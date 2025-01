Majdan a okupovanie. Fico vytiahol správu SIS, opozícia bude odvolávať znova. Politológovia: Je to precedens a možné zneužívanie

Mala to byť pomerne jednoznačná záležitosť a tzv. povinná jazda poslancov v Národnej rade SR (NR SR), no na prvej mimoriadnej schôdzi o odvolávaní Roberta Fica (Smer) nakoniec rečnil len líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka a sám Fico. Aj to len pár minút. Potom premiér vytiahol z rukáva eso, tajnú správu Slovenskej informačnej služby (SIS), a požiadal o neverejné rokovanie, keďže išlo o utajovanú správu v režime dôverné. Poslanci a nakoniec aj Fico čo–to z obsahu správy prezradili. „Slovenská opozícia sa pripravuje na majdan a na to, že bude okupovať vládne budovy,“ povedal neskôr Fico po stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. SIS v správe uviedla, že vie o „pôsobení za účelom destabilizácie krajiny“.

Zastupujúci predseda parlamentu Peter Žiga (Hlas) oznámil, že neverejná bude nielen časť, na ktorej sa bude čítať správa, ale aj celá mimoriadna schôdza až do hlasovania.

Premiér Fico vystúpil s krátkym prejavom a požiadal o neverejné rokovanie NR SR Video Zdroj: TV Pravda

Koalícia si tento postup pred štvrtou poobede schválila. Šimečka preto oznámil, že opozícia sa na schôdzi nezúčastní a podá návrh na zvolanie ďalšej. Opozícia vravela o „fraške na úrovni dlažobných kociek“, pošliapaní demokratických princípov a sledovaní nielen opozičných politikov, ale aj ľudí, ktorí sa občiansky angažujú. Koalícia bola v šoku. Politológovia hovoria o jednoznačnom precedense a možnom zneužití utajeného režimu.

Fico síce niekoľko dní dopredu avizoval, že na mimoriadnu schôdzu príde, koalícia ju otvorí a postaví sa pred poslancov a verejnosť, nakoniec však žiadnej kritike nečelil.

Od štandardu k tajnostiam a majdanu

„Budet bordel!“ znel Ficov odkaz pred mimoriadnou schôdzou. Spočiatku sa zdalo, že narážal na situáciu v koalícii. V utorok však predstavil iný „bordel“. Poslanci začali mimoriadnu schôdzu štandardne tak, ako sa očakávalo – 144 poslancov hlasovalo za jej otvorenie a koalícia následne predĺžila rokovací čas až do prerokovania bodu a následného hlasovania a rozpravu obmedzila na 12 hodín. Opozícia namietala porušenie rokovacieho poriadku, čo Žiga zamietol. Šimečka vo svojom prejave poslal Fica do dôchodku a vyzval ho, aby sa prestal venovať „krčmovej geopolitike“ a začal sa venovať ľuďom a problémom na Slovensku.

Matovič: SIS sleduje ľudí aj opozíciu. Mali by sme spoločne podať ďalší návrh na odvolanie Fica Video Zdroj: TV Pravda

„Kým cestujete po svete a potriasate si ruku s diktátormi, ľudia na Slovensku trpia,“ pokračoval. Ficovi tiež povedal, že nie je 12-ročný youtuber, preto musí vážiť slová. Poslancov Smeru Šimečkove slová pobúrili. „To čo si dovoľuje takto rozprávať,“ ozývalo sa z poslaneckých lavíc. V sále začala stúpať nervozita, keď líder PS kritizoval novelu Trestného zákona. Jeho vystúpenie začal nahlas komentovať minister obrany Robert Kaliňák (Smer), pridal sa aj Fico, aj keď sa spočiatku usmieval.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Šimečku vyzval, aby nebol vo svojej reči osobný a prestal „šíriť nenávisť“. „Toto je šírenie nenávisti?“ pýtal sa a Gašparovi odkázal, že ak chce vidieť, čo je to šírenie nenávisti, stačí si pozrieť ktorékoľvek video premiéra. Po niečo vyše hodine a kritike premiéra, jeho vládnutia a viacerých ministrov Šimečka so svojím vystúpením skončil. K pultu po chvíli pristúpil Fico. Nikto nečakal, že jeho prejav bude trvať len niekoľko minút.

Čítajte viac Fico utajuje rozpravu k odvolávaniu, vytiahol správu SIS. Danko už nebude s Huliakom rokovať, jeho ponuku odmietol

Vytiahol zástupnú tému o zavedení dvoch pohlaví do Ústavy SR a Šimečkovi odkázal, že jeho vláda bude pokračovať v suverénnej zahraničnej politike na štyri svetové strany. „A môžete sa aj roztrhnúť,“ povedal smerom k lídrovi PS. V úvode odmietol, že býval vo Vietname v luxusnom hoteli, krátko hovoril o opatreniach vlády a opakovane konšpiroval, že Šimečkov príhovor napísali novinári z liberálnych médií a že ho chcela v minulosti vtedajšia koalícia „pozatvárať a pozabíjať“.

„Nie ste slobodný, nie ste politicky svojprávny,“ povedal. Nikto však nečakala, že Fico príde do parlamentu vybavený tajnou správou SIS, kvôli ktorej požiadal o neverejné rokovanie, kým ju prečíta. Žiga o pár minút oznámil, že neverejná bude celá mimoriadna schôdza a ako dôvod uviedol obavu, že poslanci by mohli niečo vyzradiť. K správe sa neskôr oficiálne prihlásila aj SIS, ktorú vedie syn Tibora Gašpara Pavol.

Šimečka: Obávam sa, že predseda vlády trpí preludmi, vidí veci, ktoré neexistujú Video Zdroj: TV Pravda

„Slovenská informačná služba získala závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia Slovenskej republiky. Tieto informácie boli poskytnuté príjemcom zo zákona a bol im udelený súhlas na informovanie poslancov NR SR ústnou formou v takom rozsahu, aby nebol zmarený účel trestného konania,“ informovala hovorkyňa Katarína Némová. Správu dostal aj prezident Peter Pellegrini. „Na základe týchto informácií požiadal riaditeľa SIS, aby sa mohol oboznámiť so všetkými relevantnými informáciami,“ uviedla kancelária prezidenta s tým, že v stredu navštívi sídlo SIS.

Smiešne, opozícia hovorí o návrate eštebákov

V parlamente sa okamžite strhla vlna kritiky zo strany opozície, podľa ktorej je utajenie celej schôdze „absurdný“ výklad rokovacieho poriadku. Schôdza bola preto prerušená a keďže sa poslanci na prvom grémiu nedohodli, Žiga vyhlásil, že sa lídri poslaneckých klubov stretnú po prečítaní správy. Novinárov zamestnanci NR SR vyprevadili z balkónika, z ktorého bežne pokrývajú schôdze, vypli wi-fi v celej budove a začali pripravovať rokovaciu sálu na neverejné rokovanie vrátane odstránenia všetkých záznamových prostriedkov a vypnutia mobilných telefónov.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Robert Fico / Robert Kaliňák / Premiér Robert Fico (vľavo) a minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer) počas mimoriadnej schôdze parlamentu k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, 21. januára 2025

Spoza zavretých dverí bolo počuť len občasný smiech, pokrikovanie či potlesk. Prvú časť čítal Fico necelú polhodinu a z pléna odišiel na stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Nasledovali faktické poznámky, obedná pauza a druhá časť, ktorú prečítal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) a ďalšie faktické poznámky, pomedzi ktoré sa pri novinároch so svojimi stanoviskami pristavovala opozícia, podľa ktorej správa s mimoriadnou schôdzou vôbec nesúvisela.

Novinári sa postupne dozvedali, o čom správa aspoň v hrubých obrysoch bola. Kým opozícia vychádzala z rokovacej sály s úsmevom, jemnými úškrnmi a nechápajúcimi tvárami, koalícia bola pobúrená, aj keď nie všetci podľa ich výrazu celkom súhlasili s tým, čo počuli. „Úprimne sa obávam, že predseda vlády trpí nejakými preludmi a vidí veci, ktoré neexistujú. Neviem, ako inak si to vysvetliť, to je môj dojem,“ zhodnotil Šimečka.

Čítajte viac Aká je situácia v koalícii? V Hlase to eskaluje. Mimoriadka bude povinnou jazdou, no Fico už pripravuje voličov

„Aj by som sa smial, ak by to nebolo také vážne v kontexte toho, že ide o SIS, o predsedu vlády,“ pokračoval. Fico sa podľa neho s pomocou tajnej služby púšťa do bludov a paranojí. Opozičné verejné zhromaždenia sú podľa lídra PS omnoho pokojnejšie a mierumilovnejšie než tie, ktoré organizoval v opozícii Smer. „Pevne verím, že toto predseda vlády nemyslí vážne,“ dodal.

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič sa nakoniec rozhodol, že časť obsahu správy SIS verejnosti odhalí. „SIS sleduje každého jedného. Ako eštebáci sledovali veriacich ľudí, tak dnes SIS pod vedením Gašparovho syna sleduje každého jedného občiansky angažovaného človeka na Slovensku. Hrabú sa mu v mailoch, odpočúvajú telefóny a používajú aj osobné sledovanie,“ povedal a Ficovu správu označil za škôlkarskú.

Mikloško: Mám vážne obavy, že táto vláda pripravuje majdan Video Zdroj: TV Pravda

„Je to veľmi smutná správa o Slovensku, že dostali tajnú službu nie na úroveň Mečiara, ale na úroveň eštebákov 60., 70. rokov minulého storočia,“ dodal. Predseda KDH Milan Majerský v reakcii na priebeh schôdze zdôraznil, že Slovensko je parlamentnou demokraciou, a nie premiérskou. „Som veľmi sklamaný, že táto vládna koalícia sa korí premiérovi. Nie sme jeho poddaní ani vládna koalícia nie je poddaná premiérovi,“ uviedol s tým, že v správe boli informácie, ktoré si vraj bežný človek vie „vygúgliť“.

Poslanca KDH Františka Mikloška štýl a obsah utajovanej správy zamrazil, pretože mu pripomína štýl Štátnej bezpečnosti (ŠtB), komunistov a likvidáciu veriacich v Československu. „Nie my pripravujeme majdan, ale mám vážne obavy, že táto vládna garnitúra pripravuje majdan,“ povedal a vyjadril obavu, že by mohol niekto pokojnú demonštráciu alebo manifestáciu prekaziť cielenou provokáciou. Nevie o žiadnej hroziacej destabilizácii štátu, ako tvrdí SIS.

Gröhling: Vláda sa bojí protestov a prejavu celej spoločnosti Video Zdroj: TV Pravda

„Pripomínalo mi to obvinenia v časoch komunizmu. ŠtB a komunisti nás takto obviňovali,“ vyhlásil poslanec KDH. Správa môže byť podľa neho východiskom na to, aby sa zneužila na represálie voči občianskej spoločnosti. Druhú časť utajovanej správy SIS predstaví minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Po odznení celej správy zasadne grémium a kluby sa dohodnú, či budú pokračovať v utajenom režime.

„Tú správu by som prirovnal k práci 15-ročného študenta, ktorý si pozrie webové stránky, facebook a niečo tu bude prezentovať. Toto je normálne šokujúco smiešne,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Opozícia sa zhodla, že Fico odvolávanie prekryl, aby verejnosť nepočula o zlyhaniach jeho vlády. „O bordeli rozprával premiér krajiny. Ale ten bordel tu spôsobil on. Vo všetkých rezortoch – zdravotníctvo, kultúra, práca, financie,“ dodal. Poslanci SaS dodali, že nič v správe si nežiadalo utajený režim a označili to za spriadanie konšpiračných teórií.

Koalícia bola zhrozená, SNS chcela verejnú schôdzu

Aj Fico po stretnutí s Orbánom čiastočne prezradil, o čom správa bola. „Slovenská opozícia sa pripravuje na majdan a na to, že bude okupovať vládne budovy,“ povedal premiér s tým, že opozícia chce vyvolať predčasné voľby. Na predčasné voľby pritom apeloval aj ako líder Smeru v opozícii za minulej vlády. Opozícia si podľa neho zrejme nevšimla, že sa „výrazne zmenili pomery vo svete“.

Podľa M.Šutaja Eštoka je v poriadku odvolávať premiéra v utajenom režime Video Zdroj: TASR

Koalícia po prednesení správy vychádzala z pléna s inými emóciami ako opozícia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) bol v šoku a priamo sa k správe vyjadrovať nechcel. „Takúto správu som nečakal. Informácie v správe sú na základe ITP (informačno-technické prostriedky, pozn. red.), to znamená, že všetko je potvrdené. To, čo sa chystalo na Slovensku, je veľká katastrofa,“ vyhlásil. V reakcii na Majerského, že správa obsahuje informácie, ktoré sú dostupné na Google, Takáč povedal, že opozícii ešte nedošlo, čo sa teraz udialo. „Sú to reálne veci,“ dodal.

Minister Richard Takáč: To, čo sa chystalo na Slovensku, je veľká katastrofa Video Zdroj: TV Pravda

Myslí si, že by bolo správne, aby sa požiadalo o odtajnenie správy a prečítal si ju každý, aby celá spoločnosť vedela, „čo sa tu chystalo“. Podpredseda parlamentu Gašpar uviedol, že v utajenej správe sú vážne zistenia a je dôvodné, aby parlament o tom rokoval ďalej. „Sú také vážne, že ohrozujú stabilitu Slovenska,“ tvrdí o zisteniach správy.

Po prednesení správy nakoniec koalícia rozhodla, že celá mimoriadna schôdza bude v utajenom režime. Pred štvrtou popoludní preto opozícia ohlásila, že sa na schôdzi odmieta ďalej zúčastňovať. „Vymysleli si utajovanú rozpravu, aby utajili pred verejnosťou diskusiu o vlastných zlyhaniach,“ povedal Šimečka s tým, že podajú návrh na zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze. „Dnešné rozhodnutie opozície stiahnuť návrh na vyslovenie nedôvery vláde je ako zlý vtip,“ reagoval neskôr na sociálnej sieti Fico. „Opozícia dnes utiekla z NR SR a stiahla svoj návrh po tom, čo som prečítal správu SIS o pripravovanom majdane opozície,“ prezradil premiér.

Hlas situáciu veľmi nekomentoval. Šutaj Eštok v rýchlosti povedal, že to považuje za normálne a otázkam novinárov sa vyhol aj na tlačovke. SNS paradoxne chcela, aby schôdza bola verejná a s rozhodnutím koalície nebola stotožnená. Líder SNS Andrej Danko chcel, aby schôdza bola verejná, pretože mohli zaznieť argumenty na podporu Ficovej štvrtej vlády. Danko deklaroval, že stojí za premiérom.

„Apeloval som na premiéra, aby sme mohli, aj predseda Hlasu, aj predseda SNS, vyjadriť podporu Robertovi Ficovi a chcem aj vyjadriť podporu Robertovi Ficovi, ale myslím si, že na tejto schôdzi sme mohli ukázať verejne jednotu,“ povedal novinárom s tým, že aj do budúcna by mala byť schôdza pri takejto téme verejná. „Napriek tomu stojíme za Robertom Ficom, ale nepovažujem za šťastné, ak sa potom vytvárajú takéto domnienky,“ dodal. Mrzí ho, že premiér musel hovoriť v utajovanom režime informácie o útočníkovi atentátu na jeho osobu.

Politický „bizár“ a možné zneužitie na politické ciele

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka dôvod na neverejné rokovanie o odvolávaní nebol. „Spravodajská služba je pod kontrolou Smeru, nemožno vylúčiť, že môže byť zneužitá na politické ciele. Napokon aj poslanec Ján Ferenčák naznačil, že sa o neho začali zaujímať spravodajské zložky práve v období, keď prezentoval svoju nespokojnosť so smerovaním vládnej koalície,“ pripomenul. Také niečo sa podľa neho nedialo ani za čias Vladimíra Mečiara. „Toto je nová doba,“ myslí si.

Štefančík súhlasí, že ide o porušovanie demokratických princípov a o nebezpečný precedens. „Parlament ako jedna zo zložiek štátnej moci nesmie podľahnúť tlaku straníckych záujmov jedného predsedu vlády. Nech Robert Fico povie, prečo sa bojí pravdy a nechce o nej diskutovať,“ dodal. Podobne to vidí aj politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč, táto situácia podľa neho vytvára priestor na ďalšie konšpirácie.

„Môžeme to vnímať aj ako snahu oslabiť princípy parlamentnej demokracie, keďže sa do istej miery vláda (konkrétne Robert Fico) pokúsila „zmariť“ rokovanie parlamentu, resp. verejnú kontrolu vlády, za ktorú môžeme považovať aj jej verejnú kritiku zo strany opozície na mimoriadnej schôdzi. Je to precedens, ktorý môže v budúcnosti využiť či zneužiť akýkoľvek premiér či minister, ak bude chcieť komplikovať prácu parlamentnej opozície,“ zhodnotil.

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera je to neštandardné. „A môže ísť o politické zneužitie utajeného režimu. SIS je v rukách vlády, na jej čele je syn podpredsedu parlamentu za stranu Smer pán Gašpar mladší. Utajeným režimom zobrali opozícii vietor z plachiet,“ hovorí. „Politik Fico aj po viac ako 30 rokoch vo vysokej politike ešte stále dokáže prekvapiť. Teraz prišiel s novou politickou taktikou a po ‚darovaní’ poslanca Muňka klubu SNS, aby v parlamente nezanikol, je to druhý politický ‚bizár’,“ hovorí.

Aj podľa neho ide o precedens. „Nikdy sa nič podobné neudialo a nie som právnik, ale domnievam sa, že je to aj v rozpore s rokovacím poriadkom, respektíve vládna koalícia si ho vykladá ‚alternatívne’. Prišla s danou myšlienkou, aby celé odvolávanie a kritiku vlády a premiéra prekryla, navyše vo verejnom vystúpení Fico opäť spomínal otvorenie kultúrno-etických otázok, čo je tiež súčasť celého politického manévru, ktorý má odvrátiť negatívnu pozornosť niekam inam,“ uviedol prešovský politológ.

Podľa Cirnera sa však dozvieme len interpretáciu opozície a koalície. „Tie budú v rozpore a občan z toho bude takpovediac „jeleň“. „Výrazne to presmeruje pozornosť z odvolávania a kritiky vlády na celkom iné témy a zanesie to verejný priestor konšpiráciami,“ myslí si. Lenč hovorí, že novú schôdzu môže opozícia využiť na to, aby poukázala, či to, čo sa udialo, „bola náhoda alebo nová politika Roberta Fica ako oslabiť demokraciu na Slovensku“.

O tom, prečo Fico vytiahol správu práve počas mimoriadnej schôdze, môžeme len špekulovať. „Možno si myslel, že mu politicky pomôže, ak verejnosť nebude počuť argumenty na jeho odvolanie, možno nechcel byť v parlamente, ale radšej na stretnutí s Viktorom Orbanom, možno chcel vyvolať sériu konšpirácii a možno započal svoj vlastný antidemokratický „majdan“,“ dodal.