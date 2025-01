Riaditeľka gymnázia po útoku: Samuel si pred vraždami čistil svedomie. Ak by videl policajné auto pred školou, možno by to neurobil

Vyjadrenie primátora a obyvateľov k tragédii v Spišskej Starej Vsi Video Zdroj: TV Pravda

Riaditeľka Kromková spomenula tiež, že žiakom sa celý týždeň budú venovať psychológovia, ktorí im majú pomôcť zvládnuť krízovú situáciu. V škole sa okrem toho snažia zmeniť vzhľad tej časti interiéru, kde došlo k vraždám, aby žiakom nepripomínal tragédiu, ktorú prežili.

Aká bola situácia v škole v pondelok, aká vládne medzi žiakmi atmosféra? Sú ešte naplánované nejaké stretnutia žiakov so psychológmi?

Žiaci mali len psychologické intervencie, čiže psychológovia s nimi pracovali v piatok a v sobotu. V nedeľu boli na pohrebe (spolužiačky Alenky, pozn. red.), celkom pokojne a pokorne. To isté sa dialo dnes. Zajtra ideme do školy, znovu s nami budú pracovať psychológovia, podporný tím a IPčko. Celý týždeň ich budeme mať v telocvični, mimo triedy. Robíme zmenu prostredia v tej triede, v ktorej sa to udialo, a meníme aj hornú chodbu, aby im to nič nepripomínalo. Uvidíme, čo bude, ako sa s tým vyrovnajú. Žiaci na tom nie sú asi celkom dobre, ale horšie sú na tom tí, ktorí tam boli priamo.

Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci, kde spomínaný žiak študoval predtým, vás nijako neinformovalo o tom, či mal u nich nejaké problémy?

Nie. Dnes tu bol aj vyšetrovateľ, spisoval veci a kopírovali sme dokumenty, ktoré sme dostali – tú štandardnú dokumentáciu, ktorú môžeme dostať, keď žiak prestupuje. Ale nič iné od nich neprišlo. Dokonca tam mal aj pochvaly. Ale to bolo takisto aj u nás prvý rok, takže oni s ním možno naozaj nemali nejaký problém. U nás sa prvý rok „držal“ a až vlani v októbri sa to zvrhlo, že začal mať trochu výpady.

Dal by sa tento systém medziškolského informovania o žiakoch zlepšiť? Čo by ste v tomto smere odporúčali?

Som si istá, že keby o žiakovi šlo niečo ako „životopis“ s podrobnosťami – či bol na základnej škole výborný žiak a mal samé pochvaly, alebo či to bol žiak, ktorý mal problémy, a bolo by to posielané strednej škole, a tá by pri prestupe všetku dokumentáciu musela posielať ďalšej strednej škole, v tom prípade by sme boli v obraze. Ale takto sme netušili, čo bolo v základnej škole. Ja som fakt doteraz nevedela, o akého žiaka ide. Darmo niektorí hovoria, že je málo pravdepodobné, aby riaditeľka o tom nevedela. Riaditeľka naozaj nevie, čo je v Kežmarku, kde kto koho zbije alebo kto je pod probačným dohľadom.

Ďalšia vec je aj tá, že ak je žiak pod probačným dohľadom, jednoznačne by o tom mala ísť informácia do školy. Probačný pracovník by sa mohol prísť aj predstaviť – budete so mnou spolupracovať a budete mi posielať informácie, keď sa bude niečo diať. To je moja predstava, toto by pomohlo. Pretože v tomto prípade to zlyhalo.

Strážia ešte školu policajti, tak, ako to bolo v piatok?

Policajti boli teraz (pondelok popoludnie, pozn. red.) na pohrebe. Takže neviem, ale myslím si, že už nie. V podstate ani nie je dôvod – on tu už nie je a škola je prázdna.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pri odvolaní policajného riaditeľa hovoril o tom, že policajti podcenili prevenciu. Vaša pani zástupkyňa im niečo nahlasovala?

Nie, naša pani zástupkyňa sa chcela poradiť s preventistom, lebo sme mali pripravený pohovor s rodičmi. Ona si s ním dohodla stretnutie, poradil nám, aj policajný riaditeľ nám odtiaľ ponúkol nejakú ochranu. Človek je však zvyknutý, že si rieši problémy sám a pani zástupkyňa povedala, že to nebude nijaký problém, keď budú policajti nablízku, tak to stačí. Takže policajti boli blízko, ale neboli v budove školy. Netuším, keby boli v škole, či by boli tomu zabránili. Ak by videl policajné auto pred školou alebo policajtov v budove školy, možno by to nebol urobil teraz, ale spravil by to inokedy.

Foto: Branislav Caban, Pravda Základná škola, Spišská Stará Ves, gymnázium, útok nožom, pietne miesto, sviečky Pietne miesto pred školou v Spišskej Starej Vsi.

S pani zástupkyňou mal v stredu rozhovor, kde chcel nastaviť, aby mali štandardné pravidlá. Povedal, aby mu tykala, pretože jeden čas sa s ňou pochytil a vtedy ju požiadal, aby mu vykala. Takže chcel, aby boli naspäť dobrí, lebo bude už všetko dobré. Súdny lekár mi povedal, že sa pripravoval a „čistil“ si svedomie, lebo vedel, že bude vraždiť. Stále mám pocit, že to všetko nie je pravda.

Chceli sme poskytnúť priestor na vyjadrenie aj riaditeľke Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci Jarmile Muchovej. Minulý týždeň nám však po sekretárke odkázala, že médiám nebude poskytovať žiadne vyjadrenie. V pondelok nám opakovane nedvíhala telefón.