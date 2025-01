Marenie úlohy verejným činiteľom: ÚIS začal trestné stíhanie v prípade tragédie v Zamagurí

Policajný prezident Ľubomír Solák končí pre smrteľný útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na čele polície. Informoval o tom dnes minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že tento krok je vyvodením zodpovednosti pre zlyhanie policajtov z obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi. Políciu bude do výberu nového policajného prezidenta viesť viceprezident Rastislav Polakovič.

„V prípade sa intenzívne vykonávajú procesné úkony za účelom zabezpečenia všetkých dôkazov. V súčasnosti sa k detailom nebudeme vyjadrovať, až keď to umožní situácia vo vyšetrovaní,“ deklarovala hovorkyňa.

V súvislosti s tragédiou v Spišskej Starej Vsi prišiel o funkciu prezident Policajného zboru (PZ) Ľubomír Solák. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) uplynulý víkend avizoval aj odvolanie riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Starej Vsi.

Odvolanie šéfa obvodného oddelenia zdôvodnil minister tým, že na základe zistení ÚIS neprijalo obvodné oddelenie dostatočné preventívne opatrenia. A to napriek vedomosti o nebezpečenstve, ktoré predstavovalo správanie problémového študenta, ktorý na gymnáziu útočil. Solákov koniec odôvodnil rozsahom celej tragédie.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Navrhla väzobné stíhanie, s návrhom sa stotožnil aj prokurátor. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vzal obvineného študenta do väzby.