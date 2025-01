Vláda chce meniť ústavu. Má sa do nej zakotviť podoba vzdelávacieho systému, dve pohlavia i adopcie detí

Vláda príde v krátkom čase s ústavnými iniciatívami, ktoré sa budú týkať hodnotových otázok. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer) počas vystúpenia pri opozičnom návrhu na jeho odvolanie.

V Ústave SR má byť zakotvená existencia dvoch pohlaví, takisto podoba štátneho vzdelávacieho programu a do ústavy chce dostať úpravu o adopciách detí.

„Štátny vzdelávací program musí byť v súlade so zásadami a hodnotami ústavy. Všetko nad to budú musieť odsúhlasovať rodičia,“ vyhlásil Fico. „Našou povinnosťou bude v ústave povedať, že Slovensko pozná iba dve pohlavia, muža a ženu,“ doplnil. Treťou témou, ktorú budú v ústave upravovať, je problematika adopcie detí. Chce do nej presunúť ustanovenia, ktoré sú momentálne v zákone o rodine.

Ústavný súd má vyzvať parlament uznať práva párov rovnakého pohlavia, žiada skupina poslancov (Archívne video) Video

Premiér tiež v parlamente zdôraznil, že nikdy sa nehovorilo o vystúpení Slovenska z EÚ a NATO, no stoja pred nami výzvy, na ktoré musí krajina reagovať. Odkazuje, že jeho vláda bude pokračovať v suverénnej zahraničnej politike na štyri svetové strany. „A môžete sa aj roztrhnúť,“ odkázal lídrovi PS Michalovi Šimečkovi.

Šimečka: Som v šoku, toto sa v demokratickom parlamente nemôže stať Video

Očakáva zvyšovanie obranných výdavkov v rámci NATO. Slovensko s tým bude súhlasiť len za predpokladu, že významná časť sa bude dať využiť na duálne účely, teda na projekty, ktoré sú prospešné aj pre civilné obyvateľstvo. Ako príklad Fico spomenul výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove.

Fico vyčítal opozícii, že má statický pohľad na vývoj v NATO a EÚ. Európska únia ako celok podľa neho nie je schopná konkurovať Číne, Turecku či Vietnamu. Tieto krajiny Šimečka podľa Fica vo svojom vystúpení znevážil.

Erdogan privítal slovenskú delegáciu v Ankare. Sakovej venoval dlhý stisk ruky Video

„Musíme mať odpovede, ako na konkurencieschopnosť reagovať,“ dodal premiér. V rámci EÚ tiež prichádzajú podľa neho návrhy, ktoré ho začínajú „mraziť“. Ide napríklad o obmedzovanie národnej suverenity, o spoločné politiky, ktoré podľa Fica znemožnia štátom, aby robili samostatne.

Premiér predniesol aj stanovisko vlády SR k návrhu na vyslovenie nedôvery kabinetu. Ministri ho považujú za neopodstatnený a účelový.