Komplexné zlyhávanie bezpečnosti: Minister Šutaj Eštok by mal odstúpiť, vyzýva SaS

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas) by mal pre tragickú udalosť na gymnáziu na Zamagurí prebrať politickú zodpovednosť a odísť z funkcie. Na tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia opozičnej strany SaS. Strana takisto žiada informácie o pochybení obvodného policajného oddelenia v Spišskej Starej Vsi v čase pred vraždou.

SaS tvrdí, že odchod policajného prezidenta Ľubomíra Soláka v súvislosti s tragédiou na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi nestačí a politickú zodpovednosť by mal vyvodiť aj minister vnútra, ktorý ho do funkcie vymenoval. Podľa poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (SaS) navyše na Slovensku dochádza pod vedením Šutaja Eštoka ku komplexnému zlyhávaniu bezpečnosti.

Šutaj Eštok: Policajný prezident Solák končí vo funkcii Video Policajný prezident Ľubomír Solák končí pre smrteľný útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na čele polície. Informoval o tom dnes minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že tento krok je vyvodením zodpovednosti pre zlyhanie policajtov z obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi. Políciu bude do výberu nového policajného prezidenta viesť viceprezident Rastislav Polakovič.

„Vidíme, že Policajný zbor je v naozaj hroznom stave a akým spôsobom zahraničnopoliticky a bezpečnostne vládna koalícia koná. Strácame dôveryhodnosť a spoľahlivosť našich partnerov a spojencov nielen v Európe, ale aj vo svete. Vidíme, že sa už nemôžeme spoľahnúť na naše bezpečnostné zložky,“ uviedol Krúpa.

Podľa SaS by mala verejnosť v súvislosti s tragédiou na Zamagurí dostať informácie o tom, ako presne zlyhalo Obvodné oddelenie Policajného zboru v Spišskej Starej Vsi, ktorého riaditeľ bol z funkcie po útoku na škole taktiež odvolaný. „Čo teda malo byť urobené inak? Aké presne informácie dostalo obvodné oddelenie Policajného zboru? A čo ide urobiť minister vnútra pre to, aby sa také niečo nestalo?“ pýta sa podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.

Takáč a Šutaj Eštok o kybernetickom útoku, ktorý zasiahol kataster Video Kybernetický útok, ktorý zasiahol Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, je najväčším v histórii Slovenska. Po zasadnutí mimoriadnej Bezpečnostnej rady SR o tom informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer). Opozícia v prípade vyjadrení o možných podvodoch s katastrálnymi dátami po kybernetickom útoku šírila poplašné správy. Vyhlásil to minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) by mal zas podľa Kolíkovej objasniť, aký bol v súvislosti s páchateľom pred útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi postup probačného a mediačného dohľadu. Konštatuje tiež, že na Slovensku máme len 88 probačných úradníkov, ktorí majú dohľad nad odsúdenými.

„Takýto človek by mal byť v pravidelnom kontakte s odsúdeným, ale nielen s ním. Mal komunikovať so školou, kde bol predtým, so školou, kde bol potom, s obvodným oddelením Policajného zboru,“ uviedla Kolíková s tým, že minister by mal objasniť, či všetky zložky mali pred útokom potrebné informácie.

Čítajte aj Výzva rebelov z Hlasu Šutajovi Eštokovi: Je to posledná šanca pred predčasnými voľbami. Odmietame zbližovanie so Smerom

SaS v súvislosti s tragédiou na Zamagurí upozorňuje aj na kritický nedostatok detských psychiatrov, ktorých je na Slovensku približne 50. Podľa strany takisto chýbajú detskí a školskí psychológovia. „Vyzývame ministra školstva aj ministra zdravotníctva, nech povedia, aké opatrenia idú robiť pre to, aby sme sa tu starali o duševné zdravie našich detí,“ dodala Kolíková.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená. Podozrivý zo spáchania skutku je 18-ročný študent z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval.

Čítajte všetko o téme: Útok nožom v Spišskej Starej Vsi