Hrad v Gelnici z 13. storočia by sa mohol stať národnou kultúrnou pamiatkou

Gelnický hrad by sa mohol stať národnou kultúrnou pamiatkou (NKP). Proces bol spustený začiatkom vlaňajšieho decembra.

Radnica verí, že do úspešného konca sa ho podarí dotiahnuť v priebehu tohto roka. Ako za mesto Gelnica uviedol Milo Janáč, výhodou získania tohto statusu bude možnosť zapojiť hrad do národných projektov zameraných na obnovu NKP. Získať by tak mohli viac peňazí na budúce aktivity v tomto priestore.

Iniciátorom zaradenia Gelnického hradu medzi NKP bolo spoločne mesto Gelnica a občianske združenie Thurzov hrad.

„V prvom rade chceme na hrade realizovať komplexný archeologický výskum, pretože posledný veľký výskum tu bol vykonaný ešte v 60. rokoch minulého storočia. Výsledky výskumu nám pomôžu získať nové informácie a poznatky o podobe hradu,“ uviedol Janáč s tým, že chcú tiež sanovať torzo hradu, predovšetkým strážnu vežu, ktorá je dnes v zlom technickom stave.

Okrem toho plánujú vybudovať náučný chodník, ktorý na hradnú akropolu privedie návštevníkov priamo z Baníckeho námestia. „Pokračovať mienime aj v organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aby toto magické miesto bolo lákadlom nielen pre domácich, ale aj pre turistov z celého Slovenska či dokonca aj zahraničia,“ dodal.

Gelnický hrad, známy aj ako Thurzov hrad, bol postavený v 13. storočí. Jeho pozostatky stoja na okraji historického mestského jadra, na hradnom kopci Zámčisko.