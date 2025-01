Medzi Orbánom a Davosom: Fico čelí prvému odvolávaniu. Rozprava je obmedzená na 12 hodín, možné je nočné hlasovanie

Premiér Robert Fico (Smer) má dnes nabitý program. Ráno bolo zvolané rokovanie vlády, o deviatej začala mimoriadna schôdza k jeho odvolávaniu, na ktorej má vystúpiť s prejavom, po ňom si to namieri znova na Úrad vlády na rokovania s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a po stretnutí zamieri do Davosu. Otvorenie mimoriadnej schôdze podporilo 144 poslancov. Podporu koalície má zatiaľ premiér istú a týka sa to aj rebelov z Hlasu a odídencov zo SNS. Obe strany majú mať dnes kluby, na ktorých majú riešiť vnútrostranícku situáciu.