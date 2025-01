Fico v Turecku: Slovensko nezíde z európskej cesty, cez Turkstream môže potiecť ruský plyn

Erdogan privítal slovenskú delegáciu v Ankare. Sakovej venoval dlhý stisk ruky Video Predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer) prijal v pondelok počas jeho oficiálnej návštevy prezident Tureckej republiky Recep Tayyip Erdogan. V prezidentskom paláci v Ankare majú spoločné rokovanie za účasti delegácie ministrov. Na návštevu Turecka s premiérom odleteli minister obrany Robert Kaliňák (Smer), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas), minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer) a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Fico s Erdoganom rokovali v hlavnom meste Turecka Ankare v prezidentskom paláci. Pred masívnym komplexom slovenského premiéra čakala privítacia oficiálna ceremónia, zazneli hymny oboch krajín vojenský salut. Následne sa s tureckým prezidentom stratil za dverami paláca. O vyše dve hodiny neskôr oznámili výsledky rokovaní na tlačovej konferencii.

Obe krajiny podpísali memorandum o porozumení v rámci komunikácie v oblasti médií. Ministerka Šimkovičová podpísala so svojím náprotivkom memorandum o porozumení a minister Kaliňák podpísal s tureckým šéfom obrany rámcovú vojenskú dohodu. Prezident Turecka s Robertom Ficom podpísali deklaráciu o nadviazaní strategického partnerstva.

„Počas deklarácie, ktorú sme práve podpísali, sme vyzdvihli naše vzťahy na úroveň strategického partnerstva a chcem, aby sa tomuto partnerstvu darilo,“ uviedol Erdogan s tým, že verí, že sa vďaka deklarácii bude obom krajinám viac dariť. Slovensku a Turecku sa podľa neho čoskoro podarí prekonať cieľ vzájomne investovaných 5 miliárd dolárov ročne. Prispieť k tomu majú dohoda aj medzi rezortmi obrany či hospodárska spolupráca.

Rozhovory o svetových nepokojoch

„Dohodli sme sa na potrebe vytvorenia spravodlivého a trvácneho mieru predtým, ako by vojna mala prehĺbiť nepokoje v regióne,“ uviedol Erdogan o vojne na Ukrajine s tým, že pre Turecko je primárne vyriešiť nepokoje v Sýrii. Slovensko v tom podľa neho môže Turecku pomôcť bilaterálne. Erdogan je presvedčený, že sa tak bude posilňovať partnerstvo medzi Slovenskom a Tureckom aj v rámci NATO.

Premiér Fico sa tureckému prezidentovi poďakoval za pohostinnosť a za prejavy solidarity z mája 2024 po atentáte na slovenského premiéra. Podotkol, že partnerstvo nie je len o podpísaní dokumentov a váži si, že sa pristúpilo aj k formálnym aktom.

„Vážim si, že my dvaja, pán prezident, dokážeme stáť vedľa seba aj v dobrých aj ťažkých časoch,“ odkázal Erdoganovi.

„Máme úplne rovnaké názory na vojnu na Ukrajine a chcem vás povzbudiť, aby sa Turecko mohlo stať krajinou, ktorá by hostila hlavných hráčov,“ uviedol na margo potenciálnych mierových rokovaní. Zopakoval naratív o tom, že vojnové riešenie na Ukrajine podľa neho neexistuje.

Fico zdôraznil, že ohľadom konfliktu v Sýrii prijal od Erdogana cenné informácie a poprial mu, aby Turecko dokázalo zabrániť prepuknutiu chaosu v krajine po páde režimu.

„Máme rovnaké názory na prímerie v Gaze. Tešíme sa, že 19. januára toto prímerie nadobudlo účinnosť. Tešíme sa z každého programu, ktorý zabezpečuje odvlečených ľudí. Tešíme sa každému dňu, keď ľudia v Gaze nemusia počúvať zvuky vojny,“ uviedol slovenský premiér ohľadom aktuálneho diania v Izraeli.

Foto: SITA/AP, Mert Gokhan Koc Erdogan, Robert Fico, Turecko Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan si podáva ruku so slovenským premiérom Robertom Ficom počas ich stretnutia v prezidentskom paláci v Ankare, 20. januára 2025.

Slovensko nezíde z európskej cesty

„Som zástancom suverénnej zahraničnej politiky SR. Sme členskou krajinou EÚ aj NATO. V aliancii sme vašimi spojencami a vážime si to. To ale neznamená, že nebudeme hovoriť o výzvach, ktoré toto členstvo prináša, podotkol. „Neznamená to, že nebudeme rozvíjať vzťahy so všetkými krajinami, ktoré majú záujem,“ uviedol.

„Tu v Ankare chcem vyhlásiť, že z tejto cesty suverénnej slovenskej zahraničnej politiky založenej na členstve v Európskej únii a NATO nikdy nezíde,“ podotkol premiér.

Erdoganovi ponúkol slovenské skúsenosti z roku 2004 pri rokovaniach o vstupe do EÚ. „Želám Turecku, aby ambícia stať sa plnohodnotným členom EÚ bola naplnená čo najskôr a máte v nej plnú podporu SR,“ odkázal Fico.

Plyn z Ruska cez Turecko na Slovensko

Ani Fico nemá pochybnosti o tom, že Slovensko a Turecko dosiahnu cieľ investovania päť miliárd dolárov ročne. „Mimoriadnu pozornosť sme venovali otázke energetickej otázky,“ uviedol s tým, že je známe, že Slovensko kritizuje rozhodnutie Zelenského „zastaviť“ dodávky plynu. Kyjev odmietol predĺžiť tranzitnú zmluvu s Moskvou uzavretú na dobu určitú na prelome rokov v záujme priškrtiť finančné zdroje agresora.

„Chcem oceniť postoj pána prezidenta, ktorý okamžite ponúkol alternatívu komunikácie medzi podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva pani Sakovou a zodpovedným ministrom tureckej vlády. Komunikáciu, ktorá v súčinnosti s ruským partnerom môže viesť k tomu, že Slovensko bude môcť aj naďalej odoberať plyn pochádzajúci z ruského územia,“ uviedol Fico.

„Ďakujem za to, že nám prinášate možnosti Turkstreamu a verím, že dohody budú výhodné pre všetkých zúčastnených.“ Zároveň podotkol, že Slovensko odmieta útoky na infraštruktúru tureckého plynovodu.

Uviedol, že Turkstream má dve rúry, jednu pre Turecko a jednu smerujúci do Európy. Treba preto zvážiť, či táto alternatíva je schopná dodať dostatok plynu na Slovensko a neexistuje podľa neho žiadne rozhodnutie EÚ, ktoré by zakazovalo dovážať ruský plyn na slovenské územie. Ministerka Saková bude o tom zrejme rokovať už budúci týždeň.

Erdogan povedal, že jeho minister zahraničných vecí preberal situáciu s plynom na Slovensku s ministerstvom zahraničia Ruska Sergejom Lavrovom a on sám to môže záležitosti prerokovať s Vladimirom Putinom. Turecko podľa neho prijme potrebné opatrenia a verí, že sa tranzit na Slovensko uskutoční.

Predstavy o mieri

„Pre mňa je pokračovanie vojny na Ukrajine neakceptovateľné. Bohužiaľ, Slovensko je malý hráč. Preto by som privítal, aby nový americkým prezident urobil všetko pre to, aby čo najskôr zastavil krviprelievanie na Ukrajine,“ rečnil ďalej premiér Fico.

„Je nemožné očakávať, že by Ruská federácia opustia územia, ktoré kontroluje. Rovnako sa zdá nereálna predstava, že Ukrajina sa stane členským štátom NATO,“ rečnil Fico a dodal, že „spravodlivý mier musí byť predovšetkým taký, ktorý bude vyhovovať obom stranám a bude rešpektovať príčinu vojny“.

Dal za pravdu tvrdeniam nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý obviňuje Bidenovu administratívu, že vyprovokovala Rusko k vojne, keď začala hovoriť o členstve Ukrajiny v NATO. Fico je za „okamžité prímerie“ a Turecko označil za veľkého hráča, jedného z tých, ktorých treba žiadať o tlak na mierové rokovania. Erdoganovi preto opísal obsah stretnutia s Vladimirom Putinom. Turecko je podľa neho krajinou, ktorá dokáže vytvoriť tlak dostatočne veľký na realistické mierové rokovania.

Slovenský premiér na záver zopakoval pozvanie pre Erdogana navštíviť Slovenskú republiku v dátume, keď mu to bude vyhovovať. Erdogan poďakoval a uviedol, že dúfa, že sa mu Slovensko podarí navštíviť pri najbližšom možnom termíne.