Šéf katastra skončí vo funkcii. S nijakými hekermi som si nedopisoval, reaguje Celler na Tarabu

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) vzniesol voči predsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Jurajovi Cellerovi závažné obvinenia. Podľa slov ministra mal šéf katastra komunikovať s hekermi, ktorí žiadali výkupné. Celler to odmieta. Potvrdil, že v pondelok (20. januára) odstúpi z funkcie.

Predseda ÚGKK Celler: K nijakým zásahom do databázy katastra nedochádza Video (Archívne video) K nijakým zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy. Krízový štáb Úradu geodézie, kartografie a katastra pracuje na tom, aby obnovil systém v čo najkratšom čase, uviedol jeho predseda Juraj Celler. Zdôraznil, že sa netreba obávať ani šíriť poplašné správy.

Taraba a Fico ho už skôr vyzvali, aby rezignoval v súvislosti s hekerským útokom na informačný systém úradu geodézie. Taraba v diskusii TA3 kritizoval Cellera i za jeho postup pri kyberútoku. Podľa Tarabu si Celler mal dopisovať s hekermi, ktorí žiadali výkupné. „Kto mu na toto dal mandát,“ pýtal sa Taraba, naznačujúc, že Celler o svojej komunikácii neinformoval.

„Nikdy. Nepísal som si. Musel mi niekto nabúrať účet. Osobne si myslím, že to mohol byť aj niekto zvnútra od IT, nabúrať môj účet a urobiť to tak, aby ma poslali preč,“ reagoval v pre TA3 Juraj Celler.

Vicepremiér rovnako mieni, že samotný útok odhalil zanedbanie kyberbezpečnosti úradu, čo takisto pripisuje Cellerovi.

„Som v šoku, ak si šéf katastra dopisoval s hekermi, ktorí požadovali výkupné od štátu. Čo ste tam, krúžok šikovných rúk?“ ironicky poznamenal líder PS Michal Šimečka.

Premiér Robert Fico v sobotu (18. 1.) večer vo videu oznámil, že očakáva odstúpenie šéfa ÚGKK.