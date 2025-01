Rokovanie Danka s Huliakom stroskotalo. Situáciu v SNS má riešiť Fico: poslanec žiada envirorezort

Tomáš Taraba o sporoch v koalícii, Huliakovi, Gašparovi a vystúpení z EÚ a predčasných voľbách aj Ficovom kultúrno-etickom návrhu Video Zdroj: TV Pravda / Ivan Majerský

Huliak tvrdí, že na stretnutí prezentoval požiadavku týkajúcu sa Ministerstva životného prostredia (MŽP), ktorú označil za oprávnenú a vyplývajúcu z dohody. Zdôraznil, že Danko doteraz blokoval realizáciu tém, s ktorými prišli do parlamentu. čím podľa neho strana prichádza o dôveru voličov. „Neriešené otázky sa prehlbujú, až zachádzajú do krízových situácií,“ dodal Huliak na sociálnej sieti.

Čítajte aj Majdan a okupovanie. Fico vytiahol správu SIS, opozícia bude odvolávať znova. Politológovia: Je to precedens a možné zneužívanie

Odmietol post podpredsedu NR SR

Rudolf Huliak odmietol ponuku byť podpredsedom NR SR. Novinárom to povedal šéf SNS Andrej Danko, ktorý mu chcel tento post prenechať. Viac o jeho podmienkach SNS už nebude rokovať, pretože Huliak sa podľa Danka dohaduje s premiérom Robertom Ficom (Smer).

„Dostali sme opäť zopakovanú ultimatívnu požiadavku rezortu životného prostredia. Tlmočil som mu, že, v prvom rade, nikto ho zo strany ani z klubu nevyháňal, že si musí byť vedomý, že ak by som vyšiel v ústrety pri riešení životného prostredia, vznikli by ďalšie problémy z hľadiska súčasného ministra (Tomáša) Tarabu (nominant SNS) a Kuffovcov, takže to nie je riešením problému,“ povedal novinárom Danko o rokovaní s Huliakom. Žiadal ho aj o návrat do klubu SNS.

Šutaj Eštok prosí poslancov okolo Huliaka, aby sa vrátili za rokovací stôl s Dankom Video Archívne video. / Zdroj: TASR

Huliak podľa jeho slov komunikuje s premiérom, takisto s ním má rokovať aj poslanec Hlasu Radomír Šalitroš. „Verím, že to Robert Fico dotiahne do úspešného konca,“ skonštatoval Danko s tým, že SNS sa už na rokovaniach nemôže ďalej zúčastniť, pretože urobila všetko, čo mohla. Huliak má podľa neho právo konať, ako chce. „Ale odmietam, aby sme si niekoho náklonnosť získavali za nejaké výhody,“ povedal. „Môžem súhlasiť len s úpravou koaličnej zmluvy a tú na stole nemáme, ale myslím si, že Robert Fico je taký skúsený, že takisto sa nedá týmito ľuďmi tlačiť k stene,“ uzavrel Danko.