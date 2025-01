Zurian nemá po odchode Soláka záujem o post šéfa polície

Šéf Úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian vylúčil, že by sa uchádzal o funkciu prezidenta Policajného zboru. Potvrdil to po utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý bol v utajenom režime.

„Nemám o tú funkciu záujem,“ ozrejmil pre médiá s tým, že by chcel naďalej ostať na svojej aktuálnej pozícii. Zurian nevedel povedať, kto by mohol byť na danú funkciu ideálny kandidát, to si podľa jeho slov musí určiť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). „Ja to určite nebudem,“ uzavrel.

Šutaj Eštok: Policajný prezident Solák končí vo funkcii Video

Ľubomír Solák skončil vo funkcii policajného prezidenta v sobotu (18. 1.) s ohľadom na rozsah tragédie v Spišskej Starej Vsi. Dohodol sa na tom s ním minister vnútra, ktorý informoval aj o odvolaní riaditeľa obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Starej Vsi. V tomto prípade sú dôvodom zistenia Úradu inšpekčnej služby, že obvodné oddelenie neprijalo dostatočné opatrenia, napriek vedomosti o potenciálnom nebezpečenstve.