenu ústavy.

„Fico nás ťahá preč od týchto organizácií, a to je pre nás neprijateľné. Preto sme sa rozhodli podať na februárovú schôdzu novelu ústavy, v ktorej zakotvíme členstvo Slovenska v EÚ a v NATO,“ vyhlásil predseda Sas Branislav Gröhling.

Ku Gašparovi sa vyslovila aj vládna strana Hlas, ktorá odmietla akúkoľvek debatu o vystupovaní Slovenska z EÚ či NATO. „Kým budeme v parlamente, z EÚ ani NATO nevystúpime," uviedli pre Pravdu štyria poslanci Hlasu okolo Samuela Migaľa. Prezident Peter Pellegrini, ktorý z tejto strany vzišiel, potom pripomenul vlaňajšie vyhlásenie najvyšších ústavných činiteľov. Tí v ňom sľúbili spoločne podporovať „nespochybniteľné členstvo“ Slovenska v EÚ a v NATO.

Gašpar tento týždeň spolu s ďalšími piatimi vládnymi poslancami navštívil Moskvu.