Prieskum Ipsosu: PS a Smer bok po boku. Matovič posilnil, je nad piatimi percentami

Keby sa voľby konali v polovici januára, vyhralo by ich opozičné Progresívne Slovensko so ziskom 23 percent. Tesne za nimi by sa umiestnil Smer so ziskom 22,2 percenta.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Na treťom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila strana Hlas (11,1 percenta), nasleduje hnutie Republika (7,7 percent), KDH (7,3 percenta), SaS (6,3 percenta).

Hnutie Slovensko Igora Matoviča by podľa prieskumu získalo 5,6 percenta hlasov. Oproti prieskumu Ipsosu z novembra minulého roka si tak polepšilo o dve percentuálne body.

Progresívne Slovensko by pri takomto výsledku získalo 42 poslaneckých mandátov, Smer 40, Hlas by mal 20 poslancov, Republika 14, KDH 13, SaS 11 a hnutie Slovensko desať.

Do parlamentných lavíc by sa naopak nedostala koaličná SNS, ktorej prieskum nameral iba dve percentá. Tesne pred bránami parlamentu skončila v prieskume aj strana Demokrati so ziskom štyroch percent, do NR SR by sa nedostalo ani hnutie Aliancia (3,7 percenta) a hnutie Sme rodina Borisa Kollára (2,8 percenta).

Šimečka: Poďme sa rozprávať o predčasných voľbách (Archívne video) Video

Prieskum sa realizoval medzi 13. a 17. januárom 2025 na vzorke 1031 respondentov spôsobom online dopytovania. V prieskume mali ľudia odpovedať na otázku: „Pokiaľ by sa zajtra konali voľby do NR SR (parlamentné voľby) a vy by ste išli voliť, ktorú stranu by ste volili?“