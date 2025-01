Zachar: V zdravotníctve treba odhodiť populizmus nabok. Čo sú podľa neho kľúčové výzvy pre tento rok?

„Kľúčovou výzvou aj pre tento rok bude, čo najlepšie sa vyrovnať s nerovnováhou, ktorá vzniká rastúcimi nárokmi pacientov, ale aj zdravotníkov, starnutím obyvateľstva na jednej strane a obmedzenými zdrojmi a kapacitami na strane druhej, ktoré budú ešte viditeľnejšie v dôsledku priškrcovania ekonomického rastu pre konsolidáciu verejných financií a suboptimálnej hospodárskej politike súčasnej vlády,“ skonštatoval analytik.

Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský bude v najbližšom období kontrolovať vládu, či plní konkrétne kroky z dohody, ktoré treba splniť do konca februára. Ocenil nájdenie kompromisu a poďakoval sa aj ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas). Poďakovanie adresoval aj všetkým 3340 lekárom, ktorí podali výpovede, za to, že vďaka nim sa podarilo dosiahnuť dohodu i na mzdách pre zdravotné sestry či iného zdravotníckeho personálu. Oznámil to na piatkovej tlačovej konferencii po podpise zmluvy medzi vládou a LOZ. / Zdroj: TASR