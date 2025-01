Fico obvinil opozíciu, že chystá štátny prevrat, Kyjevu hrozil vetom. Obhajoval Gašparove slová o vystúpení z EÚ

„Pripravujeme sa na všetky možné alternatívy. Budeme pripravení na všetko. Hlavne na majdan, teda štátny prevrat cez ulicu, o ktorý sa tak húževnato snaží opozícia, predovšetkým Progresívne Slovensko,“ vyhlásil premiér.

Delegácia PS na čele so Šimečkom rokovala s prezidentom Zelenským v Kyjeve Video Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil video z rokovania s delegáciou PS na čele s Michalom Šimečkom. "Piatok. Očakával som jedného slovenského lídra, no prišiel druhý. Mal som dobré stretnutie so slovenskými poslancami vedenými Michalom Šimečkom. Naša diskusia bola veľmi konkrétna a konštruktívna. Ukrajina je vďačná občanom Slovenska za ich podporu," napísal ukrajinský líder. / Zdroj: Twitter Volodymyra Zelenského

Použil ukrajinský výraz majdan, ktorý sa v ruskej propagande stal synonymom pre zvrhnutie proruského prezidenta Viktora Janukovyča v Kyjeve na začiatku roka 2014, čo Moskva vykladá ako začiatok krízy vedúcej až k vpádu ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022.

Fico, ktorý minulý mesiac v Moskve rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, reagoval na piatkovú cestu predsedu najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko do Kyjeva, kde sa Michal Šimečka stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Nemám absolútne žiadny problém s tým, že sa delegácia Progresívneho Slovenska vydala do Kyjeva. Keď nemáte právomoci, ani zodpovednosť, môžete konať aj na vesmírnej stanici na Marse,“ tvrdil. Súčasne ale obvinil opozičných politikov, že „pobozkali Zelenského prsteň“, teda vykonali gesto podriadenosti, a „sľúbili mu podporu pre členstvo Ukrajiny v NATO“ V prípade, že by sa dostali k moci, a účasť slovenských vojakov v západných jednotkách, o ktorých rozmiestnení na Ukrajine sa podľa Fica teraz prakticky hovorí po celom svete. To považuje za najnebezpečnejší aspekt cesty opozičníkov do Kyjeva.

„Vláda, ktorú vediem, nikdy nepodporí členstvo Ukrajiny v NATO, pretože by to viedlo len a len k tretej svetovej vojne,“ opäť vyhlásil Fico. „Vláda tiež nikdy nenavrhne vyslanie vojakov na Ukrajinu, aby mali otočené zbrane proti Ruskej federácii,“ povedal.

"Máme proslovenskú vládnu koalíciu a proukrajinskú, protislovenskú opozíciu. Ľudia si budú môcť v budúcich voľbách ľahko vybrať, "zdôraznil ministerský predseda, ktorý podľa médií naposledy cez uplynulý víkend pohrozil predčasnými voľbami, ak parlament nebude kvôli viacerým rebelujúcim koaličným poslancom dlhodobo schopný schvaľovať zákony.

Líder PS Michal Šimečka na tlačovej konferencii premiérove slová o členstve Ukrajiny v NATO vyvrátil a označil ich za klamstvo. Tvrdí, že o členstve v Severoatlantickej aliancii nebola reč.

Fico píše list Zelenskému Video

Fico Zelenskému vyčítal, že sa s ním odmietol stretnúť na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, ako mu Fico navrhoval. Fico chcel, aby rokovali o tranzite plynu, ktorý Ukrajina zastavila od Nového roka po vypršaní príslušnej zmluvy s ruskou stranou. Zelenskyj sa podľa Fica „vtiera do priazne“ novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to tým, že zastavením tranzitu plynu „ponúka Spojeným štátom celú Európu na zlatom podnose“, teda aby USA dodávali na európske odbytisko čoraz viac drahšieho skvapalneného plynu.

S tým Fico spojil aj nedávny nálet ukrajinských dronov na ruskú stanicu plynovodu TurkStream, ktorý ešte prepravuje ruský plyn do Turecka a odtiaľ ďalej do Európy. O ochrane plynovodov plánuje v utorok rokovať v Bratislave s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

Na Zelenského kroky plánuje odpovedať „recipročne“: najviac sa prikláňa k vetovaniu ďalšej finančnej pomoci Európskej únie Ukrajine, pretože jej schválenie vyžaduje jednomyseľnosť. „Robert Fico je slovenský premiér, a nie ukrajinský sluha,“ povedal.

Fico súčasne obhajoval svojho spolustraníka, podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ. „Absolútne s ním súhlasím, že Slovensko sa musí pripraviť na všetky možné krízové situácie, do ktorých sa EÚ môže dostať vo veľmi krátkom období,“ povedal. Slovenskí občania by podľa neho mali rozhodnúť, či chcú žiť v „európskom superštáte“, ktorý by výrazne obmedzil zvrchovanosť národných štátov a ktorý podľa Fica presadzujú niektorí európski lídri. „Nebuďme všetci tak precitlivení na debatu o budúcnosti EÚ a NATO. Tak ako padla Varšavská zmluva, tak svetové dianie môže poslať do učebníc dejepisu tak EÚ, ako aj NATO,“ vyhlásil.

Podľa Fica platí, že „EÚ a NATO sú naším životným priestorom“, ale „nikto nám nebude brániť varovať Slovensko pred rôznymi rizikami“.