Jaurová v Ide o pravdu: Koalícia sa rozpadáva, už sa to nedá zlepiť. Opozícia ukazuje, že sa vie spojiť

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Zory Jaurovej v relácii Ide o pravdu

K návrhu na mimoriadnu schôdzu k vysloveniu nedôvery vláde:

Sledujem politickú kariéru Roberta Fica, odkedy je v politike. Je pre mňa prekvapivé, ako od samého začiatku podcenil integritu vládnej koalície a nechal to rozpadávať. Toto by sa v jeho predošlých vládach podľa mňa nestalo.

Myslím si, že aj v koalícii si uvedomujú, že majú problém. Keď majú nejaký pud sebazáchovy, mali by sa zamyslieť nad tým, či má zmysel to ďalej predlžovať.

K prípadnej rekonštrukcii vlády:

Pokiaľ chce premiér skonsolidovať aspoň na nejaký čas svoju vládnu koalíciu, bude musieť niečo ponúknuť jednej aj druhej rebelskej skupine. Myslím si, že to môže byť aj rekonštrukcia vlády.

Keď sledujem vyhlásenia koaličných poslancov, myslím si, že nie je nepravdepodobné, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová bude prvá, ktorá začne rozklad tejto vlády. My sme na ňu podali sťažnosť aj na okresný úrad, lebo nám rok neodpovedá na žiadosti o poskytnutie informácií. Tých žiadostí je už 10 až 12.

K spolupráci so Slovenskom a Demokratmi:

Sú veci, na ktorých sa vieme zhodnúť naprieč celou opozíciou. V tomto prípade to bolo zahranično-politické smerovanie Slovenska, ktoré máme pocit, že je ohrozené, a tiež to, že úpadok Slovenska začína byť citeľný každým dňom.

K cestám do Ruska a na Ukrajinu a k tranzite ruského plynu:

Tranzit plynu je problém preto, že nikto nejednal s Ukrajinou, ktorá ho zabezpečuje. Cesta poslancov do Ruska podľa mňa nemala žiadnu reálnu náplň. Sledovali sme influencerské videá poslancov, a to mi príde veľmi nedôstojné.

K nepodaniu ruky prezidentovi:

Fascinuje ma, že takýto izolovaný incident za vyjadrenie postoja študenta rieši celá krajina. Osobne si myslím, že študent si môže urobiť čo chce. Bol to jeho spôsob, akým vyjadril nesúhlas s politickými krokmi Petra Pellegriniho. Netreba to však dávať za príklad.

K problémom s katastrom:

Dostali sme informáciu, že kataster sa postupne spúšťa. Pracoviská však nefungujú. Máme informácie o tom, že hackeri sa dostali do neverejnej časti, kde sú citlivé údaje, rodné čísla, informácie o exekúciách a kúpnopredajné zmluvy. Dáta teda sú ohrozené. V iných európskych krajinách by určite nejaký minister ponúkol svoju stoličku. Mohli by sme hovoriť v tomto prípade o ministerstve vnútra a investícií. Minimálne v rovine symbolickej zodpovednosti za incident podľa mňa zodpovedá šéf úradu geodézie.