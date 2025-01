Muž a žena v ústave? Fico avizoval vážnu iniciatívu, Taraba naznačil o čo pôjde. Šimečka: Čakali sme to, odvraciate pozornosť

Tomáš Taraba o sporoch v koalícii, Huliakovi, Gašparovi a vystúpení z EÚ a predčasných voľbách aj Ficovom kultúrno-etickom návrhu Video Zdroj: TV Pravda

Taraba sa nedeľu dištancoval od kontroverzných výrokov šéfa SNS Andreja Danka pre ruské média. V nich obvinil Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty, že účelovo vytvárajú napätie medzi stredoeurópskymi národmi. Taraba v nedeľu uviedol, že nemá žiadny problém s tým, ak niekto chodí rokovať do Ruska. Z jeho ohľadu nie je v poriadku, ak sa tam používa rétorika, ktorá Slovensku škodí. Dankovi svoje výhrady tlmočil. Šimečka je rád, že sa Taraba dištancoval od Dankových vyjadrení. „Dúfam, že s tým Andrej Danko prestane,“ uviedol v ta3.

Vystúpenie z EÚ? Gašpar šokoval

Poslanec Tibor Gašpar (Smer) minulý týždeň naznačil, že Slovensko by mohlo vystúpiť z Európskej únie (EÚ), respektíve by sa na tento scenár malo pripravovať. Na opozičnej scéne vyvolali jeho slová vlny kritiky, najmä preto, že ich vyslovil len krátko nato, ako sa vrátil z Moskvy.

Podľa Tarabu však boli Gašparove slová dezinterpretované, v sobotu s ním volal. Pripomenul, že Gašpar reagoval na návrh SaS zakotviť členstvo SR v EÚ a NATO v ústave a tento status môcť meniť len zmenou ústavného zákona. „Povedal, že ak sa o vstupe SR do oboch spoločenstiev rozhodlo v referende, rovnaký mechanizmus by mal platiť aj v prípade možnosti vystúpenia,“ vysvetlil.

Zopakoval, že SR má miesto i budúcnosť v euroatlantických štruktúrach. „Tu nikto nejde vystúpiť z EÚ a NATO, my ale musíme byť kritickí voči tomu, čo v únii nefunguje a v dôsledku čoho hrozí, že ak sa tieto veci nebudú riešiť, môže to naštartovať aj v iných štátoch proces, ktorý v Británii viedol k vystúpeniu z EÚ,“ reagoval minister. EÚ stráca podľa šéfa envirorezortu medzinárodnú vážnosť a Brusel potrebuje podľa neho budíček. Taraba si myslí, že je treba pomenovať problémy a EÚ reformovať a debyrokratizovať.

Šimečka považuje zase vyjadrenia Gašpara v súvislosti s vystúpením Slovenska z EÚ za extrémne nebezpečné a existenčné ohrozenie našej ekonomiky. Pôsobí to tak, akoby Fico pripravoval pôdu na to, aby nás vyviedol z európskej rodiny. Pán premiér tieto slová de facto potvrdil vo svojom videu na sociálnej sieti, keď hovoril o možnom rozpade EÚ spôsobom, ako by si to sám želal, myslí si šéf PS. Ak by sme vystúpili z EÚ, „kľakla by nám podľa neho ekonomika“.

Michal Šimečka o sporoch v koalícii, ceste za Zelenským, predčasných voľbách a slovách o vystúpení z EÚ Video Zdroj: TV Pravda

Šimečka: Otváram dvere, ktoré Fico zabuchol

Šéf PS hovorí, že je psou povinnosťou mať dobré vzťahy so susedmi. S Ukrajinou sú vzťahy poškodené, pretože hoci Fico vedel o vypršaní zmluvy o tranzite plynu, nemyslel dopredu. Zelenského uráža a vyhráža sa mu odvetnými opatreniami „po funuse“.

Ak by bol Šimečka premiérom, hovorí, že dodávky plynu by sme mali vyriešené. Zelenskyj mu počas jeho návštevy Kyjeva minulý týždeň potvrdil, že Ukrajinci sú otvorení tranzitu azerbajdžanského plynu. Keď si teraz pokazíme vzťahy s Kyjevom, prídeme podľa šéfa PS o obrovské peniaze. Jeho cesta tam nebola o tom, aby vybavil technické riešenie, ale aby pootvoril dvere, ktoré Fico zabuchol.

Migaľ na adresu Ficových slov: Nie je dôvod meniť zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska Video Zdroj: FB/Samuel Migaľ

Muž a žena možno aj v ústave

Premiér Fico v sobotu vo videu kritizoval zhovievavý postoj k LGBTI+ komunite a informoval, že o pár dní príde „s vážnou iniciatívou v kultúrno-etických otázkach“. Dodal, že opozičné strany „KDH aj PS by mali spozornieť“.

Taraba je rád, že premiér počúva aj to, že treba v tejto oblasti Slovensko „ukotviť v priestore normálnosti“. Očakávania má v tejto súvislosti aj od nového prezidenta USA Donalda Trumpa. „Myslím si, že je priestor aj na Slovensku, aby sme jasne zadefinovali, prípadne aj ústavne, že slovenský právny poriadok je postavený na dvoch pohlaviach, a to je muž a žena,“ vyhlásil minister.

Šimečka reagoval, že čakal, že vláda s niečím podobným príde. Vypovedá to podľa neho o tom, že vláda je v koncoch a považuje to za cynické. Poradil by vláde, aby sa venovala reálnym problémom, ktoré ľudí trápia – drahota, kataster, nárast kriminality, a nie vymyslené hrozby z Bruselu.

„Keď už nevedia, kam z konopy, tak aby odvrátili pozornosť od všetkých zlyhaní, môžeme sa baviť aj o katastri, ktorý stále nefunguje, aj o rozklade v polícii, tak potrebujú odvrátiť pozornosť a prísť s nejakým vymysleným problém, ktorý opäť polarizuje spoločnosť,“ konštatoval. Zatiaľ nevie, ako bude reagovať PS, lebo nevie, o aký návrh ide. Pripomenul, že ústavný zákon o manželstve muža a ženy už máme.

Verí, že Ficov návrh nezmätie ľudí a nepodarí sa mu odvrátiť pozornosť od skutočných problémov. Najpravdepodobnejším scenárom v rámci koalície je podľa Tarabu rekonštrukcia vlády. Ak k nej nedôjde, vie si predstaviť ako alternatívu predčasné voľby. Očakáva, že rozhodnutie padne najneskôr v priebehu dvoch-troch týždňov.

Šéf katastra skončí

Taraba súhlasí s premiérom, ktorý sa v sobotu večer vyjadril, že po šéfovi polície by sa mal vzdať funkcie v súvislosti s hekerským útokom aj riaditeľ Úradu geodézie, kartografie a katastra Juraj Celler. Podľa Tarabu si Celler mal písať s hekermi, ktorí žiadali výkupné.

„Kto mu na toto dal mandát,“ pýtal sa Taraba, naznačujúc, že Celler o svojej komunikácii neinformoval. Celler to rázne odmietol a pre ta3 povedal, že v pondelok ráno odstúpi z pozície.